Раскалённая Африка. Как хуту резали тутси на глазах миротворцев

7 апреля 1994 года в далёкой африканской Руанде начался самый масштабный геноцид со времён Второй мировой войны. Представители народа хуту устроили кровавую расправу над другим народом, населявшим Руанду, — тутси. И если по масштабу злодеяний геноцид в Руанде уступил холокосту, то по своей "эффективности" превзошёл все известные прежде случаи геноцида. Всего за полтора месяца наиболее активной фазы геноцида было уничтожено, по различным оценкам, от 500 тысяч до миллиона жителей Руанды. Кошмарная бойня происходила прямо на глазах у различных международных организаций и миротворческого контингента ООН, который фактически остался безучастным. Кровавые события в Руанде стали одним из главных провалов международного сообщества, которое не смогло помешать этой ужасной расправе.

Противоречия между тутси и хуту возникли ещё в доколониальные времена. Тутси и хуту практически не имели этнических различий и говорили на одном языке. Различия между ними были скорее классовыми, чем национальными. Тутси традиционно занимались скотоводством, а хуту — земледелием. Со становлением доколониальной государственности тутси превратились в привилегированный класс и заняли доминирующее положение, тогда как хуту по-прежнему были беднейшими крестьянами. При этом тутси были меньшинством, а хуту представляли большинство населения.

Именно такую ситуацию застали пришедшие колонизаторы. Поначалу этой территорией управляли немцы, которые не стали ничего менять и сохранили все привилегии в руках тутси. После Первой мировой войны Германия лишилась всех колоний, и эта территория по мандату Лиги наций перешла под бельгийское управление.

Бельгийцы также не стали ничего менять, оставив тутси привилегированной группой. Все непопулярные реформы, такие как изъятие богатых пастбищ, ранее находившихся во владении хуту, проводились по указу бельгийцев, но осуществлялись руками тутси, в результате ненависть хуту росла не к бельгийским колонизаторам, а к привилегированным тутси.

Кроме того, бельгийцы окончательно закрепили этнический разлом между двумя народами. Ранее, как уже говорилось, отличия между ними были скорее классовыми, чем этническими, и разбогатевший хуту автоматически становился тутси. Но бельгийцы ввели в колонии национальность в её европейском традиционном понимании, раздав жителям паспорта с указанием национальности.

После окончания Второй мировой войны началась постепенная деколонизация Африки. Руандийская элита из числа тутси во главе с королём стала проявлять нелояльность к бельгийцам и требовать независимости. В ответ бельгийцы стали поддерживать хуту, которые уже были большинством. Очень скоро хуту стали преобладать среди священников, которые в условиях колонии фактически были чиновниками в системе образования. Незадолго до независимости бельгийцы заменили большое число вождей тутси вождями хуту. С этого момента начались первые кровавые столкновения между двумя народами. Бельгийцы, не желая разбираться с этим клубком противоречий, попросту ушли из колонии. В 1962 году территория была разделена на два независимых государства: королевство Бурунди, где власть сохранилась в руках тутси, и республику Руанда, где власть захватили хуту.

Но колонизаторы не только черпали в колониях ресурсы, но и создавали инфраструктуру, а также приносили на эти земли европейские системы образования и медицины. Благодаря европейской медицине резко снизилась смертность среди новорождённых — традиционный бич Африки. Это привело к настоящему демографическому взрыву, население Руанды менее чем за полвека увеличилось в шесть раз. При этом территория государства была невелика, и Руанда стала одной из самых густонаселённых стран Африки. Этот демографический взрыв привёл к коллапсу. Возникло чудовищное аграрное перенаселение, хуту не хватало земли, и они начали недобро посматривать на тутси, которые, хотя и не были уже правящей элитой, всё ещё считались гораздо богаче, чем хуту.

