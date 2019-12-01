Почему мы не помним свою историю? Русские открыли Америку до Колумба

Почему открытия русских моряков европейцы признавали только до XVII века? Новгородцы и поморы против Колумба — кто на самом деле первым открыл Америку? В Америке, Норвегии и Исландии раскапывают землянки славян, которые строили по всей Руси в IX столетии.

Когда европейские историки стараются замалчивать открытия русских мореплавателей, это можно объяснить политической конкуренцией. Сложнее объяснить, почему сами русские не помнят свою историю и без споров отдают первенство открытия другим народам, на собственных картах называя Новоархангельск Ситкой, остров Михайлова Корнуэллсом, а берег Антарктиды, в 1820 году открытый экспедицией Лазарева и Беллинсгаузена, — Землёй Королевы Мод.

Подобное, очевидно, произошло и с восточным побережьем Америки, которое русские мореходы знали ещё до Колумба, и с западной частью Американского континента, который казаки-первопроходцы открыли задолго до англичан, французов или испанцев.

Ещё в XV веке европейцы не оспаривали открытия русских, признавая за ними первенство в некоторых направлениях. Но всё изменилось в XVII веке, когда произошло сильное падение солнечной активности и на Земле случился малый ледниковый период. И тут началось! "Раз русским сейчас мешают льды, значит, они мешали им всегда!" — поспешили заявить посвящённые европейцы. Но чудом сохранившиеся документы продолжают свидетельствовать о славных традициях русских первопроходцев.

Русские открыли Америку до Колумба

О том, что Америка была открыта русскими задолго до Колумба, свидетельствует письмо географа Джерома Мюнцера (Хиеронимо Монетарио) из Нумберга (Нюрнберга), написанное 14 июля 1493 года португальскому королю Жуану II по прозвищу Совершенный. В этом письме учёный указывает на то, что знаменитый генуэзец немного опоздал с открытием.

Сначала Мюнцер рассыпается в похвалах королю, а потом пишет буквально следующее: "Тебя уже восхваляют как великого государя немцы, итальянцы, рутены, аполлоновы скифы и те, которые живут под суровой звездой Арктического полюса, так же, как восхваляют и великого герцога Московии, ибо немного лет тому назад под суровостью сказанной звезды открыт большой остров Груланда (Grulanda), берег которого тянется на 300 легуа и на котором находится величайшее поселение под господством сказанного герцога". Очевидно, что под герцогом Московии понимается великий князь Иван III, который в 1493 году принял титул "государь всея Руси".

Поскольку португальское легуа — это около пяти километров, получается, что берег новой земли тянется минимум на 1500 километров. Под это описание не подходит ни Шпицберген, ни Исландия. Остаётся одно: под названием Grulanda Мюнцер понимает Гренландию — то есть берег Американского континента.

Поморы ходили к Гренладии до XV века

В том, что русские ходят к Гренландии, не сомневался датский король Фредерик II, который в 1576 году писал богатому штатгальтеру Людвику Мунку, что русский кормщик Павел Никитич знает дорогу из Мальмуса (русский город Кола) в Гренландию и может показать её за вознаграждение. Экспедиция датчан к Гренландии действительно была снаряжена через три года, но не смогла достичь цели из-за льдов.

Не сомневался в успехах русских и австрийский дворянин Сигизмунд Герберштейн: в "Записках о Московии" он указывал, что ещё в 1496 году русский толмач Истома Григорьев говорил ему, что на западе, за морем, есть земля, которой владеют новгородцы. Разговор этот состоялся в Копенгагене, куда Истома пришёл на коче (судно) северным путём — в обход Скандинавии.

Знали поморы и Шпицберген, который был официально открыт в 1596 году. Советский историк Анатолий Фрумкин в книге "История открытия Шпицбергена" приводил свидетельство крестьянина Антона Старостина, который уверял, что его деды знали Шпицберген (Грумант) ещё до основания Соловецкого монастыря в 1435 году.

Подтверждает успехи русских и карта Герарда Меркатора 1569 года, на которой севернее Скандинавии есть острова под названием Святые Русские.

Что и говорить, мореходами поморы были знатными. Компаса у них не было, для ориентации они изобрели ветромёт. Это был деревянный диск, поделённый на 32 направления — румбы, по диаметру диска и в центре были отверстия, в которые вставляли длинные и короткие стержни.

