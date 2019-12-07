Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

Почти сразу после резкого сворачивания лунной миссии "Аполлон" возникла легенда о том, что на спутнике Земли были обнаружены объекты внеземных цивилизаций.

7 ноября 1972 года "Аполлон-17" отправился к Луне. В программу этой космической миссии входило максимально подробное изучение Луны и проведение ряда научных экспериментов. После неё было запланировано ещё три аналогичные лунные миссии с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Уже были сформированы экипажи астронавтов, которые полным ходом готовились к полёту. Но после возвращения "Аполлона-17" на Землю программа по изучению спутника нашей планеты была экстренно свёрнута, а дальнейшие полёты отменены. Так возникла легенда о том, что на Луне американские астронавты столкнулись с чем-то, чего они никак не ожидали там увидеть.

На Луне нам не рады

"На Луне нам не рады", — якобы произнёс отец американской космической программы Вернер фон Браун, когда узнал о результатах миссии "Аполлон-17". Различные вариации этой фразы, приписываемой создателю американской космонавтики, можно встретить в тех или иных источниках конспирологической тематики.

Экипаж "Аполлона-17" провёл на Луне более трёх суток. За это время астронавты сделали множество снимков, собрали порядка 100 кг образцов лунных пород и грунта, установили необходимые приборы и датчики, провели ряд экспериментов и перед отлётом оставили на поверхности мемориальную табличку об исследовании Луны. 19 декабря экипаж благополучно вернулся на Землю.

Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов. Никакие серьёзные сбои, неполадки и непредвиденные обстоятельства не помешали астронавтам, если не считать неожиданно проявившейся у одного из членов экипажа аллергии на лунную пыль. Так гласит официальная версия.

Однако резкое сворачивание программы после по-настоящему успешной исследовательской миссии выглядело подозрительно. Достаточно скоро возникла конспирологическая версия, что в действительности астронавты столкнулись на Луне с остатками высокоразвитой цивилизации или даже вступили с ней в контакт.

НАСА и лично фон Браун, осознавшие, что речь идёт о значительно превосходящей человеческую цивилизации, якобы настояли на том, чтобы не будить лихо, пока оно тихо, и свернуть полёты на Луну, чтобы не рисковать судьбой человечества.

Существует и второй вариант конспирологической легенды. Согласно ей, после "Аполлона-17" на спутник Земли всё же была отправлена ещё одна миссия — "Аполлон-18". Она была отправлена в условиях строжайшей секретности, официально этого запуска никогда не было, а астронавты не могли рассказать о своей миссии даже семьям. Их задачей было исследовать эту загадочную цивилизацию, которая, однако, была возмущена вторжением чужаков, и экипаж так и не вернулся на Землю.

Команда на латинском языке

Известна и ещё одна версия лунной встречи. Со ссылкой на книгу "Потерянный космос" Эдвина Райса утверждается, что вскоре после посадки, когда астронавты ехали на луноходе, в их рациях зазвучал неизвестный язык. Они перенаправили запись в НАСА, где его сразу определили как латынь и перевели. Оказалось, что местные обитатели предостерегают землян от вторжения в их пространство. Астронавты вернулись на корабль и вскоре отправились на Землю, а на Луну больше никто не прилетал. Также утверждалось, что автор книги — сотрудник НАСА и один из руководителей программы "Аполлон-17" Эдвин Райс.

"Аполлон-18"

Тем, кто смотрел вышедший в 2011 году фильм "Аполлон-18", нетрудно заметить, что вторая вариация легенды почти дословно воспроизводит сюжет этого фильма в жанре псевдодокументального кино. По сюжету отправленные в секретный полёт астронавты сталкиваются на Луне с мимикрирующей под камни инопланетной формой жизни, которая настроена агрессивно и в конце концов уничтожает весь экипаж.

В рамках промокампании за несколько месяцев до премьеры фильма в СМИ и на популярных площадках для общения начали появляться материалы, в которых сообщалось об обнаружении в архивах НАСА ранее неизвестных плёнок. Эти видеоматериалы якобы были сняты астронавтами из засекреченной миссии, которой никогда не было официально. Рекламная кампания и сам фильм внесли немалую лепту в популяризацию сравнительно малоизвестной ранее легенды, однако возникла она гораздо раньше.

Рождение легенды

В 1976 году Джордж Леонард опубликовал книгу под названием "На нашей Луне есть кое-кто ещё". В аннотации книги сообщалось, что автор является бывшим работником НАСА, которому удалось раздобыть сверхсекретные снимки лунной поверхности. Их спрятали от общественности, поскольку на них якобы можно было разглядеть следы присутствовавшей там высокоразвитой цивилизации. На снимках не очень хорошего качества, опубликованных в книге, автор видел в лунных ландшафтах очертания руин древней цивилизации и тому подобные вещи.

Книга Леонарда была принята на вооружение сторонниками теории обитаемой Луны, поскольку никто из них не верил в то, что правительство признало бы существование внеземных цивилизаций. В 1960 году, незадолго до первого американского полёта в космос, эксперты Брукингского института (один из самых авторитетных аналитических центров США) составили меморандум "Предлагаемое исследование воздействия на общественную жизнь освоения космоса в мирных целях".

