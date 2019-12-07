Шпион или пришелец. Какую тайну искал КГБ после смерти писателя-фантаста

Через месяц после смерти знаменитого советского писателя-фантаста Ивана Ефремова КГБ заподозрил его в том, что он всю жизнь был не тем, за кого себя выдавал.

В ноябре 1972 года, через месяц после смерти знаменитого советского писателя-фантаста Ивана Ефремова, в его квартире был проведён многочасовой обыск. Сотрудники КГБ изъяли все личные вещи писателя, а вскоре было возбуждено уголовное дело по факту его странной смерти и подозрению относительно того, что он скрывал свою настоящую личность. Так началось одно из самых загадочных расследований брежневской эпохи. Но кем же считали в столичном управлении КГБ одного из самых знаменитых советских фантастов?

Обыск

Иван Ефремов скончался 5 октября 1972 года на 65-м году жизни. Известный палеонтолог Ефремов в годы войны начал писать литературные произведения и постепенно превратился в одного из самых известных советских писателей-фантастов. "Туманность Андромеды", вышедшая в конце 50-х годов, имела ошеломительный успех у читателей и дала толчок всей советской научной фантастике. Роман был экранизирован ещё при жизни писателя.

К моменту смерти Ефремов был признанной величиной в научной фантастике. Тем удивительнее, что через месяц после кончины писателя к нему пожаловали с обыском. Мероприятие проводилось сотрудниками Управления КГБ по Москве и Московской области и длилось около 12 часов. По воспоминаниям вдовы писателя, утром в её квартиру пришли 11 оперативников со спецтехникой и провели тщательнейший обыск. Были изъяты все документы Ефремова, сохранившиеся письма, лекарства, несколько книг, в том числе одна на иностранном языке, а также разборная трость и некая "металлическая палица".

Сомнительная смерть

В январе 1973 года было возбуждено уголовное дело. В постановлении о возбуждении дела сообщалось: "Обстоятельства смерти Ефремова вызывают подозрения: в частности, 5 октября 1972 года, в момент ухудшения состояния здоровья Ефремова, его жена Ефремова Т.И. из городской станции скорой помощи врачей не вызвала; вскрытие трупа Ефремова не проводилось, и он 6 октября 1972 года был кремирован. Таким образом, причина смерти Ефремова осталась недостаточно выясненной".

Однако оставалось непонятным, с чего вдруг КГБ заинтересовался обстоятельствами смерти уже достаточно пожилого человека, который к тому же с молодости имел проблемы с сердцем после того, как перенёс в годы войны тяжёлую лихорадку. КГБ никогда не занимался подобными делами, если речь не шла о смерти его ответственных сотрудников. Ведь известно, что Ефремов никогда в спецслужбах не работал и даже от предложения быть осведомителем вежливо отказался, сославшись на то, что не обладает необходимыми возможностями и кругом общения для подобной деятельности.

Впрочем, в постановлении о возбуждении дела содержалась кое-какая информация. Которая, с одной стороны, делала более понятным странный интерес спецслужб к умершему писателю, а с другой — окончательно превращала эту историю в фантастическую.

Английский шпион

Вскоре после обыска у Ефремова в литературных кругах поползли слухи о том, что писатель был не тем, за кого себя выдавал, и являлся едва ли не английским шпионом. Будто бы настоящего Ефремова похитили и подменили ещё в конце 40-х годов, когда он находился в научной экспедиции в Монголии, а вместо него в СССР вернулся внешне похожий на него английский агент. В начале 70-х КГБ якобы вышел на его след, тогда двойнику и прислали отравленное письмо, прочитав которое, он умер буквально через несколько минут.

Несмотря на то что версия звучала откровенно фантастически, она отчасти базировалась на материалах уголовного дела. Правда, там не было ни слова о работе Ефремова на английскую или какую-то другую иностранную разведку. Зато в постановлении о возбуждении дела говорилось: "Имеются материалы, дающие основание полагать, что Ефремов не является тем лицом, за которое он себя выдавал".

