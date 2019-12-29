Морская группа Дятлова. Необъяснимое исчезновение экипажа корабля-призрака

Тайну исчезновения экипажа "Марии Целесты" не могут разгадать уже почти полтора века.

В декабре 1872 года неподалеку от Азорских островов было обнаружено дрейфующее судно "Мария Целеста". Корабль не имел видимых повреждений, никаких следов ограбления или пиратского налёта. В трюме было большое количество продовольствия. Груз и ценности сохранились в неприкосновенности. Не было только одного — команды корабля.

В ходе расследования был сделан вывод, что команда, по всей видимости, добровольно покинула корабль. Однако ни одной причины для того, чтобы капитан Бенджамин Бриггс рискнул жизнями экипажа и своей семьи и приказал покинуть корабль на крохотной шлюпке, не было. "Мария Целеста" стала самым знаменитым в истории кораблём-призраком, её история не менее запутанная, чем история группы Дятлова.

Призрак

Дрейфующее судно было обнаружено на середине пути между Азорскими островами и Португалией. Капитан проходившего рядом корабля "Деи Грация" Морхаус обратил внимание на странное и безжизненное судно, которое не отвечало на его сигналы. К кораблю была отправлена шлюпка. Вернувшиеся матросы с удивлением рассказали, что судно не имеет никаких повреждений, но ни одного человека на борту нет. После этого туда отправился сам Морхаус, который обследовал его и оставил на нём часть команды, чтобы доставить его в ближайший порт. Через несколько дней корабль прибыл в Гибралтар, где экспертами было проведено тщательное обследование.

На корабле не было сколько-нибудь серьёзных повреждений. Часть парусов была расправлена и имела потрёпанный вид, другая часть была свёрнута. Крышки всех люков были открыты, но груз, состоявший из 1701 барреля спирта, не был тронут. В капитанской каюте обнаружили шкатулку с драгоценностями и крупную сумму наличных. Не было никаких признаков того, что корабль мог попасть в сильный шторм, поскольку хрупкие вещи оставались на местах и не были повреждены.

Не были найдены секстант и хронометр. Также отсутствовала спасательная шлюпка. Компас был повреждён, видимо, при спешной попытке снять его. Всё свидетельствовало о том, что команда осознанно покинула корабль. Что могло заставить опытнейших моряков бежать с надёжного судна на крошечной шлюпке, не взяв ни еды, ни ценных вещей, ни даже курительных трубок, так и осталось неизвестным. Судовой журнал был на корабле, последняя запись в нем была сделана за девять суток до того, как судно было обнаружено членами корабля "Деи Грация". В нём не было никаких намёков на то, куда могла исчезнуть команда, состоявшая из десяти человек: семи членов экипажа, капитана, его жены и маленькой дочери, которых он взял в плавание.

За 140 с лишним лет было выдвинуто множество различных версий, пытающихся объяснить таинственное исчезновение экипажа и пассажиров, но ни одна из них не даёт ответы на все вопросы.

Мятеж команды или нападение пиратов

В ходе следствия эти версии считались приоритетными. В каюте капитана было найдено холодное оружие с пятнами, напоминавшими кровь. Несколько таких же пятен было найдено и на палубе. Также при обследовании обнаружили несколько порезов на носу корабля.

Были выдвинуты три наиболее вероятные версии. Согласно первой, на корабле произошёл бунт, вероятно, в результате алкогольных возлияний команды. Мятежники убили капитана, его семью и помощников, после чего утопили их тела и скрылись на шлюпке. По второй версии, корабль подвергся нападению пиратов, которые убили или взяли в плен всех членов команды. Третья версия заставляла заподозрить капитана "Деи Грации" Морхауса, который якобы велел перебить всю команду и сдать корабль в порту как потерянный (за это по морскому праву полагалось немалое вознаграждение).

Однако все эти версии в скором времени были отброшены. Мятеж команды исключался. Бриггс был опытнейшим моряком и взял в плавание либо давно знакомых членов команды, с которыми неоднократно работал, либо особо проверенных моряков по рекомендации близких друзей. На судне присутствовали супруга Бриггса и маленькая дочь, поэтому он старался максимально обезопасить их. Кроме того, в дневниковых записях супруги сообщалось, что отношения с командой складываются просто замечательно, лучшей команды и желать нельзя. К тому же на корабле не было никаких следов борьбы. Версию с пиратами опровергает, во-первых, отсутствие следов борьбы, а во-вторых, сохранность груза. Деньги, драгоценности и груз в трюме остались нетронутыми. Вряд ли пираты побрезговали бы ценным товаром. Версию о причастности Морхауса также отмели по этим же причинам.

Найденные пятна на палубе и на оружии Бриггса были исследованы экспертами, которые пришли к выводу, что они не являются кровью. Что касается небольших повреждений на носу корабля, то эксперты признали, что это следствие долгого воздействия морской воды на древесину.

