Самая красивая фанатка, оказавшаяся порнозвездой, снялась в очень жёстком клипе

На видео скандально известная блондинка готовит традиционный новогодний салат на фоне могилы Люсьена Оливье.

Сразу стоит оговорить, что видео отнюдь не новогоднее, хотя и посвящено итогам 2018-го... В качестве декораций группа "Где моё лето" использовала Введенское кладбище, а именно могилу Люсьена Оливье, автора главного новогоднего салата России.

Главная роль в этом клипе отводится Наталье Немчиновой, которую на ЧМ-2018 признали самой красивой болельщицей. Правда, позже оказалось, что эта миловидная блондинка имеет весьма пикантный бэкграунд: выяснилось, что девушка снималась в порно, а также участвовала в оргиях на сомнительных вечеринках свингеров.

Клип "ИТОГИ ГОДА (2018)" хоть и не относится к видео с ограничениями, является весьма жёстким произведением. В нём вспоминается всё самое плохое, что произошло в уходящем году: пожар в "Зимней вишне", керченская стрельба и так далее. "Я подвёл итоги года — этот год подвёл меня", — поёт солист группы "Где моё лето" Константин Максимюк.

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