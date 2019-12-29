Военные хитрости викингов: тараны, трупы и биологическое оружие

Как непобедимые северяне возвели войну в искусство, давали собственным мечам имена богов и любимых женщин, сооружали мосты из тел врагов в болотах и придумали биологическое оружие массового поражения.

Более трёх веков набеги свирепых северян сотрясали Европу, и не было в те годы ни одного настоятеля монастыря и ни одного крестьянина, которые бы не покрывались холодным потом при известии о том, что рядом высадились викинги.

Золото, церковная утварь, еда, а главное, рабы — женщины, юноши и дети — вот что в первую очередь интересовало грабителей с севера. Они приходили из далёкого сурового края и благодаря своей организации и хитрости побеждали там, где другие проигрывали, и выживали там, где остальные были обречены на смерть. Они были безжалостны и к соплеменникам, и к врагам и могли выложить гать в болоте телами погибших врагов, чтобы уйти из окружения.

Всё для боя

Рослый и мускулистый северянин с детства воспитывался как воин. Он знал, что высшая доблесть для мужчины — погибнуть в бою, и не боялся смерти. Вся его жизнь, одежда и вооружение служили только одной цели — достижению победы.

Все вещи воин носил с собой в большом меховом мешке, который служил ему ещё и спальником. Викинги надевали тканые рубашки, кожаные штаны и обувь из бычьей или тюленьей кожи, часто мехом наружу. От дождя и снега укрывались плащом, который прикалывали на правом плече или на правом бедре.

Воины победнее в бой надевали стёганки — доспехи из оленьей кожи, а те, кто побогаче, — кольчуги: сначала короткие — ниже талии или до середины бёдер, а позже — до колен и даже до середины икр, как это делал король Норвегии Харальд Хардрад, живший в XI веке. Его кольчуга так часто спасала его в бою, что Харальд нежно звал её Эммой.

Шлемы были коническими с серебряными или золотыми надбровьями. В бою, чтобы отличать своих от чужих, на переднюю часть шлема наносили краску.

Мечи викингов

Вооружение викинга состояло из прямого обоюдоострого меча с долом длиной около 81 сантиметра (мечи привозили из Франции, а северные умельцы украшали их богатыми рукоятями), боевого топора, копья и нескольких коротких ножей. Боевой лук достигал двух метров в длину, а в колчане на поясе лежали 40 тяжёлых стрел.

Оружие викинги любили, они украшали клинки мечей и топоры тончайшими узорами и давали им поэтичные имена. Мечи называли Brynjubitr — "Кусачий Бьярни", Langhvass — "Длинный и острый" или Gullinhjalti — "Золотая рукоять", а боевые топоры называли женскими именами или именами богов. Например, король Олаф называл свой топор Хёль — в честь богини смерти.

В бою викинга защищал круглый щит диаметром 70–100 сантиметров из оббитого кожей дерева. В центре щит имел конический умбон из металла, а по краям был украшен медными или бронзовыми пластинами. Щиты красили ярко — очевидно, по их окрасу можно было судить о принадлежности воина к тому или иному братству. Часто встречались красные, жёлтые, чёрные, белые и даже зелёные и синие щиты.

Ценилось искусство владения оружием. Викинги восхищались умением короля Олафа I Трюггвасона метать копья с обеих рук, а лучшими лучниками считали норвежцев. Например, Эйнар Брюхотряс, сын Эйндриди, считался в Норвегии лучшим лучником. Он мог пробить стрелой без наконечника свежую воловью шкуру, подвешенную на шесте.

Флот викингов

Успехам в грабительских набегах викинги были обязаны своему флоту. Боевые корабли имели различную конструкцию и назывались по-разному: snekkja, skeid, drekkar. Это были длинные скоростные суда малого водоизмещения, сделанные по типу ладьи. Для облегчения конструкции дубовую основу — киль и шпангоуты — обшивали тонкими досками, ясеневыми или сосновыми.

Минимальная длина военного судна была равна 13 банкам (так называли скамьи для гребцов), то есть судно было 26-вёсельным. Максимальная длина составляла 30 банок, но, по некоторым данным, отдельные драккары могли достигать длины 60 банок. На таком корабле, принадлежавшем королю Олафу Трюггвасону, одновременно размещалось больше 500 воинов.

Как пишет в книге "Викинги" Йен Хит, в 1893 году была предпринята беспрецедентная попытка пересечь Атлантику на точной копии драккара, найденного археологами возле норвежского города Саннефьорд. Ладья длиной 23 метра развивала скорость 11 узлов и дошла из норвежского Бергена до канадского Ньюфаундленда за 28 дней. Кораблям Колумба понадобилось на это 70 дней.

Корабль становился для викинга домом. В передней и задней части драккара устраивали две палубы, середину корабля покрывали съёмными досками, под которые укладывались тюки с награбленным; в непогоду над судном ставили тент. Квадратный парус был ярким — красным, красным в белую полоску, синим или зелёным.

