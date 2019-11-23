Тайны русских. Кто скрывает настоящую историю славян?

Кто основал европейские государства и почему славяне не одно тысячелетие враждуют с Западом.

История народа — это его самосознание, и мало кто столько пострадал от её переписывания, как славяне, и, в частности, русские. Ещё Михайло Ломоносов указывал на засилье в русской исторической науке немцев и безуспешно пытался бороться с этим. В результате историю русского народа сократили до тысячи лет, что веками позволяло европейцам относиться к славянам, как к варварам, которые ещё вчера "жили в лесу, молились колесу".

Мауро Орбини

Труд "Происхождение славян и распространение их господства", вышедший в 1601 году из-под пера католического монаха-бенедиктинца Мауро Орбини, является редким исключением из правил. В нём собран богатейший материал по истории славянского мира, который открывает перед читателями древний пласт мира славянских народов.

О жизни монаха известно мало, согласно летописи монастыря на острове Млет в Хорватии, братья-бенедиктинцы любили его "за мудрость и усердие, за добрый нрав и любовь, за собранность и самодисциплину".

Его настоящее имя Мавро Орбинич. Он был сербом, родился в 1563 году на берегу Адриатики, в хорватском городе Дубровнике. В 15 лет надел монашескую рясу и посвятил себя служению, подвизаясь в монастыре на острове Млет, где позднее стал аббатом.

Взяться за перо его заставило бедственное положение славянских народов, многие из которых находились под ярмом захватчиков. Тогда под турецким игом стонали Болгария и Валахия, Хорватия и Сербия, Черногория и Герцеговина, Богемия, Босния и Македония. В поисках информации монах обшарил как библиотеки монастыря, так и личные хранения знатных граждан города и собрал материал из 330 исторических свидетельств, точно и последовательно выстраивая историю своих предков.

Не обошлось без финансовой поддержки родовитого серба Марина Бобальевича, который оплатил бенедиктинцу поездку в Италию, в герцогство Урбино, где в замке графов Делла Ровере хранилась библиотека, насчитывающая больше 840 древних фолиантов, написанных на латыни, греческом и еврейском языках.

Итальянцы отнеслись к стараниям Орбинича благосклонно: в конце XVI века римский папа Климент VIII надеялся вступить в союз с хорватами для освобождения Балкан и распространения влияния на православные народы.

Но на этом везение закончилось. Когда книга о происхождении славян была напечатана в Италии в 1605 году, её запретили уже через два года. По официальной версии, старательный монах включил в неё цитаты из книг авторов, примкнувших к Реформации, а значит, еретиков и врагов католичества. Возможно, была ещё одна причина — неофициальная: определённые силы, например представители западной ветви христианства, очень хотели, чтобы славянские народы не знали и не помнили своей истории.

Скрытая история славян

По Орбини, именно славяне были самым славным и воинственным народом Европы. Они происходили от сына Ноя Иафета, которому отец дал наказ: "Властвуй и защищай, как царь, и занимайся военным ремеслом, как воин". Родиной славян Орбини называл великую Скандинавию, правильно обозначая её как полуостров, куда потомки Иафета пришли из Азии. Первая же дата, встречающаяся в труде, — 1460 год до нашей эры — указывала на "исход" славян из Скандинавии и на две с половиной тысячи лет удлиняла историю славянских народов.

Из Скандинавии вышли два народа "одного племени" — готы и славяне. Они быстро заселили Сарматию и простёрли свою власть на Европу, часть Азии и Африки. К славянским племенам Орбинич относил венедов, антов, верлов, герулов, массагетов, гирров, скирров, сирбов, даков, эминхленов, пруссов, вандалов, бургундионов, готов, остготов и визиготов, гепидов, квадов, роксолан, русских (московитов), поляков, расов (рашан), сербов, боснийцев, хорватов, пятигорцев, полян, подолиев, виндов, чехов, болгар, поморов, силезцев, лужичан, кашубов, моравов, литовцев и богемцев. Даже финны, аварцы и черкасы, по его мнению, происходили от славян. Тысячелетиями славяне обладали огромными территориями.

