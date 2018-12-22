10 дельных советов от людей, изменивших свою жизнь к лучшему в 2018 году

Сосредоточьтесь только на том, что вам подвластно. Не пытайтесь контролировать всё вокруг
Робость ничего не создаёт. Выбирайте: оставаться робким или расти над собой
Люди делают что-то не ради вас — они делают это ради себя. Примите как данность и двигайтесь дальше
Не позволяйте другим говорить вам, кто вы такой
Ничего не меняется, если ничего не менять. Это правило применимо ко всем жизненным ситуациям
Разум можно сравнить с садом. Некоторые мысли похожи на прекрасные цветы, другие — на сорняки. За первыми нужно ухаживать, вторые — вырывать с корнем
В большинстве случаев усердная работа важнее таланта
Не бойтесь поменять своё мнение. Боль от принятия неверного решения может оказаться гораздо сильнее
Если вам кажется, что вы недостаточно хороши в чём-то, подумайте: возможно, вы просто не соответствуете представлениям других людей о том, каким должны быть
Учитесь говорить себе да и не обращать внимание на чужое мнение
5 советов от 26-летней звезды "Инстаграма", ставшей личным имиджмейкером Дрейка
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