Набеги и тактика

В набеги викинги ходили целыми флотилиями в 10, 50 и даже 300 судов. В морском бою викинги выстраивали корабли большой платформой клином. В центре находился корабль конунга, по краям — высокобортные торговые суда, с которых было удобно кидаться камнями, и небольшие суда с лучниками, а на острие клина шли корабли, оборудованные "бородой" — рядами острых шипов, которые разбивали борта вражеских лодок.

Во время боя шли на вёслах. С бортов экипаж защищал ряд щитов, которые вставлялись в специальные пазы на планширах, а если гребцам грозили лучники, то каждого из них защищали по два воина в доспехах. Они садились справа и слева от гребца и принимали вражеский огонь на себя.

Часто в бою применяли манёвр diekplus — направляли нос корабля на вёсла противника, чтобы лишить его скорости. А основным приёмом был абордаж отдельных судов, отвод их в сторону, уничтожение экипажа и нападение на следующее судно. Абордажному бою часто предшествовал заброс противника камнями, которые калечили воинов и проламывали палубу. Сами викинги защищались от "артналёта" щитами. В том случае, если врагов было меньше, викинги окружали их корабли своими.

Для защиты фьордов викинги прибегали к хитростям: они затапливали корабли, чтобы враги не могли зайти в проливы, и даже натягивали канаты. С помощью лебёдок они поддевали канатами корабли врагов и опрокидывали их. Так король Олаф Толстый поступил с кораблём ярла Хакона — сына Эйрика. Корабль пошёл ко дну, а самого ярла выловили из воды.

На земле викинги часто ходили в бой "свиньёй" — клином, с боков и сверху защищаясь от врага перекрывавшимися щитами. Впереди шли два воина, во втором ряду три, в третьем — четыре и так далее. Это позволяло слаженно отбивать атаки и давало возможность уйти в одиночный бой.

Воины-берсерки

При обороне стену из щитов выстраивали кругом, причём конунга окружали дополнительной стеной и щитами отбивали метательные снаряды. Поскольку доспехи мешали драться, часто викинги сбрасывали с себя кольчуги, панцири и даже одежду, бросали щиты и бросались в гущу боя с одними мечами. Такое поведение встречалось, когда викингам грозила гибель. В пылу боя они превращались в неутомимых берсерков, не чувствующих усталости и боли, и часто погибали, забирая с собой на тот свет бессчётное количество врагов.

Так, в 1066 году воины короля Харальда Хардрада в битве с англичанами, известной как "шторм Орри", оставшись в меньшинстве, впали в такое неистовство, что их не могли остановить ни доспехи, ни щиты. Они крушили всё вокруг, а самого Харальда остановила лишь стрела, попавшая в горло.

Об этом состоянии известно мало, но воины-берсерки ценились, хотя и бывали безумны. На корабле им предоставляли лучшие места и лучшую еду. Но в морском сражении при Сволдре они забыли, что находятся в море, прыгали за борт в надежде настичь врагов и тонули из-за доспехов.

Военные хитрости

Однако считать викингов варварами, побеждающими лишь потому, что они не боялись смерти и впадали в неистовство, неправильно. Известно, что императорская гвардия в Константинополе сплошь состояла из викингов и варягов. Северяне были в курсе последних достижений военного искусства.

Свои походы они организовывали по принципу воинских братств или гильдий, в каждом из которых был свой кодекс чести. А во время осады европейских столиц использовали самые современные достижения военной науки и техники.

Во время осады Парижа 885–886 годов, в которой принимали участие 700 кораблей и около 40 000 воинов, они пытались поджечь мешавший им мост на Сене с помощью брандеров. Для обстрела города, стоявшего на острове, использовали баллисты, катапульты и патереллы, пытались пробить ворота крепости с помощью тарана, хотели поджечь ворота, а когда это не удалось, решили перекрыть Сену, свезя в её русло мусор и трупы погибших парижан и дохлых животных.

Именно с викингами связывают распространение по Европе оспы и возникновение в осаждённых городах вспышек чумы. Возможно, они перебрасывали через крепостные стены в осаждённые города трупы павших животных, умерших от болезни людей и овечьи шкуры, на которых спали заболевшие. Именно викинги с мехами занесли в Англию проказу, штамм которой до сих встречается у скандинавских белок.

Сами викинги имели большую устойчивость к оспе и чуме. Как недавно выяснили генетики, у них была особая мутация генов, обеспечивающая защиту от этих болезней.

Вот и в 886 году в Париже началась чума, французам пришлось откупиться от осаждавших серебром. Правда, в стане викингов в это же время произошла вспышка оспы, но они справлялись с ней, изолируя и убивая заболевших и тех, кто с ними контактировал.

А в Лондоне во время стычки норвежцев с датчанами, чтобы снести мешающий проходу драккаров мост на Темзе, воины Олафа Толстого пошли на хитрость: они закрыли корабли плетёными крышами, подошли под мост, с которого датчане бросали в них камни и копья, привязали к сваям канаты, направили корабли вниз по течению и стали грести изо всех сил. Мост рухнул, и лондонцы сдали город конунгу Адальраду.