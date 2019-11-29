Взлеты и падения. Приключения буквы Ё в российской истории

Буква Ё обязана своим появлением княгине Екатерине Дашковой. Именно эта дама-реформатор 29 ноября 1783 года на заседании Императорской Российской Академии внесла предложение немного дополнить алфавит. Благодаря её усилиям в Европе был поднят престиж русского языка, длительное время считавшийся варварским.

Ёфикация всея Руси Как-то на собрании Российской Академии Дашкова попросила любого из присутствующих написать слово ЁЛКИ, но никто не смог. Фото © Public Domain

На том заседании Державин написал IОЛКА, он же после введения буквы Ё первым напечатал фамилию Потёмкин с этой литерой.

Как немцы во время войны вернули Ё в русский язык Во время ВОВ Сталину на глаза попались карты СССР германских картографов, на которых присутствовала буква Ё. Фото © Public Domain

Он оценил дотошность врага, и 24 декабря 1942 года нарком просвещения РСФСР Владимир Потёмкин (вот она — усмешка истории — опять в истории этой буквы появилась знаменитая фамилия) издал приказ об обязательном использовании Ё в школьных программах и учебниках, публикациях, книгах и частных переписках.

Недобуква Ё или литера, заслуживающая памятника . Фото © Sibnet

И сейчас относительно употребления буквы Ё ведутся баталии. Официально её не отменяли, но негласное табу существует. Даже на компьютерной клавиатуре её задвинули в верхний левый угол, оторвав от остальных.

До сих пор тот приказ Потёмкина не отменялся. Хотя во времена Хрущёва, согласно новым правилам правописания, Ё опять стала необязательной. Сошлись на том, что писать Ё необходимо в словах, которые без неё теряют или меняют смысл. Например, передохнЕм и передохнЁм, поЕм и поЁм, мел и мЁл, осел и осЁл — имеют разную смысловую нагрузку.

К слову, фамилия известного поэта правильно пишется ФЁТ, а не ФЕТ, у Дюма был РешельЁ, а не Решелье. Да и фамилия француза Депардье пишется как — ДепардьЁ. Отсутствие двоеточия над Е в некоторых фамилиях и именах было причиной многих юридических недоразумений. По этому поводу было издано письмо Минобрнауки России от 01.10.2012 N ИР-829/08 "О правописании букв "е" и "ё" в официальных документах". Согласно его разъяснениям, написание букв "е" и "ё" приравнивается и допускается для написания в официальных документах, если эти буквы не искажают данных владельца.

В честь буквы Ё даже установили скульптуру — она находится в Ульяновске . Фото © Wikipedia

Сейчас официально зарегистрирован Союз "ёфикаторов" России", который отстаивает права "обесточенной" буквы и возвращает её во все думские документы, ведущие печатные издания страны, на телевидение.