На ветромёте было восемь основных направлений — "ветров", диагонали между ветрами назывались межниками, а остальные направления — малыми палками. Ночью поморы ориентировались по Полярной звезде, а в полдень — по солнцу, определяя по тени север и юг. С помощью ветромёта они составляли лоции, которым завидовали голландцы, датчане и норвежцы.

Корабли поморов

В отличие от викингов, ходивших на драккарах, поморы строили палубные карбасы и кочи, которые использовались для открытий до XVIII века. Кочи имели осадку в полтора метра, в длину достигали 25 метров и могли взять на борт команду из 15 человек и больше 50 тонн груза. Корпус судна был сконструирован так, что льды выдавливали корабль вверх, а скорость коча достигала семи узлов.

О том, что русские действительно далеко забирались, свидетельствует находка славянских жилищ в Исландии. Польский учёный из Варшавы, член Академии наук Пшемыслав Урбаньчик, признался журналистам, что на северо-востоке Исландии, в районе Sveigakot вблизи озера Myvatn, в 2001 году были обнаружены три славянские землянки, которые строили по всей Руси в IX веке. Археолог уточнил, что перепутать эти жилища со скандинавскими невозможно и что он встречал такие жилища в Норвегии.

Освоение казаками Аляски

Раньше других русские мореходы достигли и западного побережья Америки. Даже по официальным датам русский человек был первым, кто вступил на Аляску. Это произошло 21 августа 1732 года, когда казаки под предводительством майора Павлуцкого впервые пересекли Берингов пролив.

Испанские мореходы появились в этих краях только в 1774 году, а англичанин капитан Кук достиг этих вод в 1778 году. Но есть данные о том, что русские появились на Аляске ещё раньше — в XVI или даже в XV веке.

Русский историк Василий Берх, лично побывавший в тех краях в начале XIX века, считал, что первыми поселенцами Аляски были экипажи четырёх кочей, которые в 1648 году во время бури были потеряны экспедицией Семёна Дежнёва. Их отнесло на восток; на борту находилось 120 человек. Берх верил, что люди Дежнёва уцелели и основали колонию на реке Маккензи.

В 1660-х годах первопроходец Стадухин свидетельствовал служилому человеку Никифору Мальгину о том, что получил известие: на другом берегу в долине реки Хеуверен живут бородатые люди, они ставят кресты на могилах, крестятся, почитают иконы и называют русских братьями.

Об этом же чукчи поведали казачьему сотнику Ивану Кобелеву, посланному на Чукотку после появления там капитана Кука. Князёк острова Крузенштерна (Игиллин) по имени Кайгуня рассказал, что на реке Хеуверен в крепости Кынговей живут русские люди. Отвести Кобелева в Кынговей туземец отказался под предлогом того, что казака могут в пути убить. На самом деле чукчи оберегали монополию торговли с эскимосами. Единственное, что смог сделать сотник, — это послать в Кынговей письмо "с оказией".

О том, что письмо дошло, Кобелев узнал на обратном пути в Евунминском остроге. Чукча Ехилка Опухин рассказал сотнику, что его знакомый принёс письмо от русских на остров Ратманова (Имаглин), надеясь там застать сотника. Письмо было написано на дощечке "красным". Из письма Ехилка понял, что поселенцы нуждаются в железе. Письмо он не взял, побоялся, а про русских на Аляске рассказал, что сам их видел и что у них есть церковь (хоромы), где они молятся.

Но на самом деле русская колония могла появиться на Аляске даже раньше экспедиции Дежнёва. Есть версия, что поселение могли основать всё те же новгородцы, которые в XVI веке, разругавшись с Иваном Грозным "за сношения с Литвой", прошли до Анадыря, но в море потеряли один из кочей. Об этой версии в письме настоятелю Валаамской обители отцу Назарию писал священник Герман, служивший на острове Кадьяк в 1795 году.

Американские учёные признавали первенство русских на Аляске

Удивительно, но подобная версия была довольно распространена среди американских историков XX века, например, профессор Стоун из Университета Висконсина даже называл конкретную дату — 1571 год.

Впрочем, интерес к археологическим открытиям американских учёных на Аляске невелик. Ещё в 1937 году на Кенайском полуострове археологи США нашли следы русского поселения, однако до сих пор его возраст не установлен . Он может составлять как 300, так и 500 лет.

А это означает, что и здесь русские опередили европейцев.