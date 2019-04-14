В отеле открыли новое направление йоги, преподавателями которой стали лемуры

Для тех, кто посчитал модный тренд йоги с козами слишком экстравагантным и опасным, есть более лёгкая альтернатива, пишет Daily Mail.

Гостиница "Арматуэйт-холл" в Камбрии, Англия, предлагает своим постояльцам необычную услугу — занятия йогой с лемурами (лемогой). Владельцы заведения убеждены, что хвостатые зверушки прекрасно помогают расслабиться во время упражнений и поднимают настроение.

Лемуров привезли из национального природного парка, что находится неподалёку от гостиницы. Во время занятий животные ходят между посетителями, забираются на них и даже выполняют упражнения.

Лемога позволяет нашим гостям почувствовать единение с природой и понаблюдать за резвящимися лемурами Кэролин Грейвз, одна из владельцев гостиницы

Хоть пушистики и изрядно мешают во время упражнений, занимающиеся всё равно достигают поразительных результатов. Ведь после такой йоги лёгкость и хорошее настроение обеспечены надолго.

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