Месть "проклятых могил". Захоронения, которые не стоило тревожить

Вслед за археологическими открытиями гробниц царей и принцесс мир настигали войны, а тех, кто их потревожил, — смерть.

В ноябре 1777 года вождь одного из индейских племён по прозвищу Кукурузный Стебель был вероломно пленён и казнён американскими колонистами во время дипломатических переговоров. Много лет спустя, при перенесении его захоронения, на соседний город обрушилось стихийное бедствие. А после ещё одного перезахоронения случилась новая напасть. Могила индейского вождя стала считаться проклятой. Позднее в иных частях света появились и другие "проклятые могилы", жестоко мстившие потревожившим их покой.

Дух войны

В июне 1941 года в советском Самарканде началось строительство гостиницы в непосредственной близости от Мавзолея Гур-Эмир, в котором был похоронен знаменитый завоеватель Тамерлан. Из-за строительных работ вода начала проникать в подземные склепы мавзолея — и возникла угроза для могилы Тамерлана. Захоронение решено было вскрыть, останки перевезти в Москву для изучения, а затем перезахоронить там же, когда работы будут завершены.

16 июня 1941 года начались раскопки захоронения, могила Тамерлана была вскрыта 20 июня. Ровно через два дня началась война между СССР и Германией.

В постсоветское время стала пользоваться популярностью легенда о духе войны. Якобы на захоронении была сделана специальная табличка, которая предупреждала, что любой, кто потревожит прах завоевателя, вызовет этим неисчислимые бедствия и страдания. Дожившие до 90-х годов участники экспедиции также подтверждали, что в процессе раскопок к ним приходила делегация местных жителей, которые просили их не трогать могилу Тамерлана, поскольку опасались, что это пробудит дух войны.

Однако, как следует из материалов экспедиции, никаких предупреждений о проклятии в мавзолее не было обнаружено. Скептики считают это простым совпадением, указывая на то, что план войны против СССР был одобрен ещё в 1940 году. Идея войны с СССР была личной и давно обдуманной инициативой Гитлера, все приготовления к ней были сделаны задолго до её начала и, даже если бы археологи не стали трогать могилу Тамерлана, Гитлер вряд ли мог бы передумать. Прах Тамерлана был перезахоронен в мавзолее в декабре 1942 года.

Проклятие Боливара

Самое свежее из всех "проклятий". Симон Боливар был одной из ключевых фигур в истории Латинской Америки. По сути, именно ему большая часть государств на этом континенте обязана своей независимостью.

Неудивительно, что Боливар был кумиром харизматичного президента Венесуэлы Уго Чавеса, который даже свою идеологию именовал в честь своего кумира — боливарианством. Чавес был убеждён, что этот выдающийся деятель умер не от осложнений туберкулёза, как считалось официально, а был вероломно отравлен колумбийцами.

По инициативе Чавеса была организована эксгумация Боливара, причём венесуэльский лидер лично присутствовал при вскрытии захоронения и комментировал его в "Твиттере", а национальное телевидение вело прямую трансляцию.

Установить точную причину смерти Боливара так и не удалось, однако всего через несколько месяцев после эксгумации у Чавеса начались серьёзные проблемы со здоровьем. На протяжении двух лет он боролся с раком, но безуспешно. В 2013 году Чавес умер, а его преемник оказался не настолько ловким и харизматичным лидером. В настоящее время Венесуэла переживает тяжелейший кризис. Если в годы правления Чавеса экономика более-менее стабильно росла, то после его смерти начался обвал, падение ВВП достигает 10–15% в год. Общество настолько расколото, что страна стоит на пороге гражданской войны.

Проклятие Кукурузного Стебля

Вождь Кукурузный Стебель возглавлял одно из индейских племён шауанов в XVIII веке. С началом американской войны за независимость некоторые индейские племена поддержали британцев. Кукурузный Стебель настоял на том, чтобы его племя не ввязывалось в чужую войну и сохраняло нейтралитет.

В ноябре 1777 года вождь прибыл на переговоры в форт Рэндольф. Однако, несмотря на то что он прибыл с дипломатической миссией, он был захвачен в плен и вскоре казнён колонистами вместе с сыном в отместку за то, что другое племя шауанов убило одного из них.

