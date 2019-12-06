Таинственный остров или пришельцы. Что погубило 5 самолётов на Карибах

Бесследное исчезновение пяти самолётов звена 19 при странных обстоятельствах породило легенду о зловещем Бермудском треугольнике.

5 декабря 1945 года группа из пяти американских торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger, также известная как звено 19, выполняла тренировочный полёт над Карибским морем. Необъяснимое и бесследное исчезновение пяти самолётов сделало этот инцидент одним из самых загадочных случаев в истории авиации. После их пропажи были выдвинуты десятки различных версий, объясняющих её, вплоть до вмешательства инопланетян и попадания в пространственно-временную дыру.

Звено 19

Звено из пяти самолётов вылетело с базы Форт-Лодердейл в 14:10 по местному времени. Программа полёта была стандартным тренировочным навигационным упражнением пилотов морской авиации и не вызывала серьёзных затруднений даже у неопытных пилотов. Сброс бомб на отмели, а затем три смены курса и возвращение на базу. Четверо пилотов были стажёрами, недавно завершившими учёбу и имевшими налёт не более 300 часов. Однако возглавлял звено опытнейший инструктор, лейтенант Чарльз Тейлор, имевший более 2500 часов налёта.

Каждая точка смены маршрута имела чётко различимые навигационные ориентиры, понятные даже стажёрам. Вся программа полёта должна была уложиться в два часа. Однако в качестве меры предосторожности всем самолётам до отказа заполнили топливные баки, и они могли находиться в воздухе порядка пяти с половиной часов. Погода была отличной. В общем, все благоприятствовало полёту.

Исчезновение

Но что-то пошло не так. Около 15 часов пилоты сообщили диспетчеру, что успешно выполнили упражнения по бомбометанию и сейчас переходят к навигационным упражнениям. Тейлор и один из пилотов поменялись местами, и теперь командир звена летел сзади и следил за тем, чтобы стажёры не сбивались с курса.

Примерно через 40 минут после этого на базе услышали переговоры пилотов звена друг с другом. Лейтенант Тейлор пытался выяснить у товарищей показания их компаса. Когда диспетчеры установили с ним связь, он сообщил им, что его навигационные приборы вышли из строя и их звено, кажется, заблудилось после выполнения первого упражнения. Тейлору посоветовали развернуть самолёт и, ориентируясь по солнцу, возвращаться на базу.

Через 45 минут Тейлор вновь вышел на связь и сообщил, что они пролетели над каким-то островом, который он не смог опознать. Он также включил аварийный маяк и попросил определить его местонахождение на радиолокаторах, чтобы он узнал свои координаты. Однако засечь его на радарах не удалось. Тейлору также посоветовали передать командование полётом самолёту с исправными приборами.

В 17 часов по приказу Тейлора звено изменило курс, что привело к перебранке с несколькими стажёрами, которые настаивали на другом маршруте.

Ещё через несколько минут диспетчеры услышали, как Тейлор отчётливо воскликнул: "Что это такое слева от нас? Это судно?" Однако ответ других пилотов звена диспетчеры не смогли разобрать из-за сильных помех.

Через час, в 18:20, Тейлор в последний раз появился в эфире. У самолётов уже заканчивалось топливо, и он приказал всему звену снижаться синхронно, как только у первого из самолётов начнет заканчиваться горючее. Ещё через 40 минут кто-то из стажёров звена попытался связаться с Тейлором, но тот не ответил. Это был последний выход в эфир звена 19.

Второе исчезновение

После этого в воздух были подняты два спасательных самолёта PBM-5. Их задача осложнялась тем, что солнце уже село, а метеоусловия начали ухудшаться. Тем не менее оставалась надежда, что звено 19 сумело приводниться и зажечь сигнальные огни. У поисковиков была одна-единственная зацепка. Базе удалось установить одно из возможных местонахождений звена по состоянию на 17 часов, правда, весьма приблизительно. Вдобавок с тех пор звено несколько раз меняло курс и могло удалиться от точки на значительное расстояние.

Около 19:30 один из РВМ-5 направился в район указанных координат. Однако на подлёте к нему связь с самолётом прервалась. В районе 20 часов капитан одного из находившихся в районе судов сообщил, что наблюдал взрыв неизвестного объекта и направил корабль к этому месту. Им удалось обнаружить масляное пятно, однако ни одного человека они не обнаружили.

Второй поисковый самолёт и ещё несколько кораблей незамедлительно были направлены по указанным координатам, но не обнаружили никаких следов аварии, даже пятна, о котором сообщал капитан.

На следующий день была организована масштабная поисковая операция, в которой участвовали свыше 300 самолётов, более 20 кораблей и несколько десятков тысяч нацгвардейцев и местных жителей, которые прочёсывали берега в поисках обломков. Несмотря на масштаб поисков, ни единого следа пропавших экипажей найти не удалось, и через несколько дней операция была прекращена.

Паранормальные версии

Комиссия, расследовавшая пропажу звена 19, вынуждена была официально признать это исчезновение необъяснимым. Приблизительная точка местонахождения самолётов по состоянию на 17 часов находилась неподалёку от побережья Флориды. Что происходило с пилотами в последние два часа, когда у них ещё оставалось горючее, но они не выходили на связь, оставалось неизвестным. Тем не менее им было гораздо проще найти землю, чем её не найти. Судя по маршруту, они летели параллельно Флориде. Если бы они повернули на запад, они вскоре увидели бы береговую линию. Если бы они летели на север, они также вскоре добрались бы до суши в районе Чарльстона. Даже если бы они развернулись на юг, они вскоре увидели бы Багамские острова. У них оставалось достаточно топлива, чтобы достичь любой из этих точек.