Чекисты на полном серьёзе проверяли версию о фальшивом Ефремове. Вдову писателя несколько раз опросили, попросив перечислить, есть ли у покойного шрамы и родинки на теле. Были изъяты все фотографии Ефремова, начиная с детского возраста. Найдены и допрошены несколько человек, знавших Ефремова в разные периоды жизни. Всем им были предъявлены фото для опознания.

Тщательно проверялась вся переписка писателя с читателями и знакомыми, поскольку в ней могли содержаться шифрованные сообщения. Особенно заинтересовало следователей письмо от литовца Урбонаса, который в довоенное время был агентом литовской контрразведки. Правда, ничего компрометирующего в письме в итоге не оказалось, литовец написал его своему любимому писателю, чтобы поделиться мыслями о его книгах.

Дело курировал непосредственно руководитель Управления КГБ по Москве и Московской области генерал-лейтенант Виктор Алидин. Глава КГБ Юрий Андропов держал расследование на личном контроле.

Пришелец

Популярный фантаст Аркадий Стругацкий, знавший об обысках, позднее выдвинул свою версию. Писатель полушутя предположил, что сотрудники спецслужб заподозрили Ефремова в том, что он является инопланетянином. По словам Стругацкого, на рубеже 60-70-х годов в кругах почитателей научной фантастики была весьма популярна идея, что ведущие писатели-фантасты являются пришельцами, которые описывают землянам их будущее. Писатель утверждал, что несколько раз получал письма с подобными утверждениями, и не исключал, что с чьей-то подачи сотрудники КГБ могли на всякий случай проверить патриарха советской фантастики.

В 90-е годы среди разного рода почитателей паранормального была распространена версия, что КГБ заинтересовался писателем потому, что он обладал пророческим даром или был едва ли не человеком из будущего. Сторонники этой версии ссылались на то, что Ефремов несколько раз очень точно угадывал будущее в своих произведениях. Так, в одном из ранних рассказов он описал месторождение алмазов, а через несколько лет в 300 километрах от указанного места действительно были найдены алмазы.

Подобные спекуляции вокруг знаменитых фантастов являются частым явлением. Каждый великий фантаст хоть раз, но угадывал будущее. В КГБ вряд ли когда-либо рассматривали эту версию, иначе допросили бы Ефремова ещё при жизни.

Что это было

Конечно, вряд ли руководство КГБ всерьёз рассматривало инопланетные версии и паранормальные сюжеты. Можно предположить, что после смерти писателя пошли какие-то слухи в литературных кругах. Ефремова кремировали на следующий день, он сам настаивал на кремации, ещё когда был жив. СССР хотя и был атеистическим государством, но по традиции похороны проходили на третий день после смерти. Кому-то это могло показаться странным. Возможно, кто-то пошутил про Ефремова и двойников, но в конце концов слух дошёл до одного из осведомителей КГБ (их было немало в творческих кругах), который передал информацию кураторам.

Она быстро дошла до главы КГБ Юрия Андропова, недолюбливавшего писателя. После выхода "Часа Быка" Андропов подверг его книгу критике, писателя даже вызывали к Петру Демичеву, секретарю ЦК, курирующему идеологию. После этого Ефремов согласился подкорректировать некоторые детали.

Андропов распорядился провести тщательное расследование, выяснить обстоятельства смерти писателя и перепроверить его личность. Такой версии не противоречит и утверждение занимавшегося этим делом сотрудника КГБ Владимира Каталикова, который вспоминал, что ход делу был дан после того, как в госбезопасность поступили "негласные сведения" о том, что Ефремов мог быть не тем, за кого себя выдавал.

Однако ничего подозрительного в ходе расследования найти не удалось. Все свидетели подтвердили личность Ефремова, в его смерти тоже не оказалось ничего подозрительного. Как только писателю стало плохо, супруга вызвала врачей из ведомственной поликлиники Академии наук. Приехавшие медики констатировали смерть от сердечной недостаточности, поэтому не было необходимости проводить вскрытие. Криптографы, проверившие переписку Ефремова, не обнаружили никаких следов шифров и тайных посланий.

В марте 1974 года уголовное дело было закрыто. Ни одно подозрение в адрес покойного фантаста не подтвердилось. Однако конкретные причины, которые подтолкнули КГБ провести достаточно масштабное расследование после смерти Ефремова, так и остались неизвестны.