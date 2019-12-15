Секрет крови короля Артура. Легендарный рыцарь был сарматом с Причерноморья?

Британские учёные подтверждают, что король Артур был родом с Древнего Кавказа, а рыцари и драконы – из аланов и роксолан.

До сих пор считалось, что легендарный британский рыцарь и король Артур был сыном вождя бриттов Пендрагона и внуком римского узурпатора Константина Флавия, поднявшего в 407 году восстание против Римской империи, которое вскоре обеспечило Британии независимость.

Впервые упоминание о короле Артуре встречается в строках поэмы валлийского барда Анерейна в самом конце VI века, и уже тогда он представал легендарным героем прошлого. Считается, что он жил минимум за 150–200 лет до этого. В следующий раз о нём вспомнят только через 200 лет: монах Ненний в труде "История бриттов" напишет, как Артур во главе бриттов разбил наголову отряды свирепых саксов возле Бадонского холма. А спустя еще 400 лет епископ Гальфрид Монмутский в своей Historia Regum Britanniae ("Истории британских королей") в первый раз назовёт Артура королём, ссылаясь на древнюю книгу бриттов. Он расскажет о вторжении в Британию Цезаря, о прекрасном городе Корлеоне и справедливом правителе Артуре. Именно благодаря этому труду Артур и войдёт в историю средневекового рыцарства как идеальный правитель прошлого.

Король Артур — сарматский наёмник

Но откуда появился король? Откуда среди бриттов, которые поклонялись деревьям и красились синей краской для устрашения врагов, вдруг появились прекрасные светловолосые всадники с прямыми двуручными мечами, в латах, в шлемах, с собственными представлениями о чести и достоинстве? Ведь ни у бриттов, ни у кельтов не было конницы.

Долгое время факт отсутствия конницы на территории Британии никого не смущал. Однако в 2000 году два британских учёных, Скотт Литлтон и Линда Малкор, опубликовали книгу "Из Скифии в Камелот: пересмотр легенд о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и Святом Граале", в которой предположили, что реальный прототип короля мог быть сарматским князем, ведь именно у сарматов была великолепная, непобедимая конница.

Главным оружием в бою у сарматской тяжёлой конницы был контос — огромное тяжёлое копьё, достигающее в длину 4,5 метра, на которое сармат мог насадить сразу двух или трёх врагов. Держали копьё двумя руками, а спешившийся древний рыцарь брался за прямой двуручный меч. "…В шлемах и в латах из маркианской сияющей стали, кони же в латах железных и медных..." — восхищённо писал о сарматах в конце I века греческий историк Плутарх.

Сравнив названия на карте Британии с названиями в Причерноморье и на Северном Кавказе, а легенды Англии с легендами кавказского эпоса Нарты, который бытовал у осетин, чеченцев, карачаево-балкарцев и сванов, англичане сделали вывод: прототипом короля и его рыцарей мог стать отряд римских наёмников, возможно роксолан, которые обитали в Причерноморье вплоть до V века. Это был племенной союз алан и сарматов, с которыми Рим считался и иногда вступал в союз.

Легенда о великом мече родом из Причерноморья

Оказалось, что легенды старой доброй Англии и Кавказа объединяет культ меча, который герои сказаний — король Артур и Батрадз — в решающий момент повествования вытаскивают из камня, а перед смертью бросают в озеро. У сарматов существовал бог войны — скифский Арес, символом которого был меч, воткнутый в камень. Вытаскивая меч из камня, герой освобождал демона войны и устремлялся навстречу сражению.

Удивительно, но открытие англичан не стало для российской исторической науки чем-то неожиданным. Ещё советские учёные знали, что в V веке сарматы-аланы контролировали земли на территории современной Франции, возле Орлеана, а позже переселились на побережье пролива Ла-Манш в Бретань, от которой до волшебной родины Артура было всего 150 километров.

Легенда советской археологии Вера Ковалевская выдвигала теорию, по которой Артур был князем Гоаром, правившим сарматами-аланами под Орлеаном в конце V века. Влияние алан на историю Англии подтверждается источниками — они упоминаются в "Истории бритов" IX века как родоначальники Европы в трудах короля Альфреда (IX век), Бартоломея Английского и Роджера Бэкона.

"Кочевник-варвар" и его драконы

Но это отнюдь не всё: спустя год, в 2001-м, ещё один англичанин, антрополог из Кембриджского университета Говард Рид, выпустил книгу "Король Артур: как кочевник-варвар стал величайшим героем Британии". Этому учёному пришла в голову идея сравнить артефакты из экспозиции Эрмитажа с артефактами Великобритании. Вывод был аналогичен: Артур вместе с рыцарями мог быть выходцем с Черноморского побережья.

Во-первых, на знамёнах сарматов были драконы. Точно такие же драконы оказались изображены на плитах, покрывающих могилы древних бриттов. Во-вторых, у короля Артура была конница. На территории Британии конницы быть не могло, а поздний Рим прибегал к услугам наёмников — всё тех же сарматов. Поэтому Рид предположил, что Артур мог быть сарматским князем, который в 175 году нанялся к римскому императору Аврелию Марку и вместе со своим войском в 6000 всадников был отправлен в Британию наводить порядок. Скорее всего, среди рыцарей Круглого стола были роксоланы и языги, которые в это время образовали мощную федерацию в Причерноморье, заняли устье Дуная и стали непосредственными соседями Рима.

По устоявшейся римской традиции наёмники на родину не возвращались, а оставались на территории империи и жили в особых поселениях для ветеранов. Известно подобное поселение и на территории Британии — в Рибчестере, в котором жили именно сарматы-аланы. С их влиянием учёные связывают появление в Британии таких фамилий, как Алейн, Алан и Фитцалан. Археологи обнаружили, что сарматы жили в Рибчестере на протяжении нескольких сот лет, оставили после себя надписи на камнях и артефакты — посуду и инструменты. Кстати, английские исследователи верят, что Камелот существовал недалеко от города Честер, то есть всего в 60 километрах от Рибчестера.

В-третьих, Рид изучил не менее семидесяти пяти литературных источников и тоже пришёл к выводу, что легенды о короле Артуре и его друзьях — часть истории свирепых сарматских воинов, которые жили на юге современной России. То есть на самом деле события, описываемые в валлийских преданиях, происходили не в Уэльсе, а на северном берегу Чёрного моря.

Выводы английских учёных подтвердил и француз. Историк Бернард Бахрах опубликовал книгу "История алан на Западе", где доказал, что рыцарство на Западе обязано своему возникновению римским наёмникам сарматам-аланам, которые составляли целые части в личной гвардии римского военачальника Геронтия, служившего узурпатору Константину (который якобы был дедушкой Артура). Вместе с вандалами сарматы вторглись в Испанию в 409 году и даже покорили Северную Африку.

Разумеется, труды учёных были восприняты в Великобритании с большой долей скепсиса. Местные критики иронизировали над выводами Рида и предлагали сделать короля Артура хотя бы самураем. Они тоже уже не помнили о родоначальниках Европы, упоминаемых в их же древних текстах, и предпочитали не замечать сарматские артефакты. Однако факт скифо-сарматского происхождения легендарного короля подхватили американские и ирландские кинематографисты — в 2004 году на экраны вышел фильм "Король Артур" режиссёра Антуана Фукуа, в котором рыцари Артура были показаны наёмниками-сарматами из степей Северного Причерноморья, охранявшими от саксов западные границы Рима. Так что капля камень точит.