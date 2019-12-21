Любовь и ненависть вождя. Как Сталин карал друзей за предательство

Жизнь самых близких друзей Сталина сложилась по-разному. Одних он жестоко наказывал за отступничество, других — щедро одаривал до конца жизни.

21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Жизнь советского лидера досконально изучена исследователями, однако вопрос о дружеских связях вождя до сих пор остаётся дискуссионным. Некоторые даже полагают, что у Сталина вообще не было друзей, но это не так. Друзья у него, конечно, были. Правда, отношения с ними складывались не всегда хорошо. Одних он одаривал и сохранял с ними хорошие отношения на протяжении всей жизни, а другим жестоко отомстил за их мнимое или реальное отступничество.

Александр Сванидзе

Один из самых близких друзей Сталина во времена юности и начала революционной деятельности. Хотя Сванидзе был на несколько лет младше Сталина, они вступили в РСДРП почти одновременно. В начале нулевых годов ХХ века Сталин, на тот момент уже находившийся на нелегальном положении, по предложению Сванидзе некоторое время жил в доме его семьи.

Там он и познакомился с сестрой Александра — Екатериной. Причём ключевую роль в их встрече сыграл сам Алёша (партийное прозвище Александра Сванидзе), который фактически свёл молодых людей. Уже через два месяца после первой встречи Иосиф Джугашвили сделал Кате Сванидзе свадебное предложение. Однако семейное счастье было недолгим. Вскоре после рождения сына Екатерина умерла не то от туберкулёза, не то от тифа.

После этого пути Сванидзе и Сталина на несколько лет разошлись. Сталин, оставив сына на попечение родственников жены, с головой окунулся в революционную деятельность. А Сванидзе уехал на учёбу в Европу.

Они вновь стали близки уже в начале 20-х. Сталин входил в Совет народных комиссаров, был влиятельной фигурой, и с его подачи Сванидзе был назначен наркомом финансов Грузинской республики. Позднее Сванидзе, знавший иностранные языки, был переведён торговым посланником в Германию, которая в 20-е годы была важнейшим торговым партнёром СССР. После возвращения из-за границы он занял пост заместителя председателя Внешторгбанка.

Отношения Сталина и Сванидзе были даже не дружескими, а братскими (так их характеризовал Микоян). Он был одним из немногих людей в стране, кто обладал привилегией приезжать в гости к генсеку в любое время дня и ночи. Сталины и Сванидзе дружили семьями, их дети играли вместе, они встречались каждый праздник.

Резкое ухудшение отношений между ними произошло в 1937 году. С весны этого года Сванидзе с супругой, эффектной оперной певицей, перестали появляться в гостях у генсека. А в декабре он был арестован. Микоян вспоминал, что Сталин лично рассказал ему об аресте Сванидзе, объяснив, что тот был немецким шпионом. Микоян был очень удивлён этим арестом, поскольку считал Сванидзе самым близким другом вождя.

На протяжении трёх лет Сванидзе оставался под арестом, что в то время было крайне необычно. Обычно следствие занимало несколько месяцев, а иногда даже недель. Затем произошли ещё более странные вещи. В начале 1941 года Сванидзе приговорили к расстрелу. Но через несколько дней неожиданно вмешался заместитель председателя Верховного суда Василий Ульрих, который добился отмены приговора и замены казни 15-летним заключением. Но летом 1941 года опять же после протеста Ульриха 15-летний приговор был вновь заменён на смертную казнь.

Очевидно, что Сталин лично определял судьбу бывшего друга и по какой-то причине колебался. Микоян в своих мемуарах писал, что Сталин рассказал ему, как он предложил Сванидзе извиниться за предательство в обмен на сохранение жизни. Но Сванидзе наотрез отказался это делать, заявив, что не знает за собой никаких грехов. Все современники характеризовали Сванидзе как очень гордого человека. Поэтому, учитывая необычные обстоятельства и чехарду с приговорами, эта версия имеет право на существование.

