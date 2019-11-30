Образцовый психопат. По числу жертв "витебский монстр" уступал только Чикатило

Геннадий Михасевич на протяжении 14 лет терроризировал советскую Белоруссию. Прежде чем маньяка удалось поймать, за его преступления было осуждено полтора десятка невиновных.

В конце ноября 1985 года милиции удалось выйти на след "витебского монстра" Геннадия Михасевича. Этот внешне образцовый советский гражданин, общественный активист и член партии, чьё фото красовалось на совхозной доске почёта, на протяжении 14 лет насиловал и убивал женщин в Витебской области. На момент поимки он был самым кровавым маньяком в советской истории, а за его злодеяния осудили 14 невиновных человек.

Образцовый психопат

Геннадий Михасевич родился в одной из витебских деревень через два года после окончания войны. Известно, что отец будущего маньяка был алкоголиком, часто устраивал семейные скандалы и бил жену. В деревне такие вещи не утаить, поэтому Михасевич с детства был жертвой насмешек со стороны соседских мальчишек. Он рос замкнутым и обидчивым ребёнком.

Тем не менее он вполне успешно социализировался и считался образцовым советским гражданином. Не имел вредных привычек, активно участвовал в общественной работе, возглавлял группу народных дружинников. Имел автомобиль, что по меркам деревни было признаком зажиточности. Его красный "запорожец" позднее станет главной зацепкой по его делу.

Уже совершив несколько убийств, Михасевич вступил в КПСС. В партии он был на хорошем счету и даже являлся секретарём парткома в совхозе. Фотография ответственного работника Михасевича украшала местную доску почёта. Трудился маньяк автомехаником в совхозе и среди соседей слыл примерным семьянином.

Первое убийство

Своё первое преступление Михасевич совершил в 1971 году в возрасте 24 лет. Как он сам утверждал, произошло это случайно. Якобы он планировал свести счёты с жизнью из-за того, что его бросила первая и главная любовь всей жизни (позднее на суде он единственный раз заплакал, вспоминая её). Но идя по просёлочной дороге в сторону леса, где он планировал повеситься на каком-нибудь удобном суку, он встретил молодую девушку. В этот момент у него что-то "щёлкнуло" в голове. Он решил, что, вместо того чтобы убивать себя, лучше отомстить всему женскому роду за то, что они не оценили его достоинств. Изнасиловав и задушив девушку, Михасевич испытал невероятный подъём эмоций и довольный пошёл домой. Больше суицидальные мысли его не посещали.

Через несколько недель за убийство девушки был осуждён другой человек, получивший 15 лет. Это придало маньяку уверенности в том, что ему удастся остаться неуловимым.

Почерк

Первые десять лет своей криминальной деятельности Михасевич придерживался одной тактики. Он нападал на одиноких женщин на просёлочных дорогах в сельской местности. Преступник отвлекал их внимание каким-нибудь вопросом, после чего набрасывал на горло верёвку и начинал душить. В некоторых случаях нападал со спины. Михасевич часто насиловал своих жертв, но не всегда. Несмотря на то что в большинстве случаев у его жертв не оказывалось никаких ценностей, маньяк не брезговал забирать сущую мелочь (пилочки для ногтей, ножницы, предметы одежды и другие вещи).

В начале 80-х он изменил свою тактику. В этот период был приобретён личный автомобиль, кроме того, он получил доступ к служебной машине. На них он подбирал на трассах ловивших попутку одиноких девушек и предлагал подвезти. Затем уводил машину в укромное место и душил жертв, а их трупы оставлял в лесу. Все преступления маньяк совершал в Витебской области.

Несколько раз преступник прокололся и попался на глаза другим людям. Свидетели видели, как погибшие девушки садились в красный "запорожец". Также нашлись свидетели, наблюдавшие за тем, как девушки уезжали с убийцей на служебной машине с надписью "Техпомощь". Однако на первых порах это не помогло следствию.

За чужие грехи

Геннадий Михасевич стал своеобразным рекордсменом. За его преступления попало в тюрьму, вероятно, наибольшее число невиновных людей за всю историю СССР. В общей сложности за убийства Михасевича 14 человек осудили. 13 из них получили различные сроки заключения. Один, Николай Тереня, был расстрелян.