В IV веке до нашей эры они дали отпор войскам Александра Македонского, убив две тысячи его воинов и военачальника Мендема, после чего прислали Александру послов. Иоганн Авентин указывает, что греки считали их "восточными германцами", историк Квинт Курций — скифами, но сами они называли себя — словонами. Они предупредили Александра о своей силе и рассказали, что населяют земли по северу вплоть до Фракии, с которой граничила Македония. Александр не поверил, вступил в бой и понёс потери.

Он был вынужден даровать могучему противнику документ — привилегию, позже найденную в библиотеке Константинополя. В нём признавалась доблесть и сила словон и даровалась навечно "вся область земли от северо-востока до крайних пределов Италии на юге; и никто, кроме вас, не смеет там пребывать, жить или поселяться. Если же найдутся те, кто там обоснуется, да будут они вашими рабами, а дети их — рабами ваших детей".

Освоив Сарматию, славяне разделились на две части — одна заселила побережье Балтики, а другая — Дунай. В отличие от других народов Европы славяне никогда не были под властью Рима, а Рим предпочитал не связываться с ними, опасаясь агрессии, и даже вступал с ними в союз. Например, в 66 году до нашей эры консул Римской республики Гней Помпей в войне с царём Понта Митридатом VI Евпатором вступил в союз с князем роксолан Тазием. Митридат был разбит и бежал в Колхиду.

Историк Петр Суффрид Леовардийский писал, что до римского владычества Британией владели "великаны, именовавшиеся славянами".

Кто такие русские

Особую главу Орбинич посвящает русским. Название "Россия" он переводит как "рассеяние", указывающее на то, что русские "рассеялись" по своей стране "от Ледовитого океана до Средиземного моря... и от Большого моря до Балтийского океана". В отличие от современных историков, настаивающих на том, что древние славяне пришли из Восточной Европы, Орбинич пишет, что "они всегда жили в Европейской Сарматии, где и по сей день живут, значительно распространив своё господство".

Запрещённая в Европе книга попала в руки Петру I только через сто лет — её привёз в подарок российский дипломат — серб Савва Рагузинский-Владиславич. Император приказал перевести книгу на русский язык, и в 1722 году она была напечатана в сокращённом виде. Книга Орбини снова зажгла надежду в сердцах измождённых турецким игом славян: её увезли на Балканы, где на её основе афонский монах Паисий Хилендарский написал знаменитую "Славяно-болгарскую историю".

Труд Орбини был известен Ломоносову и Татищеву, который использовал отрывки из Орбини в работе над "Историей государства Российского". Однако позже труд монаха стал по какой-то непонятной причине игнорироваться историками. Возможно, это происходило, потому что большая часть источников, на которые опирался Орбини, была утрачена. Возможно, к исчезновению книг приложили руку паписты, уничтожавшие труды реформаторов. Фолианты библиотеки Урбинского герцогства тоже были прибраны к рукам Ватиканом: род герцогов пресёкся, их имущество отошло папе римскому. Больше труды, прославляющие историю славян, никто не видел.

Между тем монах во многом был прав. Последние исследования основателя российской ДНК-генеалогии биохимика Анатолия Клёсова говорят о том, что по всей Европе встречаются захоронения древних славян. ДНК-генеалогия определяет их принадлежность к славянским племенам по определённым меткам, которые находятся на мужской Y-хромосоме. Эти метки передаются исключительно от отца к сыну и являются неоспоримым маркером происхождения. По ним большая часть Европы была 2,5 тысячи лет заселена славянами.

Затем славянские племена были вытеснены в Восточную Европу рядом ожесточенных военных конфликтов. Возможно, вражда между "просвещённой Европой" и славянскими народами имеет очень древний характер и идёт уже не одно тысячелетие.

Монах Орбини в своё время едва не пал её жертвой. После того как книгу запретили, он был вынужден вернуться в монастырь, где читал только молитвенники.