Сразу же после провозглашения независимости в Руанде начались кровавые этнические столкновения. Хуту начали грабить более благополучных тутси, которые десятками тысяч бежали в соседние Бурунди и Уганду, где оседали в лагерях беженцев. В этих лагерях стали создаваться партизанские отряды тутси, которые хуту прозвали "иньензи" — тараканы. Позднее это прозвище распространилось на всех тутси без исключения. Отряды тутси переходили границу Руанды и совершали диверсионные акты и нападения на патрули, после чего возвращались обратно.

К началу 70-х насилие пошло на спад. В результате военного переворота Руанду возглавил Жювеналь Хабиаримана. Хотя он и был хуту, он придерживался относительно умеренных взглядов, поскольку считал, что Руанда не сможет нормально существовать без помощи западных стран, которые явно не одобрят жестокую дискриминацию и гонения на этническое меньшинство. Хабиаримана провозгласил курс на Запад, начал получать финансовую помощь от развитых стран и прекратил гонения на тутси.

Конфликт оказался заморожен на полтора десятилетия. Тем временем в Уганде, куда перебралось значительное количество беженцев-тутси, началась гражданская война. Тутси, уже имевшие опыт партизанских боевых действий на территории Руанды, присоединились к повстанческой национальной армии сопротивления. После её победы тутси-эмигранты превратились во влиятельную политическую и военную силу в Уганде и стали требовать от руандийского правительства разрешения вернуться на родину.

Однако Руанда в конце 80-х переживала серьёзный финансовый кризис, связанный как с катастрофическим аграрным перенаселением, так и с падением цен на главный экспортный товар — кофе. Чтобы воспрепятствовать возвращению эмигрантов, был принят специальный закон, запрещавший приобретать землю в Руанде гражданам Уганды. Фактически это означало запрет на возвращение тутси.

Это резко радикализировало тутси-эмигрантов, которые начали создавать Руандийский повстанческий фронт. Он пополнялся не только за счёт нескольких поколений беженцев, но и за счёт эмигрантов, осевших в западных странах и щедро финансировавших РПФ. Не добившись уступок от руандийского правительства, повстанцы-тутси в октябре 1990 года вторглись в Руанду.

Так началась гражданская война. Считается, что повстанцы-тутси пользовались негласной поддержкой Британии, тогда как официальное правительство Руанды открыто поддерживалось Францией, поставлявшей оружие.

Поначалу повстанцам за счёт внезапности атаки сопутствовал успех, им удалось продвинуться в глубь страны, но продвижение закончилось после того, как Франция экстренно перебросила в Руанду свои войска (под предлогом защиты французских граждан), которые заблокировали продвижение повстанцев.

В РПФ не были готовы к такому повороту и начали отступление. Вместо открытого конфликта они перешли к партизанской войне и тактике мелких стычек и нападений на государственные объекты. Партизанская война продолжалась около двух лет. В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня и начались мирные переговоры, которые периодически срывались, а столкновения возобновлялись после каждого погрома тутси, которые периодически происходили в стране. Ни одна из сторон не желала идти на компромисс. Хуту утверждали, что тутси при поддержке англичан хотят обратить в рабство всех хуту. А тутси обвиняли хуту в геноциде и погромах, а также жестокой дискриминации.

В 1993 году в страну были введены миротворцы ООН, но они были не в силах остановить конфликт. Президент Хабиаримана, вынужденный лавировать между этническим большинством хуту, требовавших не уступать ничего тутси, и требованиями зарубежных государств, требовавших пойти на компромисс ради мира и стабильности, начал терять поддержку.

Популярность стало набирать движение "Власть хуту", состоявшее из крайних радикалов, требовавших "окончательного решения вопроса" с тутси. Движение состояло в основном из военных, а также интерахамве — руандийского вооружённого ополчения, которое в будущем стало одним из самых активных участников геноцида. Военные начали массовую раздачу хуту мачете под предлогом сельскохозяйственных нужд.

