Чёрный день российской авиации. Как 28 ноября разбились два самолёта

Пассажиры Douglas DC-8-62 и Ту-104 мистическим образом погибли в авиакатастрофах 28 ноября с разницей в четыре года. Эксперты до сих пор не установили точную причину трагедий.

Douglas рухнул через минуту после взлёта

Это случилось во вторник, 28 ноября 1972 года. Лайнер Douglas DC-8-62 японской авиакомпании Japan Airlines направлялся из столицы России в Токио. Но сразу же после взлёта машина начала стремительно терять высоту и рухнула на землю. В этой катастрофе погиб шестьдесят один человек, в том числе четырнадцать членов экипажа: шесть лётчиков, семь бортпроводников и один инженер JAL.

Авиалайнер был произведён компанией McDonnell Douglas в 1969 году, и на момент авиакатастрофы самолёту было всего три года. Этот борт прибыл в Москву 28 ноября. Была закончена предполётная подготовка, и в 19:50 лайнер вырулил на взлётную полосу. Совершив разбег, оторвался от ВПП и успел набрать 100 метров высоты. Но уже через минуту, в 19:51, накренившись влево, он ударился о землю хвостовой частью фюзеляжа.

По требованию комиссии все двигатели и детали разбившегося авиалайнера прошли строгую техническую экспертизу, по результатам которой они были признаны исправными: ни пробоев, ни признаков разрушения, ни повреждений обнаружить не удалось. Поэтому было сделано официальное заключение — пилоты вывели аппарат на слишком крутой угол. Именно эта ошибка привела к трагедии.

Ответ на вопрос, почему пилоты так поступили, не был найден. Согласно одной из версий, случайно были выпущены закрылки. Согласно второй — из замёрзших воздухозаборников фрагмент льда попал в один из двигателей и повредил его. Жертвы этой трагедии покоятся на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Четыре года спустя — новые жертвы Ту-104

Через четыре года после первой трагедии, в 1976 году, пассажирский Ту-104, который входил в состав 205-го Ленинградского авиаотряда, сразу же после вылета из аэропорта Шереметьево 28 ноября рухнул на землю. В этой трагедии погибло 73 человека...

Рейс № 2415 произвёл взлёт в 18:53 по московскому времени. На его борту находилось 67 человек, среди которых были гражданка Чехословакии, подданная Германии и четверо детей. Согласно прогнозу погоды, во время вылета была облачность с возможным обледенением до 10 баллов, дымкой и волнообразным туманом. Эти условия допускали взлёт.

Самолёт оторвался от ВПП, успел убрать закрылки и шасси. На 34-й секунде полёта он приступил к манёвру, чтобы лечь на заданный курс. Внезапно лайнер начал крениться и терять высоту. Экипаж действовал быстро и слаженно, согласно инструкции, и почти смог исправить аварийную ситуацию. Но высота была недостаточной, скорость слишком мала, чтобы спасти находившихся на борту Ту-104. Это произошло в 18:56 всего в 9,5 км от аэропорта Шереметьево. Удар был настолько мощным, что самолёт взорвался. На этом месте образовалась яма 56 х 10 м и глубиной до четырёх метров. Спасатели находили обломки на расстоянии до 500 метров.

Согласно аудиозаписи последних секунд перед столкновением с землёй, экипаж понял, что отказали авиагоризонты. Диспетчер уточнил у командира воздушного судна Бориса Гороховского, какой курс они держат. Ему ответили: "Вертикальная тридцать". Переговоры продолжались несколько секунд. Последнее, что услышали в диспетчерской, — крик штурмана Владимира Гусева: "Падаем, тридцать... метров!!!"

Работу комиссии впоследствии осложнило отсутствие записи о параметрах полёта на последнем участке: все приборы передавали ложные данные. Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал сбой в системе питания из-за обрыва цепи или нарушения контактов. В результате оборудование было сильно разрушено, поэтому не удалось установить место отказа в системе электропитания. Всё это время экипаж действовал с должным самообладанием — чётко и грамотно. Один из членов комиссии — главный конструктор ОКБ "Туполев" Д.С. Марков — был уверен: при подготовке экипажа к полёту были недостаточно отработаны навыки полётов в сложных метеоусловиях с использованием резервных приборов. Но к его мнению тогда не прислушались.

28 ноября — "чёрная жатва" мировой авиации

Эти две катастрофы 28 ноября пополнили список мировых трагедий в небе. Но не были единственными. Так, в этот же день 1964 года самолёт Ил-14 авиакомпании "Аэрофлот" потерпел катастрофу под Сурами. В результате погибло семь человек. В 1979 году авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-30 попал в крупную автокатастрофу, когда выполнял экскурсионный тур над Антарктидой: аппарат врезался в гору Эребус. Тогда шансов выжить не было ни у кого — погибло 257 человек, из которых 20 были членами экипажа.

А в 1987 году в авиакатастрофу попал Boeing 747. Это случилось возле острова Маврикий. На борту летательного аппарата произошёл сильный пожар. Попытки экипажа долететь до Порт-Луи были безуспешными — лайнер упал в Индийский океан вместе со 159 пассажирами на борту, из которых 19 человек составляли экипаж. Одной из последних в этом списке считается катастрофа 28 ноября 2016 года. В этот день авиалайнер Avro RJ85 летел в Медельин с девятью членами экипажа и 68 пассажирами на борту. Среди них — команда футболистов "Шапекоэнсе". Всего в 18 км от аэропорта самолёт врезался в гору. В этой катастрофе из 77 человек в живых остались пятеро.