Двойник из "Битлз". Пол Маккартни умер ещё в 1966 году

Согласно конспирологической версии, погибшего в автомобильной аварии Пола Маккартни заменили на двойника, чтобы не огорчать поклонников "Битлз".

В ноябре 1966 года Пол Маккартни погиб в автомобильной аварии на трассе М1, соединяющей Лондон и Лидс. Во всяком случае, так гласит теория заговора, согласно которой группа подменила погибшего товарища двойником то ли по собственной инициативе, то ли по приказу спецслужб. Эта конспирологическая теория стала, вероятно, самой известной в истории шоу-бизнеса и пользуется определённой популярностью до сих пор.

Пол умер

В начале 1967 года среди фанатов "Битлз" стал расходиться слух о гибели Пола Маккартни в автомобильной аварии в ноябре прошлого года. Такие слухи часто возникали в доинтернетную эпоху и обычно были связаны с временным исчезновением артиста со сцены. Вскоре слухи дошли до менеджмента группы, и пресс-секретарь "Битлз" заверил фанатов, что всё в порядке и с Маккартни ничего не случилось. А весной 1967 года Маккартни появился на одной из пресс-конференций, и это вроде бы должно было окончательно рассеять слухи.

На время история затихла, но спустя пару лет получила неожиданный импульс. Отчасти этому способствовала и сама группа, любившая развлекаться шифрованием тайных посланий в своих текстах, которые затем разгадывали фанаты. Отчасти это было вызвано духом эпохи. 60-е годы с вьетнамской войной, убийством Кеннеди, страхом атомной войны, появлением множества сект, зарождением движения хиппи и психоделической революцией сделали теории заговора крайне популярными.

В сентябре 1969 года в американских СМИ появились публикации, развивавшие конспирологическую теорию о смерти Пола и приводившие различные аргументы в пользу этой версии. Эти статьи произвели эффект разорвавшейся бомбы, скоро во всех студенческих общежитиях и коммунах хиппи только и делали, что обсуждали гибель Пола, находя всё новые подтверждения. Долгий перерыв в концертной деятельности группы и исчезновение Маккартни, редко появлявшегося на публике, заставили фанатов с большим доверием отнестись к этим слухам.

В октябре история добралась до американских радиостанций и стала одной из самых популярных тем на несколько недель. Радиоведущие вместе со слушателями, звонившими в эфир, обсуждали гибель Маккартни и подсказки, которые музыканты оставили в своих недавних песнях.

Двойники

Согласно наиболее распространённой версии, в ноябре 1966 года Пол Маккартни во время студийной записи поссорился с коллегами по группе. Взбешённый музыкант сел за руль, но не соблюдал скоростной режим и в результате попал в смертельную аварию на трассе между Лондоном и Лидсом. Из-за сильных повреждений головы, полученных водителем, опознать его было невозможно, поэтому широкие массы так и не узнали об этом трагическом инциденте.

Поскольку Пол был очень важной частью группы, музыканты опасались, что его гибель причинит слишком сильные страдания фанатам, а его отсутствие в конце концов приведёт к падению популярности коллектива. Поэтому усилиями менеджмента группы был проведён секретный кастинг на роль двойника Пола. По одной версии, конкурс выиграл уроженец шотландского Эдинбурга, некий Уильям Кэмпбелл, плюсом которого стало то, что он был сиротой, не имел родственников, а значит, никто не мог выдать секрет. По другой версии, двойника Пола на самом деле звали Билли Ширс (это имя вымышленного лидера "Оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" из одноимённого альбома группы).

Также была популярной ещё одна версия, в которой заговор разворачивался внутри другого заговора. Якобы "Битлз" изначально пользовались поддержкой британских спецслужб, которые обеспечивали им продвижение на американский рынок. Музыка "Битлз" была важнейшей частью так называемого британского культурного вторжения в Америку, и гибель Маккартни могла положить конец экспансии в США. Поэтому по настоянию спецслужб гибель Маккартни была засекречена, а ему на смену подобрали двойника.

Однако сами музыканты якобы были недовольны необходимостью делать вид, что всё в порядке и скрывать от общественности гибель Пола. Поэтому они начали размещать в своих песнях и на обложках альбомов намёки на смерть коллеги, чтобы донести послание для преданных фанатов.

