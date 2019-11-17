Стражи духов. Как древних славян в страну смерти провожали псы-привидения

Лайф собрал удивительные обычаи, посвящённые собакам, которые жили с человеком ещё 20 тысяч лет назад.

Побывавший в X веке на Волге арабский путешественник Ахмад аль-Багдади писал, что у местного населения с собаками были связаны добрые приметы: в долине Волги верили, что услышать перед началом дела собачий вой — к удаче.

Культу собаки — двадцать тысяч лет

Доказательством существования древних мифов о собаках на территории нашей страны стали находки советских археологов на Авдеевской стоянке в 1946 году. На берегу реки Сейм под Курском были найдены жилища древних людей, датируемые XX тысячелетием до нашей эры. Среди костей животных археологи нашли предметы, которые назвали лопаточками с навершием. Узкий конец "лопаточек" изображал собачью морду с четырьмя глазами, а на одном из предметов было даже два навершия, изображавших двухголовую собаку. Предполагается, что инструмент древние охотники использовали для выколачивания снега из одежды, а сакральная роль "выбивалки" заключалась в навершии: в нём якобы обитал дух — хранитель человека.

Существование у древних славян представления о собаках, стерегущих ворота в ад, доказывает и быличка, записанная в XX веке историком Владимиром Бузиным в Архангельской области. В ней к овдовевшей женщине начинает ходить муж-покойник. Чтобы отвязаться от него и остаться живой, женщина жалуется на беду своей собаке, и та больше не пускает покойника на порог.

Проводник в страну смерти

Приметы, связанные с собаками, относятся к самому древнему пласту славянской культуры. В древности собака не только служила помощником, но и, благодаря способности предчувствовать чужую смерть и предсказывать погоду, оказалась навеки связана с загробным миром — охраняла ворота в страну мёртвых и служила проводником на тот свет.

В "Энциклопедии белорусской мифологии" есть легенда о первом человеке — князе Буе, которого везде сопровождали два огромных пса, способных разорвать медведя, Ставр и Гавр (Стаўры і Гаўры). Они не раз спасали его от врагов, а когда Буй, бывший первым человеком на земле, умер, ушли за ним на тот свет и там сопровождали князя, ставшего хозяином страны мёртвых. Предания говорят, что древние славяне приходили на могилы собак, якобы похороненных на берегу Дриссы, поминали их, устраивали тризну, жгли костры и призывали псов-призраков, умоляя не оставлять народ.

‌‌‌‌Казалось бы, в мифе речь идёт о родоначальнике белорусского этноса. Но нет! Миф этот уходит корнями во времена, когда от Индии до Европы царила индоиранская (арийская) культура. В Индии до сих пор почитают мифического первого человека на земле, умершего и ставшего богом смерти Ямой. Его сопровождают громадные четырёхглазые собаки — сарамеи, сторожащие врата между мирами.

В скандинавской мифологии бога висельников Одина сопровождает армия мертвецов и собаки Фреки и Гери. А в иранской мифологии мост между мирами Чинвад сторожат два пса.

Двухголовый — а значит, опять четырёхглазый — пёс Орф присутствует в мифологии древних греков: "старший брат Цербера" сопровождает бога смерти Аргуса.

Изгоняли из собак духов

Древние славяне верили, что в собак могут вселяться духи, и в связи с этим в Болгарии и России сохранились древние обычаи кручения собак или их гоняния по деревне. Обычай кручения собак в Пёсий понедельник — первый понедельник Великого поста — существует под болгарским Странджем. Болгары верят, что в этот день мёртвые выходят из могил, а самые злые из них могут вселиться в собак. Поэтому каждого пса в селении нужно обязательно прокрутить на верёвке, натянутой над рекой, после чего животное, невредимое, но якобы освобождённое от злого духа и изрядно напуганное, падает в воду, откуда её выуживает заботливый хозяин. Этот обряд предвещает деревне спокойный, урожайный год.

А в России под Тамбовом в 1900 году в местных "Епархиальных ведомостях" был зафиксирован обычай гоняния собак, который местные крестьяне практиковали на Масленицу. Дети, подростки и юноши, вооружившись бичами, мётлами и палками, весь день гоняли по деревне собак, особенно чёрных и лохматых. Этот языческий обычай был направлен на изгнание из животных злобных мертвецов, которые, по местным суевериям, в эти дни выходили из гробов.

Этнографы считают, что в древности обряд был приурочен к весеннему равноденствию, к сжиганию славянского божества зимы и смерти Мораны (Масленицы) и к поминовению мёртвых. Пригревавшее солнце в дохристианских представлениях пробуждало к жизни даже покойников.

Нечистое животное и служитель дьявола

Возможно, в изменении восприятия собак значимую роль сыграли авраамические религии — иудаизм, ислам, а у славян христианство. Все они боролись с прежними обычаями, пытались отвадить людей от почитания тотемных животных и акцентировали внимание на их недостатках. Например, в православии собака, будучи "нечистым" животным, не может заходить в храм. А староверы ссылаются при этом на Ветхий завет, где животное названо нечистым. В исламе пророк Мухаммед даже поначалу приказал убить всех собак, называя их прислужниками дьявола, но потом позволил мусульманам держать их для охоты и охраны. У поволжских татар до сих пор существует обычай не впускать собак в дом.

У русских сохранилось много примет, связанных с собаками: если собака лает без причины — рядом ходит колдун, встретить на улице чёрно-белую собаку — к удаче, приютить бездомного щенка или впустить в дом бездомного пса — к благополучию, а вот если убить или задавить собаку, утопить щенков, то семь лет будут преследовать несчастья.

У некоторых народов России до сих пор встречается почитание собак. Тюркские девушки зимой слушают землю: если услышат лай, верят, что скоро выйдут замуж. Цыгане считают, если пёс жмётся к ногам и скулит — это предвещает смерть. Если в семье на Алтае умирают дети, то новорождённых кладут на собачью подстилку — верят, что после этого ни один злой дух к ребёнку близко не подойдёт. А у чувашей до сих пор сохранился обычай принесения жертвы этому животному — если собака начинает выть, глядя в небо.