В 1979 году милиционеры задержали Тереню и его приятельницу по подозрению в убийстве девушки. Тереня оказался удобным подозреваемым, поскольку бродяжничал, не имел постоянного места работы и убедительного алиби. Следователи уговорили женщину дать показания против него в обмен на смягчение наказания для неё. Несмотря на то что никаких улик против Терени не было, а сам он не признавал свою вину, его расстреляли по приговору суда на основании показаний этой женщины, которая и сама провела в заключении семь лет, прежде чем была освобождена после поимки Михасевича.

Сам маньяк был очень воодушевлён тем, что за его первое убийство посадили невиновного человека. Он всегда внимательно следил за расследованиями совершённых им убийств, а иногда даже посещал суды, где потешался над судьями, которые выносили приговоры за его преступления другим людям.

Михасевич 14 лет совершал убийства. Нельзя сказать, что он был каким-то гениальным преступником, скорее, сказывался очень невысокий уровень местной милиции. Там и слышать не хотели ни о каких серийных убийцах и сексуальных маньяках, все эти дела рассматривались по отдельности, с поисками подозреваемых среди сельских хулиганов и пьяниц. Ещё в 1971 году, в самом начале своей деятельности, преступник совершил неудачное покушение. Девушка оказала ему сопротивление, и растерявшийся маньяк просто убежал, оставив на месте преступления верёвку со следами своей крови. Однако местные милиционеры не связали это нападение с другими аналогичными случаями и ценный вещдок выбросили, посчитав это покушение проделками сельских хулиганов, решивших попугать девушку.

Только в 1984 году, когда маньяк окончательно слетел с катушек и принялся убивать каждый месяц (ранее он выдерживал более долгие паузы), стало понятно, что речь идёт о серийном убийце, и на расследование были переброшены лучшие кадры из других регионов и республик. После этого дело сдвинулось с мёртвой точки.

Патриот Витебска

Поскольку Михасевич был командиром отряда дружинников и периодически участвовал в розысках самого себя, он имел представление о масштабе поисков и ходе следствия. Но и прекратить убивать он уже не мог. Поэтому он решил направить поиски по ложному следу, однако сильно переоценил свои умственные способности.

Маньяк написал в местную газету письмо от имени мифической подпольной антикоммунистической организации "Патриоты Витебска", которая брала на себя ответственность за убийства. Аналогичное письмо он вложил в рот последней задушенной им жертве. При этом оба письма были написаны от руки, благодаря чему у следствия наконец-то появилась серьёзная зацепка — почерк маньяка. Дальнейшее было делом времени.

Милиционеры начали останавливать в области все красные "запорожцы" и под благовидным предлогом просили водителей написать от руки объяснительную. Эти бумаги они отправляли на графологическую экспертизу, предварительно записав паспортные данные водителя.

Такая тактика быстро принесла свои плоды. Менее чем через месяц после совершения последнего убийства, 25 ноября 1985 года, на экспертизу пришли бумаги с совпавшим почерком. Он принадлежал Геннадию Михасевичу. После нескольких дополнительных проверок ночью 9 декабря маньяк был арестован. Михасевич, заподозривший неладное, уже купил билеты и готовился перевезти всю семью в Одессу, где он якобы получил новую работу. Но на этот раз милиционеры опередили его. Сопротивление при аресте маньяк не оказал. При обыске у него нашли некоторые вещи, принадлежавшие жертвам.

Торжество справедливости

Первые же показания Михасевича привели к грандиозному скандалу. Выходило, что за его преступления осуждено полтора десятка невиновных людей, которые сидят уже долгие годы. То, что маньяк не занимается самооговором, стало понятно быстро. Он прекрасно помнил все подробности совершённых преступлений и даже через семь лет мог показать место, куда выбросил сумочку одной из жертв, за убийство которой был расстрелян Тереня. В указанной им точке действительно была обнаружена женская сумка.

Намечался большой разбор полётов с виновными должностными лицами, но в итоге скандал был замят. Несколько десятков милиционеров, прокуроров, судей получили строгие выговоры, были уволены с работы или изгнаны из партии. Несколько милиционеров осудили за превышение служебных полномочий, но освободили в зале суда по амнистии. Лишь прокурор по расстрельному делу Терени был приговорён к четырём годам заключения. Всех несправедливо осуждённых освободили, реабилитировали и выделили каждому по квартире.

Что касается Михасевича, то его приговорили к смертной казни и расстреляли в начале 1988 года. До поимки Чикатило он оставался самым кровавым серийным убийцей в советской истории. Михасевич признался в совершении 43 убийств, но в суде удалось доказать только 36 преступлений.