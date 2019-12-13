Бойня в Мосоте. Самая кровавая расправа в истории Латинской Америки

Военнослужащие элитного батальона сальвадорской армии стёрли с лица земли деревни с мирными жителями, перебив даже грудных детей.

11 декабря 1981 года военнослужащие армии Сальвадора стёрли с лица земли деревушку Эль-Мосоте, уничтожив от 800 до 1200 человек, включая женщин и маленьких детей. Эта бойня вошла в историю как самое массовое убийство в современной Латинской Америке, став самым кровавым эпизодом гражданской войны в Сальвадоре, длившейся 13 лет.

Гражданская война

С 1979 года Сальвадор разрывала гражданская война, ставшая следствием череды государственных переворотов и политического насилия, захлестнувшего страну в 70-е годы. Спусковым крючком войны стало убийство популярного в народе архиепископа Сальвадора Оскара Ромеро, пытавшегося усмирить насилие. После ряда убийств политических деятелей, совершённых эскадронами смерти, вся оппозиция объединилась во "Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти".

В его состав входили не только коммунисты, но и социал-демократы, и левые католики, и даже троцкисты. Им противостояли правые государственные структуры, пользовавшиеся поддержкой американского президента Рональда Рейгана, провозгласившего Сальвадор ареной битвы вселенского зла со вселенским добром.

"Атлакатль"

В первые месяцы конфликта преимущество было на стороне левых повстанцев. Однако ситуация изменилась после того, как американцы начали оказывать более широкую помощь — как деньгами и оружием, так и военными советниками. Важной частью американской помощи стало создание специального элитного батальона быстрого реагирования, подготовленного в США из сальвадорских военнослужащих.

Бойцы "Атлакатля" проходили подготовку по программам американского спецназа, они специально готовились именно для контрпартизанских действий. Батальон получил от американцев экипировку и оружие и осенью 1981 года был развёрнут в Сальвадоре для ведения боевых действий.

Эль-Мосоте

Деревушка Эль-Мосоте, или просто Мосоте, была достаточно небольшой по населению, порядка 300 человек. Деревня не считалась левой, в селе жили в основном протестанты, тогда как повстанцы вербовали новых людей в основном в католических деревнях. Иногда жители Мосоте продавали повстанцам продукты, однако не позволяли им вести вербовку односельчан.

В начале декабря один из местных жителей узнал о том, что вскоре в районе будет проводиться контрпартизанская операция правительственных войск. Поскольку Мосоте считалась нейтральной и к тому же протестантской деревней, местные жители не опасались прихода армии и не стали покидать её. Более того, в Мосоте прибыло несколько сотен беженцев из соседних сёл, побаивавшихся армии.

Бойня

10 декабря в деревню вошёл батальон "Атлакатль". Всех жителей выстроили на центральной площади, обыскали, пригрозили им карами за помощь повстанцам и велели возвращаться в свои дома со строгим запретом выходить из них после наступления темноты.

На следующий день солдаты батальона разделили жителей деревни. Мужчин заперли в одних домах, женщин в других, самых маленьких детей — в третьих. После этого они расстреляли сначала мужчин, потом женщин (некоторые предварительно подверглись сексуальному насилию), а затем детей, причём некоторые из них были даже не расстреляны, а зарезаны. Наконец, солдаты перебили весь скот в деревне, не оставив там ни одного живого существа. После этого тела были облиты бензином и сожжены.

На следующий день "Атлакатль" покинул разорённую деревню и повторил свои действия в двух соседних. Правда, там количество жертв было куда меньше. Через несколько месяцев после бойни несколько солдат ещё раз побывали на месте бойни, чтобы раздобыть человеческие черепа для светильников. Существовало поверье, что они приносят удачу.

Правда становится известна

Нескольким жителям деревни, которые всё же убежали накануне прихода солдат, удалось уцелеть. Именно от них о бойне стало известно. В конце января 1982 года журналист New York Times Рэймонд Боннер сумел посетить место расправы и опубликовал статью, в которой обвинил правительственные войска в убийстве примерно 800 мирных жителей.

Эта статья вредила имиджу администрации Рейгана, поэтому журналиста обвинили в распространении фейковых новостей на том основании, что деревня Мосоте была известна как небольшая деревушка, в которой жило не более 300 человек, таким образом, его цифры изначально неверны. Кроме того, журналиста заподозрили в симпатиях к коммунистам, и в конце концов редакция газеты перевела его из расследовательского отдела в финансовый. Позднее Боннер опубликовал несколько книг о бойне в Мосоте.

Только 10 лет спустя, в 1992 году, комиссия ООН, работавшая в Сальвадоре в рамках миссии по примирению враждующих сторон, обнаружила массовое захоронение убитых возле Эль-Мосоте. Однако дальнейшему расследованию мешал тот факт, что, по условиям примирения, участники гражданской войны подлежали амнистии и привлечь их к ответственности было невозможно. Армейские структуры также сопротивлялись расследованию, уничтожив документы, позволявшие однозначно идентифицировать участников бойни.

Наше время

В 2011 году новое правительство Сальвадора официально принесло извинения за действия армейских сил в период гражданской войны. В 2012-м Межамериканский суд по правам человека обязал Сальвадор расследовать преступления против гражданского населения и привлечь виновных из армейских структур к ответственности, а также выплатить родственникам пострадавших компенсации на общую сумму 18 миллионов долларов.

Летом 2019 года новый президент Сальвадора Букеле велел прекратить прославление как национального героя бывшего командира "Атлакатля" Доминго Монтерроса. Тем самым впервые на высшем уровне было косвенно подтверждено, что к бойне в Мосоте был причастен именно батальон "Атлакатль".

Самого Монтерроса привлечь к ответственности уже невозможно. В 1984 году вертолёт первого командира "Атлакатля" был подорван повстанцами, когда тот находился в воздухе.