Столь гнусное и вероломное убийство возмутило даже местных политиков. Губернатор штата пытался добиться осуждения убийц, но дело распалось в суде из-за отсутствия свидетельских показаний.

Первоначально Кукурузный Стебель был похоронен прямо на территории форта. В дальнейшем его останки неоднократно переносились с места на место руководством штата. Каждый раз вскоре после очередного перезахоронения в Пойнт-Плезанте — городе, выросшем на месте форта Рэндольф, — происходило какое-то бедствие.

После первого перезахоронения вождя в местной угольной шахте произошёл обвал, погубивший более 300 человек. После второго налетел разрушительный торнадо, принёсший большие разрушения и более 100 жертв.

Третье перезахоронение вождя состоялось уже в середине ХХ века. Вскоре после него в окрестностях города стали видеть странное существо, напоминавшее птицу, но с человеческой фигурой и светящимися глазами. Местная пресса назвала его человеком-мотыльком. Тогда и возникла легенда о том, что Кукурузный Стебель перед смертью проклял жителей форта за их вероломство и человек-мотылёк явился для мести.

Через несколько месяцев после первого появления странного существа в Пойнт-Плезанте обрушился знаменитый 443-метровый Серебряный мост, в результате чего погибло более 40 человек. После этого местные жители перестали наблюдать странное существо, а прах вождя на всякий случай больше не тревожат.

Проклятие Ягеллонов

В 1973 году в Польше было вскрыто захоронение короля Казимира IV, умершего за пять веков до этого. Археологи хотели удостовериться в том, что останки короля не пострадали за период Второй мировой войны. Разрешение на эксгумацию было дано Католической церковью и лично кардиналом Каролем Войтылой, будущим папой римским Иоанном Павлом II.

В мае 1973 года погребение короля было вскрыто. После исследований специалистов Казимир IV был перезахоронен. Однако буквально через несколько месяцев стали происходить события, которые заставили поставить проклятие Ягеллонов в один ряд со знаменитым проклятием фараонов.

Один за другим стали умирать археологи, принимавшие участие во вскрытии могилы короля. За ними стали умирать и эксперты, работавшие с останками. За первый год умерло три человека, а всего за несколько лет после этого скончалось уже 15 работавших с останками.

Правда, в данном случае непосредственную причину "проклятия" удалось установить. Всё дело оказалось в афлатоксинах — смертельных токсинах, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибков. При попадании в организм даже в небольших дозах они приводят к хроническому афлатоксикозу, который вызывает угнетение иммунной системы, поражение печени и онкологические заболевания.

В могиле Казимира IV было обнаружено значительное количество плесневых грибков. Именно они и стали тем проклятием, которое погубило несколько человек.

Проклятие ледяного человека

В 1991 году в Эцтальских Альпах была обнаружена прекрасно сохранившаяся мумия древнего человека. Тело было обнаружено в горах на высоте 3200 метров двумя немецкими туристами.

Находка стала мировой научной сенсацией. Благодаря хорошей сохранности тела учёные получили возможность исследовать рацион древних людей, их болезни, реконструировать внешний облик, провести генетические исследования и исследовать одежду.

С начала нулевых годов европейская пресса стала писать о проклятии ледяного человека, или проклятии Этци (второе название мумии, данное по месту её обнаружения). За несколько лет, прошедших с момента обнаружения мумии, по различным причинам погибло семь человек из числа людей, имевших к ней отношение.

Хельмут Симон, обнаруживший тело ледяного человека, погиб из-за внезапной и сильной метели в горах в 2004 году неподалёку от того места, где он сделал свою находку. Глава группы судмедэкспертов Райнер Хенн погиб в автомобильной аварии, двое специалистов, первыми осмотревшие его тело, умерли ещё достаточно молодыми от тяжёлых заболеваний крови и нервной системы. От опухоли мозга скончался фотограф Хоельц, сделавший первые фото тела.

Однако скептики считают, что проклятие ледяного человека является выдумкой прессы. Поскольку семь человек, скончавшихся при различных обстоятельствах после обнаружения тела, составляют лишь незначительный процент от общего числа специалистов, работавших с останками древнего человека, и большинство из них живы и здоровы, хотя прошло уже почти 30 лет.