Морской фольклор

Бульварные газеты выдвигали свои версии. Нападение гигантского кракена или спрута, который утащил команду на дно. Воздействие легендарных сирен, заставивших команду обезуметь и выброситься за борт. Словом, перебирали всех легендарных существ из морского фольклора. Однако нападение гигантского морского существа, даже если такие действительно существуют, должно было оставить серьёзные повреждения, как минимум парусов и мачт. Но корабль был невредим.

Что касается сирен, то всерьёз эта версия никем не рассматривалась, поскольку свидетельств их существования за несколько тысяч лет мореходства не имеется. Правда, уже в ХХ веке была выдвинута более научная версия о воздействии на экипаж инфразвука, который свёл людей с ума и заставил бежать с корабля. Согласно этой гипотезе, штормы способны генерировать инфразвуковые колебания, пагубно влияющие на человеческий разум. Попавший под воздействие сверхнизких частот человек буквально сходит с ума, впадает в животный ужас, панику и ведёт себя абсолютно неадекватно.

Мошенничество

Предпринималось несколько попыток объяснить исчезновение экипажа попыткой страхового мошенничества. Согласно одной версии, его инициатором был основной судовладелец Джеймс Винчестер, якобы нанявший пиратов для нападения на судно, чтобы получить страховое вознаграждение. По другой версии, Винчестер и капитан Бриггс изначально были в сговоре. Капитан с командой должны были скрыться с корабля на шлюпке, доплыть до берега и там на некоторое время залечь на дно, дождавшись получения Винчестером страховых выплат. Однако что-то пошло не по плану, шлюпка с командой так и не добралась до берега. Все погибли в море.

Однако обе версии представляются достаточно сомнительными. Очевидно, что Винчестер, будучи весьма обеспеченным человеком, вряд ли нанял бы пиратов, чтобы убить собственную дочь (она была женой капитана Бриггса) и внучку ради не самых внушительных страховых выплат. Это просто абсурд.

Что касается второй версии, то она также не очень убедительна. Бриггс был опытнейшим капитаном, достаточно обеспеченным человеком (ему принадлежала доля "Марии Целесты"), он вряд ли пустился бы на столь сомнительную авантюру ради небольшого вознаграждения. Вдобавок в этом случае он явно не оставил бы своего сына с бабушкой, а взял бы его с собой.

Временная эвакуация

Согласно этой версии, пользующейся наибольшей популярностью в связи с детальной проработанностью, эвакуация экипажа (а всё свидетельствовало о том, что команда покинула корабль добровольно) рассматривалась Бриггсом как временная мера. Из нескольких бочек начали испаряться пары спирта. Опасаясь взрыва, Бриггс велел экипажу готовиться к временной эвакуации. Предварительно матросы открыли все люки на корабле, чтобы взрывоопасные пары испарились. На всякий случай в лодку был погружен секстант и хронометр. В спешке матросы пытались снять и компас, но только повредили его. Опасаясь взрыва, Бриггс запретил матросам брать с собой курительные трубки.

Команда погрузилась в шлюпку и отплыла от корабля на расстояние около 100 метров. Поскольку на судне не нашлось буксировочного троса, они прикрепили к шлюпке снасть, при помощи которой поднимают и опускают парус. Это было сделано для того, чтобы поднявшийся ветер не увёл корабль от шлюпки.

Однако в итоге снасть не выдержала напряжения. Поднявшийся ветер начал уносить "Марию Целесту" от перегруженной шлюпки, а она позднее была перевёрнута набежавшими волнами.

Течь

В трюме корабля-призрака имелась небольшая течь. Когда корабль обнаружили, уровень воды в трюме достигал одного метра. Судя по всему, команда предпринимала попытки починить насос в трюме, но это не удалось, вода продолжала поступать. На палубе был обнаружен брошенный зонд для замеров воды в трюме, что свидетельствует о том, что течь беспокоила экипаж. Взволнованный этим Бриггс отдал приказ эвакуироваться на шлюпке. По его расчётам, в момент эвакуации корабль находился в нескольких милях от одного из Азорских островов.

Правда, это не объясняет абсолютно нелогичного поведения опытного морехода. Гораздо правильнее было бы направить к острову сам корабль. Если учесть, что за девять дней уровень воды в трюме достиг одного метра (вполне терпимый уровень для корабля с большим водоизмещением), на момент эвакуации течь была незначительная и позволяла кораблю самостоятельно добраться до острова.

К тому же неясно, зачем перед эвакуацией команда открыла все люки на корабле, почему не были взяты ценные вещи и, самое главное, почему в судовом журнале не было оставлено никаких записей, хотя время позволяло сделать это.

В этой версии аргументов против гораздо больше, чем за. Однако надо учитывать, что на борту корабля находились супруга капитана и его маленькая дочь. Теоретически можно предположить, что обеспокоенный их безопасностью Бриггс мог потерять голову и поддаться панике, которая в итоге и погубила всю команду.