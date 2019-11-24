Потрошитель из Балашихи. На кого охотился писатель-маньяк

Некрофил из Балашихи, совершавший ужасающие преступления в Москве и Подмосковье, пять лет убивал людей, чтобы насиловать их после смерти.

В ноябре 2007 года в колонии для пожизненно осуждённых скончался Сергей Ряховский, в 80–90-х наводивший ужас на Москву и Подмосковье своими бессмысленными и жестокими преступлениями. "Некрофил из Балашихи", "Гиппопотам", "Потрошитель" — как только ни называли в прессе тех лет неудавшегося писателя-фантаста, убивавшего людей, чтобы насиловать уже мёртвые тела.

Впечатлительный мальчик

Сергей Ряховский родился в конце 1962 года в подмосковной Балашихе в обычной советской семье. Никаких ужасов тяжёлого детства, которые могли повлиять на его характер, он не перенёс. Ряховский с детства отличался недюжинной физической мощью, в школе был выше всех одноклассников, а к совершеннолетию вырос почти до двух метров. Позднее, когда милиция будет искать маньяка, его высокий рост и внушительная комплекция (он весил более 120 килограммов) станут главными приметами.

Несмотря на физическую мощь и комплекцию, Ряховский был очень болезненным ребёнком, из-за чего часто пропускал занятия в школе и детском саду. Рос он в условиях гиперопеки родителей, окруживших его безмерной заботой, и с огромным трудом социализировался. В школе у него не было друзей, он не умел устанавливать контакт с людьми, часто ссорился с ними и вообще оказался не способен к долговременным дружеским или любовным отношениям. Вместе с тем в детском возрасте отличался повышенной впечатляемостью и ранимостью.

Учился не очень хорошо, поэтому после школы сумел поступить только в ПТУ. После его окончания около года проработал электромонтёром в компании "Криогенмаш", а затем бросил работу и перебивался случайными заработками и жил на родительскую пенсию.

Фантаст

Не интегрированный в общество и не имевший за пределами квартиры каких-то увлечений, Ряховский нашёл отдушину в научной фантастике. Он был буквально помешан на фантастических произведениях о космосе, перечитал всех известных фантастов и больше ничем не интересовался.

Однако будущий маньяк лелеял надежду стать писателем-фантастом. На протяжении нескольких лет писал фантастический роман под названием "Старфал". В нём он воплощал все свои садистские фантазии. Там главным героем являлся офицер некой космической спецслужбы (типа КГБ), который при помощи роботов-карателей зачищал различные галактики от "неполноценных граждан" (в первую очередь гомосексуалистов и проституток) и космических пиратов самыми жестокими способами. После смерти и реинкарнации они воплощались уже в "полноценных, полезных" граждан.

Любитель старушек

К достижению совершеннолетия у Ряховского проснулся половой инстинкт. Однако все попытки завести отношения с девушками провалились. Тогда Ряховский решил добиться своего силой. С весны 1982 года он начал нападать на одиноких пожилых женщин, намереваясь их изнасиловать. За несколько месяцев он совершил как минимум десять нападений. Не все они завершились изнасилованием, в некоторых случаях жертвам удалось отбиться от него. Осенью того же года он был задержан и приговорён к четырём годам лишения свободы.

В тюрьме Ряховский не пользовался уважением у сокамерников и несколько раз подвергся сексуальному насилию. После освобождения маньяк решил начать свою личную войну с гомосексуализмом, который считал величайшим злом на планете.

Безумный некрофил

Первой жертвой маньяка стал гомосексуалист, с которым он познакомился в Москве. Они договорились встретиться для свидания в лесу в Подмосковье. На месте встречи Ряховский неожиданно достал отвёртку и напал на мужчину. Это произошло в начале лета 1988 года.

Убивать Ряховскому так понравилось, что он быстро позабыл о своей "миссии" и начал нападать на всех подряд. Большая часть жертв маньяка — женщины в возрасте. Но он нападал и на подростков. Сам же объяснял следователям, что перед убийством у него "что-то замыкало в голове".

Спустя несколько дней после первого убийства маньяк напал в Подмосковье на 70-летнюю пенсионерку. На этот раз он даже не разговаривал с жертвой, а набросился на неё со спины и нанёс несколько ударов отвёрткой.

