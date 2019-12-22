Охрана для Вертинской, нож и голод. Что вы не знали о съёмках фильма "Не горюй!"

Зачем Анастасии Вертинской понадобилась охрана, а Георгий Данелия во время съёмок постоянно затачивал нож? Для какой сцены Серго Закариадзе похудел на 17 кг? Лайф собрал факты, о которых вы не знали.

Больше чем полвека назад состоялась премьера фильма Георгия Данелии "Не горюй!". Своим появлением картина обязана матери известного режиссёра — Мери Анджапаридзе, которая позже предложила музыканта ансамбля "Орэра" Вахтанга Кикабидзе на роль главного героя.

Мери Анджапаридзе обожала роман французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". Георгий Данелия прочитал его первый раз в пятом классе. А когда вырос, решил снять кино и сделать французов грузинами — искренними, колоритными, близкими и понятными ему. В одном из тбилисских музеев он увидел фото старых улочек родного города, на которых духаны имели поэтические названия. Так, одно из них стало названием фильма "Не горюй!", а второе — "Сам пришёл" — перекочевало в декорации.

Актёр Кикабидзе был не похож на книжного героя — рыжего, толстого и потеющего. Да и режиссёру он не очень нравился. Но его кандидатуру активно поддержала женская половина съёмочной группы. Позднее Кикабидзе вспоминал, что когда начались съёмки, то Данелия пришёл на площадку с ножом и постоянно точил его о булыжник. К концу съёмок нож стал напоминать шило. У него даже были мысли забрать его с собой на память о фильме.

Серго Закариадзе похудел на 17 кг для репетиции собственных похорон Для сцены репетиции своих похорон он похудел на 17 кг. Жена вспоминала, что актёр не ел две недели перед съёмками сцены прощания Фото © Кадр из фильма "Не горюй!" Киноконцерн "Мосфильм"

Роль сельского доктора Левана досталась легендарному актёру Серго Закариадзе, которого знали и любили после фильма "Отец солдата". Георгий Данелия вспоминал в своих мемуарах "Безбилетный пассажир": "Я представлял себе Левана в кавказской рубашке, в мягких сапогах, в сванской шапке — деревенским врачом".

Но Закариадзе не согласился — его герой так старался произвести впечатление учёного человека, что просто обязан был быть одетым в накрахмаленную рубашку с галстуком и визитку.

Как ссорились Софико Чиаурели и Гиви Данелия . Софико Чиаурели. Фото © Кадр из фильма "Не горюй!" Киноконцерн "Мосфильм"

Чиаурели была двоюродной сестрой Данелии и в фильме "Не горюй!" сыграла родную сестру главного героя Бенжамена.

Адаптируя французскую версию романа на грузинский лад, Георгий Данелия в своём сценарии роль сестры главного героя писал под Софико Чиаурели, которая к тому же приходилась ему кузиной. Критики и зрители сходятся во мнении — Софико здесь красивая как ни в одном другом фильме. Но на площадке Гиви ругал свою родственницу — она постоянно щёлкала семечки в перерывах между съёмками и группа ходила за ней, выпрашивая пригоршню лакомства. Устав ругать строптивую Софико, Данелия принял соломоново решение — сам стал грызть семечки.

УШАЦ — тайный знак в картине Нацарапанное гвоздём на стене слово появляется на заднем плане в нескольких кадрах. Это фамилия художника Михаила Ушаца Фото © Кадр из фильма "Не горюй!" Киноконцерн "Мосфильм"

Её сделали нарицательной выпускники Московского архитектурного института, который в своё время закончил и Данелия. Это было их кодовое слово — секретный пароль.

Таинственный Рене Хобуа, упомянутый в титрах Во многих фильмах Данелии в титрах присутствует фамилия Рене Хобуа. Но в фильме не было такого актёра Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Когда Георгий Данелия и сценарист фильма Резо Габриадзе жили и работали в гостинице "Тбилиси", они познакомились с Рене Хобуа, который приехал выбить какие-то стройматериалы. Авторы до позднего вечера читали ему сценарий. Он внимательно слушал, кивал и говорил: "Гадасаревиа!" (по-грузински — так хорошо, что с ума сойти можно). Но слушать сцены, которые не вошли в сценарий, отказался — честно признался, что по-русски плохо понимает.

В благодарность за его терпение и такой восторженный приём написанного Резо Габриадзе предложил вписать Рене в титры фильма в знак благодарности.

Анастасии Вертинской требовалась охрана Актриса ничего не знала о нравах грузин — в Тбилиси она прилетела в откровенном мини Фото © Кадр из фильма "Не горюй!" Киноконцерн "Мосфильм"

Анастасия Вертинская к началу съёмок в фильме "Не горюй!" была уже широко известна зрителю. Она прилетела в Грузию в умопомрачительном мини — дирекция была вынуждена приставить к ней охрану. Её киношный отец — Серго Закариадзе — набросился на Данелию со словами: "Где ты её нашёл?" Но, когда Анастасия появилась на площадке, поводов на неё сердиться не было — она полностью вошла в роль девушки-скромницы, жившей в XIX веке.