Убийство, аборт или инсценировка. Тайна пропажи знаменитой светской львицы

Наследница миллионного состояния и звезда светских вечеринок исчезла прямо посреди людной улицы в центре Нью-Йорка, и больше ни один человек её не видел.

Двенадцатого декабря 1910 года знаменитая светская львица и наследница многомиллионного состояния Дороти Арнольд в последний раз была замечена прохожими на одной из улиц в самом центре Нью-Йорка. Тем вечером она не вернулась домой, и ни один человек больше никогда её не видел.

Поиски одной из самых знаменитых и богатых наследниц Америки стали величайшим мероприятием своей эпохи. Они обошлись её отцу в колоссальную сумму. Однако ни полиции, ни лучшим частным детективам мира не удалось найти никаких зацепок и объяснить бесследное исчезновение девушки с одной из самых оживлённых улиц Нью-Йорка.

Светская львица

26-летняя Дороти Арнольд в начале ХХ века была одной из самых знаменитых светских львиц Америки. Дочь владельца крупной парфюмерной компании, выходец из рода, который вёл своё начало от первых колонистов, приплывших в Америку на корабле "Мэйфлауер". Она пользовалась вниманием прессы и часто посещала светские мероприятия.

Известно, что девушка мечтала начать писательскую карьеру, однако даже громкое имя и известность не помогли ей сделать этого. Первый её рассказ, отправленный в один из журналов, был безжалостно отвергнут редактором. Аналогичная судьба ждала и второе произведение, написанное Арнольд.

Исчезновение

Утром 10 декабря Дороти вышла из дома, захватив с собой небольшую сумму денег, всего 25 долларов, что порядка 700–800 долларов в нынешних ценах. В этот день она намеревалась приобрести новое платье для очередного светского мероприятия, организатором которого была её сестра.

На Пятой авеню, одной из самых оживлённых улиц в самом центре Нью-Йорка, Арнольд встретила знакомых, с которыми недолго поболтала. Затем она зашла в один из кондитерских магазинов, где купила коробку конфет. Свернув на соседнюю улицу, приобрела книгу в букинистическом магазине и на выходе встретилась со своей подругой.

Около 14 часов Арнольд распрощалась с подругой, сославшись на то, что её ждёт дома мать. Однако домой она так и не вернулась. Не пришла она и на семейный ужин в одном из фешенебельных ресторанов на Манхэттене. Родители не дождались её и к утру.

Только на следующий день обеспокоенные родственники стали обзванивать её подруг, однако никто ничего не знал о местонахождении девушки. Начались поиски пропавшей, которые современники позднее окрестили величайшей поисковой операцией эпохи.

Поиски

Сначала отец девушки пытался вести поиски своими силами, подключив близких к семье адвокатов и юристов. Он опасался, что газеты из-за популярности Дороти поднимут шумиху, чего ему не хотелось. Он всё ещё думал, что дочь потеряла голову и умчалась с каким-нибудь тайным воздыхателем.

Такие случаи в её жизни уже были. Однажды она обманула родителей, сообщив им, что поедет в гости к подругам, тогда как сама провела неделю в одном из отелей в компании Джорджа Грискома — младшего. Хотя он был выходцем из богатой семьи, родители Арнольд были категорически против их отношений, считая, что он не может быть парой для их дочери.

Друзья семьи обошли все морги, больницы и тюрьмы в Нью-Йорке и в крупных городах соседних штатов. Однако никаких следов Дороти обнаружить не удалось. В её комнате также не нашлось ничего подозрительного, за исключением рекламных буклетов компании, которая занималась трансатлантическими перевозками в Европу.

Однако её багаж и все вещи остались на месте. Трудно было представить, что тщательно следившая за своим внешним видом светская львица сможет отправиться в многодневное путешествие, не захватив с собой никаких вещей. С другой стороны, её возлюбленный Гриском-младший в этот момент отдыхал в Европе вместе с родителями, и она могла отправиться к нему.

Опрошенный кассир в одном из портов подтвердил, что девушка, похожая на Дороти, действительно обращалась в кассу и интересовалась ценой билета до Европы, однако никаких покупок так и не сделала.

После нескольких дней бесплодных поисков отец исчезнувшей нанял детективное агентство Пинкертона. Они искали девушку не только в Америке, но и в Европе. Детективы проверили каждый лайнер, прибывавший из Америки в Европу, опросили всех пассажиров этих кораблей, однако не нашли ни одного следа Дороти.

Более чем через месяц после исчезновения Арнольд её отец официально обратился в полицию. Он также обратился к прессе, объявив вознаграждение в размере одной тысячи долларов, что эквивалентно примерно 25 тысячам долларов в нынешних ценах, за любую достоверную информацию о дочери.

