Карлики российских императоров. Маленькие люди при больших дворах

Упоминания о карликах датируются ещё первым веком до нашей эры. Так, римский учёный Марк Варрон упоминал о двух воинах в империи, которые были ростом около 90 сантиметров. В Средние века карлики выполняли в основном функции шутов. Например, в XVI веке в Англии при дворе короля Генриха VIII было распространённой забавой их метать. Считалось, что держать у себя в доме человека невысокого роста — к удаче.

Существует мнение, что первым Романовым, который пустил карликов ко двору, стал Пётр I. В действительности же люди невысокого роста окружали и его отца — Алексея Михайловича. А впервые их "завёл" для увеселения жены, а позже и сына первый Романов — Михаил Фёдорович. Жили они во дворце, чтобы быть готовыми в любую минуту поднять настроение царской чете.

Историки описывают, что в 1631 году супруга Михаила Романова отправилась на богомольные служения. Царицу сопровождал 171 всадник. Сыну Алексею она велела приготовить специальный обоз, где помимо всех остальных были и два карлика для увеселения годовалого наследника.

Когда Алексей Михайлович занял престол, он продолжил практиковать торжественные выезды на богомолья. Так, в 1668 году он отправился на последнее в своей жизни троицкое богомолье, взял с собой 16 карликов и карлиц для дорожного увеселения. (Иван Забелин "Троицкие походы русских царей", 1847 г.).

"Карликовый род"

В XVII–XVIII веках карлики были во всех дворах Европы. Испанские принцы и принцессы любили, чтобы их сопровождали невысокие люди во время любого выхода из комнаты. Особенно этим пользовались девушки — карлицы, как они считали, не только приносят удачу, но и привлекают внимание к их красоте. В Вене был карлик Якоб Рис, которого считали серым кардиналом при дворе императора Карла VI.

Что касается Петра Первого, при котором мода на карликов приобрела особый размах, ему самому первых низкорослых людей подарил родной брат — Фёдор. Тогда будущему императору было всего десять лет. Это были карлики Комар и Сверчок.

В 1682 году, когда жизнь Петра Первого и его близких была под угрозой во время Стрелецкого бунта, один из карликов отдал стрельцам на растерзание дядю Петра, указав бунтовщикам на его тайное убежище. Второй напротив в трудную минуту спас жизнь будущему сподвижнику Петра I, Андрею Матвееву. (А. Газо, " Шуты и скоморохи всех времён и народов", 1898 г.).

При Петре I люди невысокого роста были буквально в каждом более-менее богатом доме. Если в семье крепостных рождался карлик, его шансы стать свободным были очень велики.

— В конце ХVII века карлы и шуты были ещё в употреблении при всех европейских дворах. Оттого вы встретите их во множестве и у нас, как при дворе, так и в частных домах, — пишут историки. (Русская старина. Т.8, 1873 г.).

Пётр Первый попытался вывести "карликовый род", для чего активно женил людей невысокого роста между собой. Одной из таких свадеб стало бракосочетание любимца царя Якима Волкова и Прасковьи Фёдоровны в ноябре 1710 года.

Пётр рассчитывал ещё таким образом повеселить гостей на свадьбе своей племянницы Анны Иоанновны с герцогом Курляндским. На "маленьком бракосочетании", которое стало точкой в праздновании "большого", помимо жениха и невесты, собралось 72 человека небольшого роста.

Накануне свадьбы молодых посадили в украшенный лентами экипаж с одним колесом, запряжённый "маленькой лошадью". Они ездили по Петербургу и приглашали всех на торжество. На следующий день, 13 ноября, они отправились под венец.

— Впереди шёл нарядно одетый карлик в качестве маршала с жезлом, на котором висела длинная, по соразмерности, кисть из пёстрых лент. За ним следовал тоже в особом наряде Его Величество с несколькими министрами, князьями, боярами, офицерами и прочими, — пишет Белозёрова.

Шествие заключали 72 карлика, которые были ярко одеты и шествовали парами. Так, мужчин нарядили в светло-голубые или розовые французские кафтаны, на головы надели треуголки. Девушки же шли в платьях с розовыми лентами.

— Одни были с высокими горбами и маленькими ножками, другие с толстыми брюхами, третьи с искривлёнными ногами, как у барсучьих собак, иные с огромными широкими головами, криворотые и длинноухие, другие с маленькими глазками, раздутыми щеками, и множество других уморительных образин, — написал о карликах при дворе императора ганноверский резидент Фридрих Вебер.

