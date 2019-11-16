Чёрный рыцарь. Загадка таинственного объекта на земной орбите

Тайну странного объекта, обнаруженного на орбите Земли, пытаются разгадать уже более 20 лет.

20 ноября 1959 года с американской военно-воздушной базы Ванденберг был запущен космический аппарат Discoverer-8. В рамках этой программы американцы запускали на орбиту спутники-шпионы для слежения за СССР. Однако в этот день что-то пошло не так. Произошедшая уже на орбите накладка, возможно, привела к появлению одной из самых загадочных конспирологических теорий современности.

Рождение Чёрного рыцаря

В конце XIX века знаменитый учёный Никола Тесла построил в Колорадо-Спрингс особое устройство для исследований беспроводной связи. В 1899 году ему удалось получить сигнал, как он полагал, из космоса. Тесла верил в существование инопланетной жизни и спустя четверть века после этого события сообщил в одном из интервью, что полученный им сигнал, вероятно, был с Марса.

Через несколько лет после интервью Теслы норвежскому инженеру-радиолюбителю удалось получить другой сигнал. Он был настолько необычным, что более года норвежец никому не рассказывал о его существовании, опасаясь быть осмеянным. Позднее феномен эха длинной задержки, или мирового эха, был экспериментально подтверждён, хотя это явление до сих пор не получило однозначного объяснения.

Спустя почти 50 лет после открытия этого эффекта объяснить его попытался шотландец Дункан Лунан, который предположил, что норвежцу удалось зафиксировать сигнал от искусственного зонда внеземного происхождения, находящегося в так называемой точке Лагранжа между Землёй и Луной и транслирующего инопланетные послания с определённой периодичностью.

При этом ещё в 50-е годы бывший американский морской лётчик Дональд Кейхоу, ставший одним из первых популяризаторов НЛО, делал публичные заявления о том, что ВВС США известно о нахождении на земной орбите как минимум двух искусственных спутников. Хотя ни одна страна на тот момент не обладала подобными технологиями, первый искусственный спутник был запущен СССР лишь через несколько лет.

В 1963 году возникла легенда о том, что американский астронавт Гордон Купер во время орбитального полёта на "Меркурии-9" якобы наблюдал неопознанный объект на орбите Земли, отличавшийся зеленоватым свечением.

Все эти истории, появлявшиеся в разное время, не имели отношения друг к другу до тех пор, пока в 1998 году астронавты не сфотографировали на земной орбите странный предмет. Чёрно-серебристый объект, запечатлённый на фото, выглядел как корабли пришельцев из современной научной фантастики и получил в прессе название Чёрный рыцарь. С момента его появления все разрозненные истории про искусственные спутники и загадочные космические сигналы сложились в одну стройную конспирологическую теорию.

Инопланетный зонд

Вероятно, самой популярной из подобных теорий, объясняющих происхождение этого объекта, является внеземная. Согласно ей, Чёрный рыцарь — это инопланетный зонд или спутник, оставленный инопланетной цивилизацией на орбите Земли для слежения за жизнью обитателей планеты. По другой версии, зонд нужен не для слежения, а для связи с землянами. Иногда он передаёт радиосигналы. Именно про этот сигнал говорил Тесла, именно эти сигналы объясняют мировое эхо, зафиксированное позднее норвежским инженером. Про этот объект говорили независимо друг от друга Лунан и Кейхоу, именно его наблюдал во время своего полёта астронавт Гордон Купер.

Так все эти истории, разбросанные во времени и пространстве, неожиданно обрели родство в рамках одной теории.

Опровержения скептиков

Правда, достаточно быстро выяснилось, что большую часть этих историй, даже с натяжкой, нельзя приписать Чёрному рыцарю. Тесла действительно зафиксировал сигнал из космоса в 1899 году, но в настоящее время считается, что он исходил от пульсара. Существование пульсаров не было известно науке того времени, их открыли только в конце 60-х, поэтому сигнал Теслы долгое время не имел объяснения.

Кейхоу в момент своих громких заявлений про спутники рекламировал выход новой книги про неопознанные объекты, поэтому всеми силами пытался привлечь к себе внимание общественности. К тому же он не представил никаких доказательств своим словам.

Лунан практически сразу отказался от своей теории, заявив, что ошибочно интерпретировал имевшиеся у него данные, и попросил всех читателей не воспринимать её всерьёз.

Гордон Купер действительно неоднократно сообщал в своих интервью, что несколько раз наблюдал неопознанные летающие объекты. Однако он утверждал, что это было в тот период, когда он ещё был лётчиком. Купер клялся, что никогда не видел НЛО, будучи астронавтом, и не наблюдал никаких объектов на орбите во время полёта "Меркурия-9".

Единственный момент, который гипотетически можно было бы соотнести с Чёрным рыцарем, это эффект эха длинной задержки, который до сих пор однозначно не объяснён современной наукой. Для его объяснения выдвинуто несколько десятков версий, среди которых присутствует и версия инопланетного зонда. Однако особой популярностью у современных исследователей она не пользуется.

Потерянное одеяло

Один из самых знаменитых в мире историков астронавтики — Джеймс Оберг — неоднократно заявлял, что Чёрным рыцарем, запечатлённым на фото, является космическое одеяло, которое использовалось американскими астронавтами при выходе в открытый космос. Подобные одеяла первоначально были разработаны NASA в 1964 году для уменьшения теплопотерь человеческого тела при работе за пределами корабля.

Как минимум один случай потери подобного одеяла достоверно подтверждён. В декабре 1998 года американский шаттл доставил команду астронавтов, которые должны были состыковать американский модуль с российским. Работы велись в рамках создания МКС.

В ходе работ американские астронавты Джерри Росс и Джеймс Ньюман потеряли космическое одеяло. Они должны были закрепить его на стыковочном узле для теплоизоляции. Улетевший предмет чёрно-серебристого цвета принимал необычные формы, и астронавты сделали целую серию снимков этого одеяла на фоне Земли. Позднее один из этих снимков и стали выдавать за Чёрного рыцаря.

Потерянная капсула

Впрочем, существует и другая версия. Согласной ей, Чёрный рыцарь в действительности является потерянной капсулой космического аппарата Discoverer-8, отправленного на орбиту в ноябре 1959 года. Эти аппараты запускались в рамках засекреченной американской военной программы слежения за СССР. Технологии того времени не позволяли передавать фотографии с аппарата кроме как в специальных спускаемых капсулах, которые затем перехватывал в заранее определённых координатах самолёт JC-130.

Несколько запусков в рамках программы Discoverer прошли успешно. Но с запуском 20 ноября произошла накладка. Камера с фотоплёнкой была отправлена на Землю в капсуле, однако из-за неполадок в системе сброса она так и не достигла Земли. Именно этот объект многие и принимают за Чёрного рыцаря.

Версия с потерянным одеялом в настоящее время остаётся гораздо более популярной. Но ни одна из двух этих версий не противоречит утверждениям NASA, которое однозначно классифицирует Чёрного рыцаря как космический мусор.

Впрочем, как это часто бывает, несмотря на все опровержения и догадки, достаточно и тех, кто считает Чёрного рыцаря орбитальным мусором, и тех, кто по-прежнему верит в его неземное происхождение.