Его краткое содержание сводилось к нескольким пунктам. Во-первых, вероятность обнаружения артефактов внеземного происхождения на Луне или Марсе достаточно велика. Во-вторых, если подтвердится, что данные артефакты принадлежат внеземным цивилизациям, это окажет чрезвычайно непредсказуемый эффект на всё человечество, вплоть до всеобщей паники, крушения всех мировых религий и распада цивилизации. Поэтому в том случае, если подобные артефакты когда-либо будут обнаружены, предпочтительно будет засекретить эту информацию от общественности.

В 2007 году вышла ещё одна книга — "Тёмная миссия. Тайная история НАСА". Её авторами стали Кен Джонстон, представленный как бывший сотрудник НАСА, и Кен Хогланд. В этой книге по примеру Леонарда 30-летней давности они отстаивали теорию, что на многих снимках лунной поверхности видны очертания объектов инфраструктуры, принадлежащих внеземной цивилизации.

Утверждения Леонарда, Джонстона, Хогланда, меморандум Брукингского института и внезапное сворачивание успешной лунной программы являются основными аргументами сторонников теории заселённой Луны.

Аргументы против

Противников теории заговора гораздо больше, чем сторонников, и их аргументы выглядят намного убедительнее. Секретный полёт "Аполлона-18" был невозможен. В середине 70-х годов скрыть ракетный запуск от того же Советского Союза было практически нереально, не говоря уже о том, что в его обеспечение было бы вовлечено огромное количество людей, но никто ни разу не подтвердил его за 40 с лишним лет. Кроме того, большинство астронавтов, изначально входивших в экипаж "Аполлона-18", до сих пор живы и здоровы. Харрисон Шмитт даже вошёл в историю как последний человек, побывавший на Луне, поскольку был переведён в экипаж "Аполлона-17".

Вернер фон Браун никогда не говорил, что на Луне существует развитая цивилизация, этих слов нет ни в одной его книге, интервью или стенограмме выступления.

Джордж Леонард, опубликовавший в 1976 году книгу про объекты на Луне, никогда не был сотрудником НАСА, как его представляли в аннотации. В действительности это был малоизвестный автор так называемого бульварного чтива в жанре научной фантастики. До выхода своей разоблачительной книги он успел опубликовать под другим псевдонимом книгу "Сексмакс" в жанре эротической научной фантастики, а также фантастическую книгу "Чужой" (не связана с популярным голливудским фильмом), выпущенную маленьким тиражом издательством "Плейбой".

Что касается его последователей, Джонстона и Хогланда, то они также имеют весьма специфическую репутацию. Джонстон действительно некоторое время работал в НАСА, однако не в самой компании, а в нескольких компаниях-подрядчиках, которые были задействованы в космической программе. Что касается Хогланда, то это достаточно известный лжеучёный и конспиролог, выделяющийся своими идеями даже на фоне остальных. Так, он доказывал, что теракт 11 сентября был частью тайной войны, ведущейся между масонами и тамплиерами с одной стороны и ассасинами с другой. Эту теорию он, по всей видимости, позаимствовал в компьютерной игре Assassin’s Creed.

Джонстон и Хогланд познакомились и начали сотрудничать в 1995 году. Джонстон, будучи поклонником Хогланда, подошёл к нему после одной из лекций и рассказал, что у него есть эксклюзивные снимки, которые он сохранил во время работы в компании-подрядчике, занимавшейся хранением артефактов, связанных с лунной программой. На самом деле в этих фотографиях не было ничего эксклюзивного и они никогда не были секретными. Однако Хогланд, по его утверждениям, "пропустил их через специальную программу, которая сканирует фото и позволяет увидеть то, что не сможет увидеть человеческий глаз", и обнаружил на фоне лунных ландшафтов следы лунных баз и других внеземных объектов. Объяснение про чудо-программу, которая видит невидимые глазу объекты, высмеяли в научных кругах, хотя отдельные сторонники теории заговора и приняли его на веру.

Наконец, сворачиванию программы "Аполлон" есть несколько вполне рациональных объяснений. О том, что лунная программа будет закрыта, НАСА официально объявило на пресс-конференции ещё в 1970 году, сразу после запуска "Аполлона-13". То, что "Аполлон-17" станет последним запуском к Луне, было известно за несколько лет до полёта, поэтому астронавты остались на Луне на больший, чем обычно, срок. Ни о каком экстренном прекращении программы после возвращения "Аполлона-17" не было и речи.

Сворачивание лунной программы можно объяснить как финансовыми, так и политическими причинами. Первоочередная задача — демонстрация мощи американских науки и техники — была решена ещё после первой высадки на Луну. Дальнейшие запуски решали только специфические научные задачи, которые при этом считались не настолько важными и ценными, чтобы тратить на программу несколько миллиардов долларов ежегодно. Вдобавок лунная программа была инициативой Кеннеди и ассоциировалась с ним. Пришедший к власти Ричард Никсон, не любивший Кеннеди, постарался как можно скорее закрыть программу и сосредоточить усилия на амбициозной программе космических шаттлов.

В настоящее время опубликовано множество фотографий лунной поверхности с различных точек и ракурсов. Но разглядеть на них руины высокоразвитой цивилизации без помощи "программы, которая видит то, что не видит человеческий глаз", весьма затруднительно.