Радикалы создали свою собственную радиостанцию "Свободное радио тысячи холмов" (Страна тысячи холмов — одно из названий Руанды), которая занималась откровенно расистской пропагандой, призывая к ненависти к "тараканам". Одним из сотрудников этой станции был этнический бельгиец Жорж Руджу, позднее приговорённый Международным трибуналом к 12 годам заключения и ставший единственным европейцем, осуждённым трибуналом по Руанде.

В конце 1993 года в соседнем Бурунди заговорщиками из числа военных-тутси был убит президент страны, который был недавно избран и стал первым хуту во главе государства. Это вызвало взрыв негодования в Руанде, чем воспользовались радикалы, начавшие подготовку к истреблению тутси.

Стоит отметить, что ООН предупреждали о готовящейся расправе ещё за несколько месяцев до её начала. Один из высокопоставленных хуту в обмен на вывоз его самого и его семьи в какую-нибудь из развитых стран и предоставление политического убежища предлагал сообщить всю имеющуюся у него информацию о подозрительных действиях военного руководства, которое вооружает ополчение и проводит регистрацию тутси, явно планируя какую-то операцию. Однако в ООН побоялись влезать в этот клубок противоречий нескольких стран и народов и не стали вмешиваться в ход событий.

6 апреля 1994 года запущенной с земли ракетой был сбит самолёт, в котором находились президенты Руанды и Бурунди, а также ряд высокопоставленных военных и политических деятелей. Все они возвращались с очередного раунда переговоров по ситуации в Руанде. До сих пор так и осталось неизвестным, кто ответственен за убийство президентов. За 20 лет в СМИ публиковалось множество различных версий, винили как радикалов-хуту, так и тутси, и даже французские спецслужбы.

Так или иначе, уже через несколько минут после этого события начался самый кровавый со времён Второй мировой войны геноцид. Новой властью себя провозгласил полковник Багосора, несмотря на то что по закону власть должна была перейти к премьер-министру Увилингийимане, которая отличалась умеренными взглядами и была последовательницей погибшего президента.

Багосора сразу же отдал приказ армии и ополчению атаковать тутси и убивать их везде, где их найдут, не делая исключения ни для женщин, ни для стариков, ни для детей. Одновременно военные были отправлены на захват и убийство умеренных руандийских политиков, которые могли помешать планам радикалов.

Лояльная радикалам президентская гвардия в ночь после гибели президента отправилась на захват премьер-министра Увилингийимане, которую охраняли 10 бельгийских "голубых касок". Руандийские военные окружили дом, в котором они находились, и те сложили оружие. Миротворцы и премьер-министр были убиты.

В то же время военные начали охоту за всеми умеренными деятелями, в результате которой погибло несколько членов прежнего правительства, деятелей оппозиции и журналистов крупных изданий.

По всей стране начались убийства тутси. В них участвовали как военные и ополченцы, так и гражданские лица, расправлявшиеся порой со своими соседями. Их расстреливали, резали мачете, сжигали заживо, забивали насмерть. Всех их подбадривало "Радио тысячи холмов", призывавшее не жалеть "тараканов". Прямо в радиоэфирах зачитывались сводки о местах, в которых укрываются тутси, бежавшие от погромов.

Поскольку видимых различий между тутси и хуту не было, погромщики действовали на своё усмотрение. СМИ учили их распознавать тутси по "презрительному и надменному взгляду" и "маленькому носу". В результате жертвами погромщиков стало немалое количество хуту, которых приняли за тутси (часть жертв геноцида — убитые по ошибке хуту). В результате "Радио тысячи холмов" даже вынуждено было обратиться к слушателям с предостережением: не всякий, кто имеет маленький нос, является тутси, такие носы бывают и у хуту, не надо их сразу убивать, а надо сначала проверить документы и только потом убивать.

