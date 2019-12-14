Откуда взялся малыш Йода и почему все сходят по нему с ума: 10 лучших мемов

Никого не напоминает этот малыш? Может быть, героя киновселенной "Звёздных войн" Мастера Йоды?
Всё правильно, ведь младенец и великий учитель — представители одной расы
И если мир впервые увидел Йоду в 1977-м с выходом фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", Малыш Йода — персонаж совсем новый
Кроха — герой сериала "Звёздные войны: Мандалорец", который начали транслировать в конце 2019 года
Картина выходит на новом стриминговом сервисе (контент сервиса предоставляется по ежемесячной подписке) Disney+ от одноимённой киностудии
В первой серии главному герою — охотнику за головами дают задание похить 50-летнего представителя другой расы
В конце эпизода оказывается, что 50 лет для расы Йоды — это ещё младенчество, и всё это время Мандалорец гонялся за ребёнком
Ещё на стадии производства сериала Малыш Йода понравился директорам Disney. Стоило увидеть эти глаза и ушки — сразу стало понятно, что успех в кармане
Так всё и вышло: со дня премьеры кроха заполонил пространство мирового Интернета. О нём делают мемы, рисуют его портреты, делают татуировки
А Disney тем временем миллионами продаёт фирменные футболки с изображением нового инопланетянина и другой мерч
Фанатка показала грудь рэперу Post Malone, и его бурная реакция стала мемом