После венчания, которое проходило в церкви (к слову, венец над невестой держал сам Пётр I в знак своего особого расположения), все отправились отмечать праздник в дом к генерал-губернатору Петербурга Александру Меншикову. Для карликов накрыли несколько столов в центре зала. Родственницу теперь уже с мужем государь распорядился посадить сбоку, чтобы ей виднее было "потешную свадьбу". Карликов усердно поили, подливая им, если стакан начинал пустеть. Потом они пошли танцевать и гримасничать, над чем царь похохатывал не менее трёх часов.

Датский посланник в России Юст Юль описывал, как в разгар праздника в зал внесли два пирога, из которых выскочили по карлице. В заключение торжества государь лично отвёл новобрачных в постель и велел "постельничему" уложить их.

— Одни напоминали двухлетних детей, были красивы и имели соразмерные члены; к их числу принадлежал жених. Других можно было сравнить с четырёхлетними детьми. Если не принимать в расчёт их голову, по большей части огромную и безобразную, то и они сложены хорошо; к числу их принадлежала невеста. Наконец, третьи похожи лицом на дряхлых стариков и старух. Но когда взглянешь на их руки и ноги, то видишь, что они так коротки, кривы и косы, что иные карлики едва могут ходить, — написал он о присутствовавших на свадьбе карликах.

Вскоре Пётр устроил подобную свадьбу и во второй раз. Но в результате ни одного из браков потомства не было — первая невеста умерла при родах, а вторая так и не смогла забеременеть.

Вслед за царём своих карликов имели и его приближённые. Друг императора Александр Меншиков писал своей супруге: "Послал я двух шляхтянок-девок вам в презент".

В письме, датированном 1716 годом, он писал: "У одной моей дочери карлица есть, а у другой нет, того ради просим вас доложить царице, дабы разрешить мне одну карлицу взять из тех, что были при Марфе Матвеевне (жене брата Петра I)".

Карлики выполняли и более-менее серьёзные поручения при императорском дворе. К слову, они официально состояли на службе, получали жалование, строили дома, обзаводились семьями, становились участниками судебных разбирательств. Даже карлики, которых держали для потехи, жили в отдельных комнатах в домах вельмож или при дворе царя.

Пётр также предписывал им выполнять несложные поручения — например, починить табакерку. Карлик Лука Чистихин, например, отвечал за хозяйственные нужды — например, заказать порох или камень.

Анна Иоанновна и "весёлая жестокость"

В "штате" царицы Анны Иоанновны насчитывалось около 20 карликов и карлиц. Среди них была и любимица императрицы — Авдотья Буженинова. Буженинова — это прозвище, полученное при дворе. По одной из версий, Анна Иоанновна нарекла её так в честь своего любимого блюда. Также есть версия, что карлица часто мазала тело жиром (то ли в качестве крема, то ли чтобы спастись от мороза).

6 февраля 1740 года царица, видимо, по примеру Петра I, решила устроить свадьбу карлицы с разжалованным в шуты придворным Михаилом Голицыным. Для празднования правительница потребовала выстроить целый ледяной дворец между Адмиралтейством и Зимним дворцом, на Неве.

Брачующихся доставили ко дворцу в клетке, вокруг которой прыгали шуты и карлики. В ледяную тюрьму их отправили на целую ночь, а тёплых вещей не дали — императрица была уверена, что и в –15, и в –40 градусов пару согреют "горячие объятия".

Не умерли Буженинова с Голицыным от холода, по слухам, благодаря тому, что находчивая жена нашла способ подкупить охранников, которые передали тёплые вещи.

Из дворца в цирк

С течением времени менялись и развлечения при дворе. Ну не смешно уже было в конце XVIII века в –20 посадить карликов в ледяную крепость, обрекая их на верную смерть. Да и российская знать поняла, что их удача никак не зависит от наличия во дворце маленького человека. Поэтому при дворах императоров карлики стали попросту неактуальны.

Многие карлики из дворцов перекочевали в театры и цирки. Для многих номеров так называемого оригинального жанра, на котором строилось практически каждое представление, были необходимы невысокие люди.

С конца XIX века и до 1922 года в России цирк был настолько развит, что в иностранных гастролёрах практически не было необходимости. Соответственно, и у карликов работа была. К слову, были невысокие люди и среди постановщиков. Так, режиссёр и драматург Давид Гутман из-за своего невысокого роста и большой головы получил прозвище Чудесный Карлик. Именно он стал одним из родоначальников миниатюр в России. В 1909–1910 годах он руководил харьковским театром.