Поэтому единственный вариант, при котором они могли не долететь до суши, это поворот на восток, в сторону Бермудских островов. В 1964 году, спустя почти 20 лет после бесследного исчезновения звена, американский журналист Винс Гаддис опубликовал в одном из бульварных журналов статью, в которой доказывал паранормальные свойства так называемого Бермудского треугольника, в котором творится какая-то чертовщина. Самолёты и суда исчезают там необычайно часто и при странных обстоятельствах. Гаддис был уверен, что звено 19 пропало именно там и их исчезновение можно объяснить только паранормальными причинами. С этой публикации и началась слава Бермудского треугольника как одного из самых загадочных мест планеты.

Эту версию подхватили и другие авторы и стали выдвигать различные версии случившегося. Особой популярностью из всех гипотез пользовались уфологическая и околонаучная.

Согласно уфологической версии, звено вступило в контакт с внеземными существами. В подтверждение этой версии её сторонники приводили записи переговоров пилотов друг с другом и с диспетчерами. Якобы, перед тем как пропала связь, Тейлор прокричал: "О боже, они похожи на инопланетян". Версия пользовалась такой популярностью, что даже попала в популярный фильм Стивена Спилберга "Близкие контакты третьей степени", в котором много лет спустя инопланетяне возвращают пилотов звена 19 на Землю, при этом им по-прежнему столько же лет, сколько было в момент исчезновения.

Согласно околонаучной версии, исчезновение пилотов было вызвано не происками инопланетян, а попаданием в пространственно-временную дыру. Сторонники этой версии также ссылались на переговоры пилотов. В частности, слова Тейлора про то, что "океан выглядит как-то странно" и они видят "какую-то белесую дымку", были истолкованы как свидетельство попадания в т.н. кротовую нору, искривляющую время и пространство. Соответственно, звено 19 либо оказалось в альтернативной Вселенной, либо в ином времени, либо потерпело крушение в совершенно другой точке земного шара.

Сторонники всех этих версий сходятся в одном. Для опытнейшего пилота, каким был Тейлор, заблудиться на стажёрском маршруте было все равно, что опытному грибнику заплутать в трёх соснах.

Секретная версия

Ещё одна популярная версия объясняла исчезновение группы секретной военной операцией. Якобы в действительности это был не тренировочный полёт стажёров, а тайная военная операция против некоего судна, шедшего под бразильским флагом. Корабль вёз из Европы тайный груз — оружие для гаитянской оппозиции, которая намеревалась свергнуть проамериканского диктатора Гаити Эли Леско.

Пилотам удалось потопить корабль, однако в дальнейшем им не хватило топлива, чтобы добраться до берега. Но через несколько часов они были спасены поисковым самолётом. Что касается радиопереговоров, то это была умелая инсценировка спецслужб, организованная ради отвлечения внимания от секретной операции.

Правда, убедительных аргументов в пользу этой версии нет. Она целиком строится на допущениях и предположениях.

Рациональная версия

Согласно этой версии, которая выглядит наиболее убедительно, исчезновение звена 19 можно объяснить человеческим фактором. Лейтенант Тейлор действительно был опытным пилотом, однако в его характеристике было указано, что он склонен к самоуверенности и авантюрным решениям и больше полагается на интуицию, чем на показания приборов.

Во время одного из навигационных упражнений Тейлор неверно идентифицировал один из островов-ориентиров и сбил с курса всю группу. Стажёры, настаивавшие на том, что им надо лететь на запад, были правы, однако не решились настаивать на своей позиции, уступив авторитетному командиру группы. Тейлор же повёл их параллельно побережью Флориды. Впрочем, даже в этом случае они могли достичь берега, если бы продолжали лететь на север, однако затем окончательно запутавшийся Тейлор ещё раз изменил маршрут и повёл группу на восток, в сторону Бермудских островов. К тому моменту, когда у них закончилось топливо, приводниться было уже большой проблемой, так как погода испортилась и море стало волноваться. Все они погибли при попытке приводниться. Спасательный самолёт, исчезнувший во время их поисков, также потерпел крушение, свидетелем чему был капитан одного из кораблей, доложивший о взрыве и масляном пятне на воде.

Что касается восклицаний Тейлора про изменившийся океан и инопланетян, то в официально опубликованных переговорах не содержится никаких упоминаний паранормальных или хотя бы необычных явлений. Тейлор действительно сообщал о белой дымке, но это явление ни в коем случае не является паранормальным. Это хорошо изученное и распространённое атмосферное явление. Командир группы действительно один раз вскрикнул: "Что это слева от нас?" Однако он принял этот объект за судно и после чего ещё несколько раз выходил на связь и не сообщал ни о каких странностях.

За прошедшие 74 года неоднократно сообщалось об обнаруженных в районе исчезновения звена 19 обломков самолётов. Однако каждый раз при проверке бортовых номеров оказывалось, что эти самолёты не относятся к исчезнувшему звену. Каких-либо следов пропавших самолётов до сих пор не удалось обнаружить, и тайна исчезновения звена 19 остаётся неразгаданной.