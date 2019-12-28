Кровавый сувенир. Кто на Руси снимал скальпы врагам

А также почему "гуманные" датчане, итальянцы и германцы скальпировали преступников вплоть до Средних веков.

Индейский обычай снимать скальпы с врагов широко известен по художественной литературе и вестернам, но мало кто знает, что скальпирования не было в обычаях краснокожих племён. Его привезли с собой "просвещённые" европейцы из Старого Света и внедрили на американском континенте, щедро оплачивая серебром снятые с других белых людей клочки волос.

Обычай скальпирования врагов действительно был распространён в Древней Европе — к нему прибегали язычники, когда приносили в жертву богам человека. Так, в Рандерском болоте на территории Дании среди сохранившихся в торфе тел "болотных людей" были найдены останки оскальпированного человека, жившего две тысячи лет назад.

По идее, с приходом христианства обычай этот должен был кануть в Лету. Но ничего подобного не произошло, и "гуманные" датчане, итальянцы и германцы скальпировали преступников вплоть до Средних веков. Так, король Дании Кнуд Великий, живший в X веке, повелевал скальпировать вора, который попадался во второй раз. Обычай так карать преступников был жив на территории Северной Германии даже в XIII веке.

Были подобные традиции распространены и на территории современной России. Древний обычай скальпировать врагов учёные связывают с верованиями ариев в то, что душа человека или какая-то её часть находится в волосах. И, срезая их у побеждённого врага, победитель забирает себе его силу и навсегда лишает возможности ожить.

Однако археологи предполагают, что на территории Центральной России обычай этот не был распространён. На русской равнине было найдено всего три случая скальпирования: один в кургане Калиновского могильника под Волгоградом и два — в Республике Марий Эл в кургане у деревни Пепкино. Могилы датируются рубежом III и II тысячелетий до нашей эры и отстоят друг от друга на сотни лет. Скорее всего, речь идёт о пришельцах и врагах, которые вторгались на чужую территорию и убивали местных.

Кровожадные скифы

Живший в V веке до нашей эры в Галикарнасе греческий учёный Геродот писал о многочисленных зверствах скифов, которые собирали целые коллекции скальпов и бахвалились ими перед соплеменниками. Скальпы снимали не сразу, а после окончания битвы. Сначала скифы отрезали убитым врагам головы и как свидетельство собственной доблести привозили их в племя, где демонстрировали князьям.

После того как убийство было "официально" засвидетельствовано, скиф снимал с головы скальп, делая надрез по кругу и буквально одним движением вытряхивая из скальпа череп. Затем скальп обрабатывали, вычищали острой говяжьей костью, разминали и приторачивали к седлу в качестве украшения. Чем больше было таких украшений у скифского воина, тем он считался более доблестным.

Скальпы использовали не только как украшения, но и в качестве полотенца, обтирки, а самые свирепые бойцы шили из них плащи для устрашения врагов. Доходило до того, что менее удачливые воины делали украшения для своих лошадей, которые имитировали человеческие скальпы.

Казалось бы, подобная кровожадность могла быть лишь мифом, сказкой, придуманной древним историком для устрашения робких путешественников. Но нет! Археологические данные подтверждают существование зверского обычая. В середине XX века советские археологи нашли на Алтае курганы пазырыкской культуры скифов, живших в VI–III веках до нашей эры, при раскопках которых обнаружили останки оскальпированного воина.

В долине сибирской реки Обь был найден скифский могильник, где лежало уже восемь жертв скальпирования. Причём только шесть убитых скифов были суровыми древними воинами. Среди оскальпированных оказались шестидесятилетняя женщина и десятилетний мальчик. Можно только догадываться, какая трагедия разыгралась на Оби много веков назад.

В Новосибирской области у деревни Быстровка в захоронении каменской культуры советские археологи нашли три черепа с характерными круговыми повреждениями. Как выяснили эксперты, скальпы были сняты с уже убитых людей.

Сарматы и аланы

Обычай снимать с врага скальп был повсеместно распространён на территории между Азовским и Каспийским морями во время существования на юге России цивилизации сармато-аланских племён. Об этом писал историк IV века, римлянин Аммиан Марцеллин:

— В виде славных трофеев они (аланы. — Прим. Лайфа) навешивают вместо украшения на своих боевых коней кожи, содранные с отрезанных голов.

Подтверждает это и знаменитый аланский эпос "Нарты", бытующий у народов Северного Кавказа. В нём описывается скальпирование врагов героем эпоса Созрыко, который не просто их побеждает, но на правах победителя срезает с них скальпы, причём не только волосы, но и усы, и шьёт из них шубу.

Находки археологов подтверждают обычай скальпирования. Под Ростовом-на-Дону в могильнике "Новый" были найдены четыре жертвы этой жестокой традиции: три оскальпированных воина и юная семнадцатилетняя девушка.

Самоеды, манси и ханты

О том, что в Западной Сибири есть народы, которые снимали с врагов скальпы, свидетельствуют записки монаха-францисканца Иоганки, описывающего путешествие католических монахов-венгров в Сибирь в 1320 году. Монахи хотели увидеть, откуда вышел венгерский народ и посмотреть на обских угров.

Иоганка писал, что когда посланцы были на Урале, то встретили путешественника из Сибири, который рассказал им о стране снега, где можно передвигаться лишь на собаках. Там и жил народ, который "стягивал с головы мёртвого человека кожу с волосами и почитал её своим богом, а кожу, содранную с лица... держал в домах своих". Безусловно, речь шла о северных народах ханты, манси и самоедах, которые практиковали скальпирование ещё совсем недавно.

Традиция срезать скальп с врага встречается в фольклоре этих народов, герои которого срезали с неприятеля волосы с кожей и развешивали их на деревьях как подношение богам. Так угры поступали с теми, кому мстили за смерть близких. В одной из сказок родственники упрекали главного героя за то, что тот не мстит за смерть родителей:

— Ноги твои сильны, руки твои сильны. Почему же скальп отца твоего на вершине лиственницы висит? — вопрошали они у молодого героя.

При этом обские угры были единственными, кто снимал скальп с ещё живого врага. То есть победитель пытался лишить человека скальпа, а побеждённый всячески изворачивался, чтобы сохранить его. Скальпирование считалось крайним унижением воина, но не лишало его возможности быть похороненным с почестями. На раскопках Сайгатинского могильника под Сургутом в 1998 году был найден фрагмент человеческого черепа, отметины на котором говорили о том, что в XII веке враги оскальпировали ещё живого человека.

Подобный обычай был связан с верованиями северных народов в то, что у человека есть несколько душ и одна из них находится в волосах. Если их вырвать с корнем, то человек умрёт, никогда не вернётся на землю и не сможет отомстить убийце.

Известен случай, когда после войны с ненцами ханты выставили отрезанные головы противников вокруг озера Орнелум Цор для какого-то колдовского ритуала, а поскольку голов не доставало, дополнили их собачьими.

В некоторых случаях угры-победители ограничивались отсечением кос у побеждённых врагов. При этом часто срубалась и часть кости черепа, но человек оставался жить.