Секретное дело. Кто стоял за убийством друга Сталина

Первого декабря 1934 года произошло событие, положившее начало массовому террору в СССР. Бывший коммунист и неудачник с амбициями Леонид Николаев выстрелил в руководителя Ленинградской парторганизации, личного друга Сталина — Сергея Кирова. Материалы следствия до сих пор находятся по грифом "секретно".

"Эх, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике"

Эта частушка появилась в народе как свидетельство мнения простых людей о произошедшем. Позже эту версию подхватил Никита Хрущёв, о причастности Сталина к убийству Кирова снова заговорили уже в 60-х годах прошлого века. Историки объясняют произошедшее рядом причин.

На XVII съезде ВКП(б) 292 делегата из 1059 проголосовали против кандидатуры Сталина на выборах состава ЦК. Затем эти результаты были фальсифицированы, а члены счётной комиссии подверглись репрессиям: из 63 человек 60 расстреляли. При этом Сталин знал, что против кандидатуры Кирова было только четыре голоса. Также ходили слухи, что большевики из числа старой гвардии предлагали Кирову занять место главы партии. А Сталину нужен был повод начать расправу над теми, кто не соглашался с его линией. Тем самым убийство Кирова открыло охоту на ведьм — в СССР начались репрессии.

Дело, шитое белыми нитками

Не имея навыка в стрельбе, Николаев попал Кирову в затылок, а при выстреле в собственный висок — промазал. Известно, что все свидетели, имевшие прямое или косвенное отношение к делу, погибли в течение нескольких лет после выстрела.

До сих пор ведутся споры: убийца Леонид Николаев выстрелил в Кирова сзади в коридоре или когда тот находился на полу в своём кабинете? В пользу последней версии свидетельствует экспертиза картуза убитого — современные криминалисты утверждают, что выстрел был сделан в лежащего человека и стрелок находился выше.

Ещё одна странность — за несколько месяцев до этого, 15 октября, Николаева задерживали на проспекте Красных Зорь, у дома Кирова. При себе будущий убийца имел портфель, в котором был револьвер, но тогда его отпустили.

Убийство из ревности

В мемуарах "Спецоперации" знаменитого разведчика и диверсанта Павла Судоплатова встречается информация о том, что Киров "очень любил женщин, и у него было много любовниц, как в Большом театре, так и в Ленинградском (позже Кировском)". Тут же есть упоминание о Мильде Драуле, которая была женой Леонида Николаева и прислуживала на кировских вечеринках. Есть сведения, что ленинградский политический лидер купил для семьи Мильды шикарную трёхкомнатную квартиру.

Эту женщину допросили одной из первых сразу после убийства (протокол допроса, произведённого в УНКВД [СССР] в I ЛО 1/XII-34. — 16 ч. 45[м]). Поэтому рассматривалась версия, что ревнивый муж застал Кирова с Мильдой в кабинете и выстрелил в соперника. Через пару месяцев после покушения Мильда и её мать были расстреляны. Но директор музея Кирова Татьяна Сухарникова отрицает такую версию — Мильда не слыла красавицей. Это была крупная, рыжеволосая женщина с заячьей губой. Учитывая, что Киров предпочитал балерин и актрис, такая любовная связь кажется маловероятной.

Месть лузера за неудачную карьеру и нищету

Николаев был щуплым молодым человеком, конфликтным и амбициозным. За несколько лет он сменил 15 мест работы. С каждого места он увольнялся со скандалами, так как любил писать кляузы и доносы, постоянно на кого-то жаловался. Ненадолго его даже взяли работать в обком партии, но затем быстро перевели в рабоче-крестьянскую инспекцию.

После очередного понижения ему предложили длительную командировку, от которой он отказался, сославшись на здоровье и наличие белого билета, чем быстро воспользовались — его уволили и исключили из партии. Поэтому с апреля по декабрь 1934 года Николаев не работал, жил на зарплату жены и писал жалобы и Кирову. Ответов не получал, что сильно его раздражало.

