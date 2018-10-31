Муж оставил жене чемодан денег и пропал, но нашёлся без памяти в другой стране

Полиция Шотландии обнаружила пропавшего в Италии Сальваторе Маннино. Незадолго до этого 52-летний мужчина исчез из дома, оставив жене чемодан с деньгами и таинственную записку, сообщает Daily Mail.

Сальваторе Маннино почувствовал себя плохо неподалёку от собора Святого Эгидия и был доставлен в местную больницу. Там и выяснилось, что при себе у мужчины нет документов и он не слишком хорошо владеет английским. Прибывшим на место полицейским Сальваторе объяснил, что потерял память и не знает, кто он такой.

Полиция Шотландии стала разыскивать близких таинственного мужчины, а месяц спустя они нашлись в Италии. Как выяснилось, перед исчезновением он оставил им чемодан с 12 тысячами долларов, мобильный телефон и зашифрованную записку с извинениями. Жена и сын Сальваторе сразу же прилетели в Эдинбург, однако мужчина стоял на своём — он потерял память и не узнаёт своих близких.

Позже выяснилось, что перед отъездом мужчина выяснял погоду в Эдинбурге и гуглил способы бесследно исчезнуть. По одной из версий, Сальваторе связался с местной китайской мафией и был вынужден бежать. Тем не менее его жене это предположение кажется неубедительным. Сейчас мужчина отправлен в психиатрическую больницу в Пизе. Но врачи пока не нашли объяснений его поведению.