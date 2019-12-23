От Николая II до Путина. Как строили Крымский мост
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
25 декабря 2019 года откроется движение пассажирских поездов через Крымский мост. Железная дорога, связывающая столицу Российской империи и Крым, была построена ещё полтора века назад. Чуть позже впервые появилась идея связать железнодорожным мостом два полуострова — Крымский и Таманский. Однако более века эти планы так и оставались на бумаге. Ни в царские времена, ни в советские мост построить так и не удалось. Мешала то война, то нехватка денег.
Первая железная дорога
Первая попытка связать железной дорогой столицу и Севастополь была предпринята ещё в самом начале правления императора Александра II. В 1856 году Главное общество российских железных дорог получило концессию на строительство дороги до Севастополя. Однако строительство так и не началось из-за занятости на другом маршруте.
Через несколько лет концессию на строительство дали английской компании. Однако и англичане не продвинулись в решении этой задачи, несмотря на льготные условия, предоставленные правительством. В начале 70-х концессия на строительство дороги от станции Лозовая до Севастополя была передана купцу Петру Губонину. Этот уникальный бизнесмен (родился крепостным крестьянином, а умер мультимиллионером и одним из богатейших людей империи), уже имевший успешный опыт концессионного строительства, справился за три года. В 1875 году в Севастополь пришёл первый поезд.
Императорская семья очень любила отдыхать в Ливадии и посещала её каждое лето. Следом за императором потянулись сначала аристократы, потом купцы и представители среднего класса, а затем и туристы победнее. После строительства железной дороги Крым начал развиваться как туристический регион.
В 90-е годы все частные железные дороги в России были выкуплены государством и соединены в одну сеть. Лозово-Севастопольская дорога была объединена с Курско-Харьковско-Азовской и Джанкойско-Феодосийской.
Это позволило создать первый беспересадочный маршрут Санкт-Петербург — Севастополь. Он быстро стал одним из самых популярных в империи, а время в пути неуклонно сокращалось. В последние годы перед революцией добраться от столицы до Крыма можно было за рекордные 39,5 часа.
Первый мост
В начале ХХ века появилась идея создать ещё одну железную дорогу, которая соединит южные регионы России. Соединение Крыма и Кавказа с Кубанью должно было весьма благотворно повлиять на развитие этих регионов.
По поручению Николая II началась разработка проектов Керченского моста. В результате было представлено два варианта: один со строительством моста через косу Чушка, второй через остров Тузла. Однако начавшаяся русско-японская война и необходимость достраивать Транссиб заставили отложить эту идею на несколько лет.
Повторно к ней вернулись уже в начале 1910-х годов. Но вновь вмешались обстоятельства, не позволившие начать строительство. Сначала Первая мировая война, затем революция, гражданская война и разруха.
Военный мост
К идее строительства моста через пролив вернулись в 30-е годы. Но и тогда начать строительство не успели. Сначала его откладывали из-за больших затрат на индустриализацию, а затем вмешалась война. Захватившие Крым немцы начали строить свой мост для облегчения наступления на Кавказ. Но в итоге строительство было заброшено из-за изменения обстановки на фронте.
После возвращения Крыма свой мост стали строить уже советские военные. Мост через косу Чушка был возведён за семь месяцев, эксплуатация началась в ноябре 1944 года. Мост строили в крайне сжатые сроки, мешала и штормовая погода. Поэтому были выполнены далеко не все необходимые работы. Часть ростверков не успели забетонировать, ледорезы отсутствовали в необходимых количествах. В результате сильного ледохода в феврале 1945 года мост был сильно повреждён. Треть опор была нарушена, часть пролётов обрушилась в море.
Мост решено было не восстанавливать, а разобрать и построить новый. Уже без спешки и с соблюдением всех необходимых норм. В 1949 году на строительство двухуровневого моста с двумя железнодорожными путями и двумя полосами для авто было выделено более 800 миллионов рублей.
Однако уже в 1950 году строительство моста неожиданно было прекращено. Вместо него началось обустройство более дешёвой паромной переправы.
Поезд 7/8
В 1954 году Крым был передан в состав УССР. Это окончательно похоронило надежды на строительство моста, поскольку двум республикам договориться об этом было сложнее. Зато в 1959 году было восстановлено регулярное круглогодичное сообщение по маршруту Ленинград — Севастополь (в 30-е и начале 50-х предпринимались эпизодические попытки восстановить маршрут, но поезда ходили нерегулярно, только летом, да и то не каждый год). Скорый поезд получил номер 7/8 и на протяжении 55 лет оставался одним из самых популярных маршрутов Октябрьской железной дороги. Он не менял номер и маршрут даже после распада СССР, когда часть пути пролегала по территории уже независимой Украины.
В 2014 году, после возвращения Крыма, железнодорожное сообщение с полуостровом по традиционным маршрутам было заблокировано. Поезд 7/8 был отменён. Впрочем, ненадолго. 23 декабря 2019 года поезд 7/8 отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга. А уже 25 декабря он станет первым поездом, который пройдёт по Крымскому мосту.
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