Немецкий след

В записной книжке Леонида Николаева был найден телефонный номер консула Германии в Ленинграде. Эта запись выглядела так: "герм. тел. 169-82, ул. Герцена 43". Появилась версия о немецком следе. Оказалось, что Николаев на протяжении лета и осени 1934 года много раз посещал консульство Германии. После этого его видели во Всесоюзном объединении по торговле с иностранцами — Торгсине, где он совершал покупки и расплачивался дойчемарками. Также стало известно, что летом семья безработного Николаева, который в своих кляузах жаловался на нищенское существование, снимала дачу. Об этом писал в своей книге Михаил Росляков, находившийся в момент убийства в Смольном. Он одним из первых оказался у тела Кирова. Довольно обеспеченное существование подтвердила на допросах и мать Леонида Николаева. Она утверждала, что семья сына ни в чём не нуждалась.

У Николаева не было чёткого ответа на вопрос, что он делал в Посольстве Германии. Он утверждал, что прикидывался латышом, пытался разговаривать на ломаном русском языке и просил помощи в получении наследства. Также он предлагал свою помощь для освещения событий в Советском Союзе и даже искал встречи с западными журналистами. Среди последних показаний убийцы были предложения германскому консулу услуг информатора взамен на денежные бонусы. Вопрос, почему на следующий день после трагедии в Смольном консул Германии выехал из СССР и больше не вернулся, нарушив дипломатический протокол и никого не предупредив о своём решении, остаётся открытым.

Почему Киров приехал 1 декабря в Смольный

Киров не собирался в этот день быть в Смольном — он готовил дома доклад. Решение заехать было спонтанным. Известно, что весь день Николаев пытался достать билет на посещение Таврического дворца, где и должен был выступить Киров. Следователями рассматривалась версия, что именно там прилюдно Николаев и собирался произвести выстрел.

Согласно общепринятой версии, в Смольный убийца зашёл, чтобы разжиться пригласительным. Направился в уборную, вышел и увидел Кирова без охраны, который шёл по коридору. Он отвернулся к стене, пропустил его вперёд и пошёл следом, чтобы достать револьвер и выстрелить с расстояния пяти шагов. На звук выстрелов из кабинетов выскочили люди и застали Николаева, бьющегося в истерике. Поэтому появилось объяснение, что Николаев планировал напугать Кирова и обратить на себя внимание, а убийство в его планы не входило.

Белогвардейский след или дело зиновьевцев?

Прибывший в Ленинград Сталин сразу сказал, что убийство Кирова — дело рук оппозиции, а конкретнее — зиновьевцев. Появившуюся версию о причастности к этому делу белогвардейцев он тут же отмёл.

Поэтому следствие больше не поднимало эту тему, а начало активно развивать версию, подброшенную Сталиным. Вместе с Николаевым арестовали большую группу людей, работавших ранее в Ленинграде при руководстве Зиновьева. В эту обойму вошли и люди, которые имели неосторожность голосовать за Троцкого. Начались обвинительные процессы.

Охранник Кирова погиб на следующий день после убийства босса

Известно, что Сергея Кирова охраняли три человека. С 1933 года их число было увеличено. Первый охранник маскировался под швейцара в подъезде его дома. Другие трое сопровождали его в передвижениях по Ленинграду. У входа в Смольный Кирова встречал комиссар Борисов и следовал за ним до кабинета. Там на этаже дежурил ещё один охранник.

Но в день убийства этого дежурного на этаже по какой-то причине не оказалось. А Борисов следовал за Кировым на большом расстоянии. На следующий день после убийства Борисова увезли на допрос, но по дороге автомобиль попал в аварию и врезался в стену. В результате никто из сопровождающих не получил даже царапины, а Борисов погиб. В 60-е годы, когда с подачи Хрущёва вернулись к этой теме, был эксгумирован череп Борисова. Патологоанатомы пришли к выводу — причиной смерти стал удар. После событий в Смольном прошло 85 лет. Но до сих пор всё, что связано с ними, строго засекречено.