Спустя ещё полгода Ряховский совершил третье убийство. На этот раз его жертвой стал подросток, катавшийся в лесу на лыжах. Третье убийство стало явным признаком окончательного распада личности, который прогрессировал с каждым убийством. С этого момента Ряховский начал насиловать трупы своих жертв, а затем причинять им посмертные увечья. Причём маньяк расчленял трупы и глумился над ними не ради того, чтобы затруднить опознание или скрыть следы. Отрезанные части тела он оставлял на месте преступления.

Хотя Ряховский ненавидел гомосексуалистов, он сам имел ярко выраженные гомосексуальные наклонности, поскольку насиловал трупы не только убитых ими женщин, но и мужчин. Так, зимой 1993 года он напал на 73-летнего пенсионера, который отправился в лес за валежником. И хотя мужчина имел при себе топор и попытался оказать сопротивление, маньяк оказался сильнее. Надругавшись над телом убитого старика, он отрезал ему руку и голову. Каждое новое преступление Ряховского становилось всё более жестоким.

Несмотря на габариты, Ряховскому не всегда удавалось справиться со своими жертвами. По меньшей мере двум пожилым женщинам удалось отбиться от маньяка. Причём одна из них детально рассмотрела его, что позволило милиции создать точный фоторобот маньяка.

Петля маньяка

Ряховский вовсе не был гением конспирации и оставлял немалое количество следов на месте преступления. Однако все преступления были настолько разными по почерку, что в милиции даже не предполагали, что их мог совершить один человек. Кого-то маньяк душил, других убивал ножом или отвёрткой. Нападал и на женщин, и на мужчин, и на подростков. Все эти дела расследовались по отдельности, что позволило Ряховскому пять лет оставаться на свободе.

В марте 1993 года он совершил своё последнее преступление, убив пожилую женщину и надругавшись над её телом. Неподалёку от места преступления оперативники обнаружили заброшенный сарай, в котором была заготовлена петля для удушения, подвешенная к потолку. Милиционеры предположили, что маньяк облюбовал это место для совершения нового преступления, и оставили возле сарайчика засаду.

Ждать появления убийцы пришлось почти месяц. Только в апреле в сарай заявился Ряховский, где и был задержан сотрудниками милиции. При себе у него была петля, аналогичная той, которую обнаружили в сарае, а также нож.

Первоначально Ряховского подозревали только в последнем убийстве пенсионерки. Однако вскоре после его задержания пришли результаты экспертизы, согласно которым его отпечатки пальцев совпали с оставленными на месте другого убийства. Кроме того, его опознала и выжившая жертва нападения. После этого Ряховский неожиданно для следователей сознался и в остальных преступлениях. В том числе и в тех, о которых милиции ничего не было известно, поскольку тела жертв ещё не обнаружили. Всего Ряховский совершил 18 убийств (пять мужчин, два подростка, остальные — женщины в возрасте) и не менее двух покушений на убийство.

При обыске у него также была найдена рукопись фантастического романа "Старфал", которую он так и не закончил. В 2010-х сообщалось, что труд маньяка был подготовлен к изданию, однако книга так и не была выпущена по морально-этическим соображениям.

Самого Ряховского к этому времени уже не было в живых. Несмотря на то что специалисты обнаружили у него целый ряд отклонений (некрофилия, геронтофилия, синдром неразличения сексуального объекта и т.д.), он был признан вменяемым и предстал перед судом.

В 1995 году маньяк-некрофил был приговорён к смертной казни, но расстрелять его не успели, поскольку в силу вступил мораторий на смертную казнь, наказание ему изменили на пожизненное заключение.

В тюрьме Ряховский писал мемуары, надеясь их продать, несколько раз давал интервью журналистам и продолжал зачитываться научной фантастикой. По словам сотрудников колонии, за всё время к маньяку не приехал никто из родственников, от него отказались даже родители. В ноябре 2007 года он умер в колонии от туберкулёза, проведя в заключении 14 лет. Так закончилась жизнь маньяка-некрофила, который мечтал стать писателем-фантастом, а оказался одним из самых безумных преступников своей эпохи.