От Николая II до Путина. Как строили Крымский мост

Мост, связывающий Крымский и Таманский полуострова, задумали ещё до революции, начинали строить при Сталине, но построили только сейчас.

25 декабря 2019 года откроется движение пассажирских поездов через Крымский мост. Железная дорога, связывающая столицу Российской империи и Крым, была построена ещё полтора века назад. Чуть позже впервые появилась идея связать железнодорожным мостом два полуострова — Крымский и Таманский. Однако более века эти планы так и оставались на бумаге. Ни в царские времена, ни в советские мост построить так и не удалось. Мешала то война, то нехватка денег.

Первая железная дорога

Первая попытка связать железной дорогой столицу и Севастополь была предпринята ещё в самом начале правления императора Александра II. В 1856 году Главное общество российских железных дорог получило концессию на строительство дороги до Севастополя. Однако строительство так и не началось из-за занятости на другом маршруте.

Через несколько лет концессию на строительство дали английской компании. Однако и англичане не продвинулись в решении этой задачи, несмотря на льготные условия, предоставленные правительством. В начале 70-х концессия на строительство дороги от станции Лозовая до Севастополя была передана купцу Петру Губонину. Этот уникальный бизнесмен (родился крепостным крестьянином, а умер мультимиллионером и одним из богатейших людей империи), уже имевший успешный опыт концессионного строительства, справился за три года. В 1875 году в Севастополь пришёл первый поезд.

Императорская семья очень любила отдыхать в Ливадии и посещала её каждое лето. Следом за императором потянулись сначала аристократы, потом купцы и представители среднего класса, а затем и туристы победнее. После строительства железной дороги Крым начал развиваться как туристический регион.

В 90-е годы все частные железные дороги в России были выкуплены государством и соединены в одну сеть. Лозово-Севастопольская дорога была объединена с Курско-Харьковско-Азовской и Джанкойско-Феодосийской.

Это позволило создать первый беспересадочный маршрут Санкт-Петербург — Севастополь. Он быстро стал одним из самых популярных в империи, а время в пути неуклонно сокращалось. В последние годы перед революцией добраться от столицы до Крыма можно было за рекордные 39,5 часа.

Первый мост

В начале ХХ века появилась идея создать ещё одну железную дорогу, которая соединит южные регионы России. Соединение Крыма и Кавказа с Кубанью должно было весьма благотворно повлиять на развитие этих регионов.

По поручению Николая II началась разработка проектов Керченского моста. В результате было представлено два варианта: один со строительством моста через косу Чушка, второй через остров Тузла. Однако начавшаяся русско-японская война и необходимость достраивать Транссиб заставили отложить эту идею на несколько лет.

Повторно к ней вернулись уже в начале 1910-х годов. Но вновь вмешались обстоятельства, не позволившие начать строительство. Сначала Первая мировая война, затем революция, гражданская война и разруха.

Военный мост

К идее строительства моста через пролив вернулись в 30-е годы. Но и тогда начать строительство не успели. Сначала его откладывали из-за больших затрат на индустриализацию, а затем вмешалась война. Захватившие Крым немцы начали строить свой мост для облегчения наступления на Кавказ. Но в итоге строительство было заброшено из-за изменения обстановки на фронте.

После возвращения Крыма свой мост стали строить уже советские военные. Мост через косу Чушка был возведён за семь месяцев, эксплуатация началась в ноябре 1944 года. Мост строили в крайне сжатые сроки, мешала и штормовая погода. Поэтому были выполнены далеко не все необходимые работы. Часть ростверков не успели забетонировать, ледорезы отсутствовали в необходимых количествах. В результате сильного ледохода в феврале 1945 года мост был сильно повреждён. Треть опор была нарушена, часть пролётов обрушилась в море.

Мост решено было не восстанавливать, а разобрать и построить новый. Уже без спешки и с соблюдением всех необходимых норм. В 1949 году на строительство двухуровневого моста с двумя железнодорожными путями и двумя полосами для авто было выделено более 800 миллионов рублей.

Однако уже в 1950 году строительство моста неожиданно было прекращено. Вместо него началось обустройство более дешёвой паромной переправы.

Поезд 7/8

В 1954 году Крым был передан в состав УССР. Это окончательно похоронило надежды на строительство моста, поскольку двум республикам договориться об этом было сложнее. Зато в 1959 году было восстановлено регулярное круглогодичное сообщение по маршруту Ленинград — Севастополь (в 30-е и начале 50-х предпринимались эпизодические попытки восстановить маршрут, но поезда ходили нерегулярно, только летом, да и то не каждый год). Скорый поезд получил номер 7/8 и на протяжении 55 лет оставался одним из самых популярных маршрутов Октябрьской железной дороги. Он не менял номер и маршрут даже после распада СССР, когда часть пути пролегала по территории уже независимой Украины.

В 2014 году, после возвращения Крыма, железнодорожное сообщение с полуостровом по традиционным маршрутам было заблокировано. Поезд 7/8 был отменён. Впрочем, ненадолго. 23 декабря 2019 года поезд 7/8 отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга. А уже 25 декабря он станет первым поездом, который пройдёт по Крымскому мосту.