Но чем конкретно Алёша прогневал своего могущественного друга? На этот счёт существует несколько версий. Согласно первой, Сванидзе стал слишком откровенно критиковать и даже бранить Сталина как при личных встречах, так и за глаза. Он имел хорошее образование, долгие годы жил за границей и был согласен далеко не со всеми нововведениями сталинской политики в 30-е годы. Сталин же всегда был особо чувствителен именно к политической критике. То, что его старый друг и один из самых близких людей неожиданно перешёл на оппозиционную ему платформу, для Сталина было равнозначным предательству не только политическому, но и личному.

По другой версии, которой придерживался Микоян, всё дело было в Берии. Лаврентий и Алёша на дух не переносили друг друга и на встречах со Сталиным постоянно жаловались ему друг на друга. Долгое время он не вмешивался в их конфликт, но, когда началось постепенное возвышение Берии, вошедшего в доверие к Сталину, тот сумел убедить его в том, что Сванидзе отступник и предатель.

Серго Орджоникидзе

Если Сванидзе был другом юности, то с Серго Орджоникидзе Сталин подружился в период зрелости. Это была уже не дружба двух подростков, живших по соседству, а симпатия взрослых людей, придерживавшихся схожих взглядов как на политику, так и на жизнь.

Орджоникидзе жил в Тифлисе с начала нулевых, но близко познакомился со Сталиным только в 1907 году в бакинской тюрьме, где они ждали этапирования в ссылку.

Но по-настоящему близкими друзьями они стали только в начале 20-х годов. Орджоникидзе был одним из самых горячих и пламенных сторонников набиравшего силу Сталина, благодаря чему стал фигурантом громкого скандала и удостоился персонального разноса от ещё живого Ленина.

У Серго случился очень горячий спор с большевиком Кабахидзе, которому он доказывал преимущество сталинской платформы. В пылу спора Кабахидзе обозвал Орджоникидзе "сталинским ишаком", а тот в ответ ударил его по лицу. Об этом скандале узнал Ленин, устроивший разнос Сталину и Орджоникидзе.

После возвышения Сталина Орджоникидзе стал одним из самых близких ему людей. Поначалу он возглавлял Рабкрин (контрольный орган государства), а затем курировал важнейшее в СССР направление — создание тяжёлой промышленности в период индустриализации.

Кроме того, Орджоникидзе стал близким другом Сталина. Как и Сванидзе, он пользовался правом беспрепятственно навещать его в любое время без приглашения и оставаться на ночь. Именно Орджоникидзе на правах близкого друга утешал Сталина в ночь после самоубийства его супруги.

Однако в середине 30-х годов их дружба дала трещину. Орджоникидзе стал всё сильнее отдаляться от Сталина. Берия, набиравший силу в Грузинской ССР, выдавил оттуда всех ставленников Орджоникидзе, который привечал их в наркомате тяжёлой промышленности. Порой он давал приют и откровенно опальным фигурам типа Виссариона Ломинадзе, который в начале 30-х годов создал оппозиционную партийную группу. Тот факт, что Орджоникидзе открыто поддерживал человека, которого Сталин однажды назвал "левым крикуном и политическим уродом", а после его самоубийства демонстративно помогал его семье, не мог не сказаться на отношениях с генсеком.

С началом репрессий Орджоникидзе оказался в затруднительной ситуации. С одной стороны, он не мог открыто саботировать начавшиеся аресты в наркомате. С другой — не мог закрывать на них глаза, ведь у него забирали ценных специалистов, а рост плановых показателей никто не отменял. Попытки спорить из-за арестов вели лишь к тому, что Сталин всё больше сомневался в лояльности друга.

В день 50-летия Серго был арестован его старший брат Папулия. Правда, поначалу он отделался очень мягким наказанием — пятилетней ссылкой. На февраль 1937 года была запланирована проверка самого Орджоникидзе. Ему было поручено выступить на пленуме с докладом о вредителях в наркомате тяжёлой промышленности, который он возглавлял. На карту было поставлено всё: от содержания речи и её тональности зависело дальнейшее доверие Сталина к другу.