На протяжении следующих нескольких месяцев семья Арнольд была буквально завалена информацией о том, что в той или иной части света видели девушку, похожую на Дороти. Однако каждое расследование, проводимое полицией или частными детективами, не давало никаких результатов, вся эта информация была недостоверной.

В феврале 1911 года отец Арнольд получил почтовую открытку, отправленную от имени Дороти. Однако после тщательного изучения он сам и эксперты-графологи пришли к выводу, что почерк на открытке не принадлежит пропавшей девушке. Приходило и несколько записок с требованием о выкупе, но и в этих случаях полиция и частные детективы выясняли, что это была попытка мошенничества и мнимые похитители девушки не имели к её исчезновению никакого отношения.

Поиски Дороти Арнольд продолжались годами. Вплоть до своей смерти в 1922 году отец исчезнувшей истратил на её поиски свыше 250 тысяч долларов (примерно 6,5 миллиона долларов в нынешних ценах). Даже через четверть века после исчезновения девушки в полицию продолжали поступать сведения о том, что её видели в том или ином месте.

Однако ни одно из них не подтвердилось. Девушку искала добрая половина земного шара, но ни одного следа пропавшей в самом центре Нью-Йорка средь бела дня девушки так и не удалось обнаружить.

Загадочное исчезновение Арнольд породило множество версий, которые пытались объяснить её пропажу в декабре 1910 года.

Убийство

Этой версии придерживался отец девушки. Подруга, видевшая её последней, сообщила, что Дороти намеревалась отправиться домой через Центральный парк. Он считал, что в парке на неё напали преступники с целью ограбления. А тело спрятали в одном из многочисленных водоёмов.

Однако полиция самым тщательным образом проверила весь Центральный парк, все водоёмы и укромные места и не обнаружила никаких следов совершённого преступления, никаких личных вещей Арнольд и, разумеется, её тело.

Кроме того, свидетельство билетного кассира в порту, видевшего похожую девушку возле касс, опровергало версию о том, что она вообще присутствовала в Центральном парке.

Неудачный аборт

Немалой популярностью пользовалась версия, согласно которой Дороти Арнольд забеременела от связи с Грискомом-младшим. Аборты в то время были запрещены, однако существовали подпольные заведения, выполнявшие эту процедуру нелегально.

Из-за несоблюдения стерильности и плохого оборудования девушки нередко погибали во время этих операций. Поэтому во многих подобных заведениях существовали небольшие крематории для уничтожения улик.

В 1916 году полиция раскрыла одно из таких заведений в маленьком городке Белвью в штате Пенсильвания. Оказалось, что для подпольных абортов туда приезжали девушки из разных штатов. Один из сотрудников "клиники" со ссылкой на воспоминания одного из врачей, работавших там несколько лет назад, рассказал полиции, что в 1910 году в этой "клинике" после неудачного аборта умерла Дороти Арнольд. Тело девушки было сожжено в крематории.

В том же году один из заключённых рассказал тюремщику, что несколько лет назад он за плату вырыл в городе Вест-Пойнт могилу для одной из жертв неудачной операции. По его словам, он узнал в погибшей девушке Дороти Арнольд. Однако раскопки, проведённые в указанном месте, не принесли результата. Тела там не было.

Инсценировка

Некоторые полагали, что вся шумиха вокруг девушки была инсценирована её отцом для отвлечения внимания. В действительности недовольный внебрачной беременностью дочери Арнольд отправил её под чужим именем в Швейцарию, где она провела остаток жизни под присмотром надёжных людей.

Однако эта версия не имеет никаких доказательств. Вдобавок в своём завещании Арнольд отдельно оговорил, что считает дочь мёртвой и поэтому лишает её наследства. Но после смерти отца Дороти вряд ли что-то помешало бы сбежать из золотой клетки и доказать свою настоящую личность, чтобы получить часть наследства. Трудно поверить, что она могла прожить всю жизнь, так и не дав весточки о своей судьбе. Разве что её держали в какой-нибудь подземной пещере, на что её отец вряд ли решился бы.

Самоубийство

Выдвигалась также версия о самоубийстве. Девушка остро переживала отказы литературных редакторов, и крушение мечты стать успешной писательницей могло привести её к затяжной депрессии. Кроме того, её огорчало, что отец не одобряет её отношений с Грискомом.

Правда, все видевшие Арнольд в день её исчезновения отмечали, что она выглядела весьма жизнерадостной и находилась в приподнятом настроении, что не очень стыкуется с представлением о тяжёлой депрессии.

Так или иначе, но ни одна из версий не имеет достаточного количества аргументов, чтобы стать основной и однозначно объяснить одно из самых загадочных исчезновений в истории ХХ века.