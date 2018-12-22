10 знаменитостей, которых чаще всего искали на Pornhub в 2018 году

Порносайт подвёл итоги года и назвал звёзд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей. Среди них — Ариана Гранде, Ники Минаж и Ким Кардашьян.

Сторми Дэниелс (30,2 млн запросов)

Сторми Дэниелс — профессиональная порноактриса, но в этом году её включили ещё и в чарт к "обычным" знаменитостям. Всё из-за её нового амплуа оппонентки американского президента. В марте Дэниелс рассказала в интервью каналу CNN, как Дональд Трамп в прошлом изменял с ней своей жене, и призналась, что раскаивается в содеянном. Впрочем, многие её коллеги, напротив, являются фанатками главы США.

Ким Кардашьян (26,3 млн запросов)

Несмотря на то что Ким в этом году уступила пальму первенства, фанаты с нетерпением ждут продолжения её легендарного домашнего видео с Рэем Джеем. И, судя по всему, коротают время за просмотром той самой записи, которая сделала её по-настоящему знаменитой. Звезда подлила масла в огонь, когда призвала своих подписчиков сосать, как она.

Блэк Чайна (21,2 млн запросов)

Возможно, для кого-то это станет откровением, но у скандальной модели двое детей — сын Кинг Каир Стивенсон от рэпера Тайги и дочь Дрим Рене от Роба Кардашьяна. Таким образом, её можно смело зачислять в категорию MILF, которая неизменно пользуется популярностью у посетителей Pornhub.

Лена Розетка Нерсесьян (18,7 млн запросов)

Самой желанной блогершей 2018 года, по мнению пользователей Pornhub, стала Лена по прозвищу Розетка (Lena The Plug). У неё 1,3 млн подписчиков на YouTube, и там действительно есть на что посмотреть. В топах армянка американского происхождения оказалась благодаря маленькой хитрости. Девушка пообещала, что заснимет половой акт со своим молодым человеком и опубликует его в Сети, если их видеоблоги наберут по миллиону подписчиков. И вуаля — все счастливы!

Ники Минаж (14,3 млн запросов)

Откровенное видео с Ники Минаж стало бы настоящим подарком для её поклонников. Но пока им приходится довольствоваться лишь жареными фактами из интимной жизни певицы. Например, недавно стало известно, что её новый парень — секс-преступник. Он был осуждён в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девочки. Ники уже 36, но поостеречься всё равно стоит.

Карди Би (12,7 млн запросов)

Бывшая стриптизёрша в 2018 году взобралась на вершины музыкальных чартов со своим дебютным альбомом, но бурное прошлое не даёт покоя фанатам, которые жаждут увидеть в её исполнении что-то погорячее музыкальных клипов. Однако вместо секс-видео Карди выкладывает в Сеть посты о том, что после родов начала использовать клейкую ленту для груди.

Селестия Вега (8,9 млн запросов)

Стримерша Селестия Вега по примеру Лены Розетки обратилась к своим поклонникам на "Твитче" с заявлением о том, что если она соберёт миллион подписчиков, то снимется в порно. Призыв был услышан, и теперь девушка активно осваивает новый для себя жанр.

Селена Гомес (8,2 млн запросов)

Стоило 24-летней певице появиться на улице без бюстгальтера, как она тут же попала в объектив папарацци. Фанаты возликовали, но мы и так знаем, что Селена хороша собой . И для того чтобы в этом убедиться, вовсе необязательно раздевать её догола. Но, судя по впечатляющей статистике Pornhub, так думают далеко не все.

Ариана Гранде (7,5 млн запросов)

На похоронах "королевы соула" Ареты Франклин, скончавшейся в августе, Ариана Гранде исполнила один из её хитов. Впечатлённый епископ Чарльз Эллис III не смог сдержать эмоций и приобнял 25-летнюю певицу, несколько раз коснувшись её груди. Поклонники звезды обвинили священника в харассменте, и он оперативно извинился, но скандал, вероятно, уже успел распалить воображение фанатов Гранде, и они решили проверить, не утекло ли случайно в Сеть какое-нибудь грязное видео с её участием.

Дженнифер Лопес (6,7 млн запросов)

С Джей Ло всё просто. При одном взгляде на откровенные наряды , в которых она привыкла щеголять, становится понятно, почему пользователи Pornhub так часто набирали её имя в поисковой строке.

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