В день начала геноцида лидер РПФ Поль Кагаме заявил, что, если насилие сейчас же не прекратится, он разрывает перемирие и начинает наступление. На следующий день повстанцы начали наступление. Их армия постоянно пополнялась за счёт сумевших бежать руандийских тутси, а также добровольцев из Бурунди, возмущённых кровавыми расправами над соплеменниками.

Руандийские солдаты так увлеклись расправами над тутси, что фактически проморгали наступление повстанцев, которым удалось очень быстро окружить столицу, начав наступление по трём направлениям. В июле вся территория Руанды была под контролем РПФ. Это считается окончанием геноцида, однако стоит отметить, что его наиболее активная фаза продолжалась около полутора месяцев, поскольку к середине июня почти вся территория Руанды уже была под контролем повстанцев-тутси.

События в Руанде стали одним из главных провалов в истории международной политики. Западные государства не смогли ни воспрепятствовать геноциду, ни даже смягчить его. "Голубые каски" получили указание не вмешиваться в события и применять силу только в случае самообороны. Лишь по инициативе командующего контингентом Даллера несколько тысяч тутси были спасены в штабе миротворцев.

После того как хуту убили десятерых бельгийских военных из числа "голубых касок", Бельгия заявила об эвакуации своего контингента (который был основой "голубых касок") и начала вывод военнослужащих-миротворцев. ООН позднее подвергалась сильной критике за свою бездеятельность в разгар геноцида. Только спустя месяц после его начала в ООН наконец констатировали, что происходящие в Руанде события можно назвать геноцидом, и было решено направить дополнительный контингент миротворцев, который прибыл в страну уже после того, как её захватили повстанцы-тутси и геноцид прекратился.

Также подвергались жёсткой критике и французы. Они обвинялись не только в поставках оружия и подготовке будущих участников геноцида, но и в том, что не оказали никакой помощи тутси. Через несколько дней после начала кровавой вакханалии французские войска высадились в Руанде с целью эвакуации из страны граждан Франции и Бельгии. Однако они отказались эвакуировать тутси и вообще оказывать им какую-либо помощь.

Американцы в тот момент были всецело увлечены ситуацией в Югославии и вообще никак не вмешивались в события, понадеявшись на Францию, в сфере влияния которой находилась Руанда.

Последствия гражданской войны и геноцида оказались беспрецедентно тяжёлыми для страны. Инфраструктура была разрушена. Почти половина населения страны либо погибла, либо бежала. В ходе геноцида тутси было уничтожено, по различным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек. Несколько десятков тысяч хуту погибли во время ответного террора уже после захвата страны повстанцами. Около 2 миллионов хуту (почти четверть населения страны) бежали, опасаясь возмездия от захвативших страну тутси. Они осели в лагерях беженцев в соседних странах. Повторилась ситуация 30-летней давности, только тогда беженцами, ставшими партизанами, были тутси, а теперь хуту, создававшие военные отряды и совершавшие вылазки на территорию Руанды.

Беженцы-хуту создали в Заире свою армию, что привело к тому, что Руанда поддержала местных повстанцев в начавшейся в стране гражданской войне. Хотя сейчас Заир уже переименован в Конго, армия хуту всё ещё существует под названием "Демократические силы за освобождение Руанды" и ждёт своего часа.

Президентом страны до сих пор является Поль Кагаме — лидер РПФ. Он заявляет, что не делит руандийцев на тутси и хуту и сотрудничает с умеренными хуту, жестоко преследуя радикалов.

Помимо судов в Руанде в Танзании под эгидой ООН был учреждён Международный трибунал по Руанде, который осудил ряд высокопоставленных организаторов и исполнителей геноцида (всего около 100 человек). К пожизненному заключению был приговорён главный организатор геноцида Теонесте Багосора, пойманный через несколько лет после бегства из Руанды в одной из африканских стран. Большая часть подсудимых из числа офицеров армии и ополчения, а также сотрудников радикальных СМИ, получила сроки от пяти лет до пожизненного заключения.