Орджоникидзе стоял перед непростым выбором. Но на пленуме он так и не выступил. За пять дней до него он был найден мёртвым в своей постели. Официально было объявлено, что Серго умер от инфаркта. Однако все уцелевшие близкие наркома, а также такие политические деятели, как Микоян и Смиртюков, в один голос утверждали, что Орджоникидзе застрелился.

Сталин однозначно истолковал эту смерть как подтверждение отступничества Орджоникидзе. Прямо на пленуме, на котором должен был выступать Серго, он подверг его уничижительной критике, обвинив в покровительстве врагам народа и вредителям в наркомате.

Через несколько месяцев после смерти Серго один из его близких сотрудников дал показания против него, сообщив на допросе, что Орджоникидзе создал контрреволюционную группу, на собраниях которой имя Сталина поносили самыми последними словами.

После этого на бывшего друга пал посмертный гнев генерального секретаря. Брат Орджоникидзе был возвращён из ссылки и расстрелян. Также были казнены его племянник и два двоюродных брата. Остальные близкие родственники либо попали в лагеря, либо отправились в ссылку. Все крупные населённые пункты на карте СССР, названные в честь Орджоникидзе, в течение нескольких лет были переименованы.

Петр Капанадзе

Самый старый друг Сталина, с которым они подружились ещё в детстве. Он не участвовал в политике, не занимал высоких постов, благодаря чему сохранил дружеские отношения с ним на всю жизнь.

Капанадзе и Сталин познакомились ещё в Горийском духовном училище. Они были почти ровесниками, Капанадзе учился на год младше. В училище они стали друзьями, а затем вместе поступили в Тифлисскую духовную семинарию. Там Сталин увлёкся революционными идеями и бросил учёбу. Капанадзе же политикой не интересовался, благополучно окончил курс и стал священником.

Тем не менее друзья поддерживали связь. Сталин переписывался с ним, даже будучи в ссылке, иногда Капанадзе выполнял его поручения и навещал мать будущего вождя. На несколько революционных лет связь между ними прервалась, но в середине 20-х годов Сталин, уже будучи лидером страны, возобновил переписку с другом детства. В это время Капанадзе уже был не священником, а учителем.

Сталин неоднократно помогал ему. Так, узнав о том, что в его доме случился пожар, генеральный секретарь выслал другу две тысячи рублей (весьма крупная сумма для начала 30-х) и распорядился выделить ему из казны дополнительную беспроцентную ссуду в размере 3000 рублей.

В 1944 году Сталин по собственной инициативе отправил Капанадзе 40 тысяч рублей. Колоссальную сумму по тем временам (для сравнения: Сталинская премия 1-й степени, которую вручали за самые выдающиеся достижения в науке и культуре, составляла 100 тысяч, премия 2-й степени — 50 тысяч. Средняя зарплата по стране не превышала 435 рублей), сопроводив её лаконичной телеграммой: "Моему другу Пете".

В послевоенное время Сталин приглашал Капанадзе в гости. Они вместе отдыхали на сочинской даче вождя и предавались воспоминаниям о далёком детстве. Генсек настоятельно требовал от старого друга, чтобы тот сразу же обращался к нему напрямую, если у него возникнут какие-то потребности, и они будут тотчас удовлетворены.

С разрешения Сталина Капанадзе написал небольшие мемуары о детстве вождя, которые были опубликованы после войны.

В отличие от некоторых других друзей Сталина он не участвовал в политике и не претендовал на многое. Поэтому и не имел шансов разочаровать его или заставить усомниться в своей верности и лояльности. Это был тот редкий случай, когда дружба не была омрачена ссорами, конфликтами или соперничеством и продолжалась на протяжении всей жизни.