Аргументы

Главным аргументом сторонников теории заговора стала знаменитая обложка альбома Abbey road, на которой музыканты запечатлены переходящими пешеходный переход. Адепты теории заговора сразу же увидели в ней символическое изображение похорон Маккартни. Он единственный из всех музыкантов идёт с закрытыми глазами, босиком и не в ногу с остальными (намёк на то, что его уже нет в мире живых). В правой руке Маккартни держит сигарету, хотя все фанаты группы знали, что он левша (намёк на то, что Пол не настоящий, а подменён двойником). Впереди остальных идёт Джон Леннон в ослепительно белых одеждах, что символизирует ангела или небесный свет. Следом идёт облачённый в чёрные одежды Ринго Старр (символизирует гробовщика).

Номерной знак припаркованного у дороги автомобиля — LMW281F, что сторонники теории расшифровывали как "Линда Маккартни оплакивает, [Полу] могло бы быть 28 лет".

В конце песни Strawberry fields forever, записанной через месяц после предполагаемой гибели Маккартни, Леннон якобы произносит фразу I buried Paul ("Я похоронил Пола").

На обложке альбома Let it be, последнего альбома группы, Пол Маккартни изображён иначе, чем все остальные участники. Он смотрит вправо и сфотографирован на красном фоне, тогда как все остальные участники смотрят влево и запечатлены на белом фоне.

В конечном счёте смерть Пола привела к концу группы. Двойник, хотя и был похож на него внешне, не обладал такими же музыкальными навыками и талантами. Поэтому с осени 1966 года гастрольная деятельность группы прекратилась. А в 1970 году группа окончательно распалась.

Пол жив

Однако при более внимательном рассмотрении ясно, что значительная часть аргументов в пользу теории заговора является несостоятельной. Например, зашифрованное в автомобильном номере послание "Линда Маккартни оплакивает" является сущей бессмыслицей, поскольку на момент предполагаемой смерти музыканта они даже не были знакомы. Хорошо известно, что Пол познакомился с ней в мае 1967 года, через полгода после своей мнимой гибели. А поженились они только в 1969 году. Что касается зашифрованного послания "Полу было бы 28", то оно также является ошибочным, поскольку в год выхода альбома музыканту исполнилось 27 лет.

Кроме того, сам автомобиль с этим номером не был частью изначального авторского замысла и оказался в кадре случайно. Он принадлежал местному жителю и был припаркован возле его дома. Позднее владелец вынужден был продать автомобиль на аукционе, поскольку фанаты группы регулярно крали его номер.

Что касается фразы Леннона "Я похоронил Пола" (I buried Paul) в одной из песен, то, по его собственным словам, он произнёс: "Клюквенный соус" (Cranberry sauce), — а фанаты услышали то, что сами хотели услышать.

К ноябрю 1969 года истерия по поводу смерти Пола достигла своего пика. Дополнительный импульс ей придавало исчезновение музыканта. Переживавший из-за конфликтов в группе Маккартни долгое время не появлялся на публике. Менеджер группы, получавший десятки звонков и писем в день с просьбой прокомментировать слухи, уговорил Пола встретиться с журналистами и опровергнуть их. После репортажа, озаглавленного "Пол всё ещё с нами", волна пошла на спад.

В настоящее время наиболее распространены две версии, объясняющие популярность этой теории. Согласно первой, она возникла случайно и стала следствием безумных 60-х с их верой в самые невероятные гипотезы и предположения. По другой версии, к ней приложили руку сами музыканты. Леннон, ещё в 1967 году узнавший про популярный у фанатов слух о гибели Маккартни, предложил группе подразнить их. Музыканты хорошо знали, что у их поклонников принято искать скрытые послания от группы в песнях и на обложках. Поэтому они специально оставили несколько многозначительных намёков в последних альбомах и наблюдали за реакцией. Стоит отметить, что слухи о гибели Пола серьёзно подстегнули продажи альбомов группы, они резко выросли на фоне истерии. Сам Маккартни в своём позднем сольном творчестве неоднократно обыгрывал легенду о своей смерти и поиски фанатами скрытых символов и смыслов в его песнях.

Впрочем, остались и те, кто всё ещё уверен в подмене Маккартни и до сих пор ищет те или иные знаки уже в сольном творчестве его "двойника".

Легенда о подмене Маккартни со временем превратилась в настоящий культурный феномен, послужив основой для нескольких художественных фильмов и книг и став одной из самых популярных теорий заговора в истории мирового шоу-бизнеса.