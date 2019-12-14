Откуда взялся малыш Йода и почему все сходят по нему с ума: 10 лучших мемов

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Малыш Йода? Кто? Вы, должно быть, видели десятки мемов с этим милахой. Мы отобрали и перевели 10 самых смешных из них. Они в подборке ниже вместе с парой занимательных фактов об этом герое.

Никого не напоминает этот малыш? Может быть, героя киновселенной "Звёздных войн" Мастера Йоды?

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/wholesomememes/comments/dzf6oy/baby_yoda_is_the_cutest/" target="_blank">Jamersonnnn</a></p>

Всё правильно, ведь младенец и великий учитель — представители одной расы

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/memes/comments/dysfdb/true_story/" target="_blank">markregg</a></p>

И если мир впервые увидел Йоду в 1977-м с выходом фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", Малыш Йода — персонаж совсем новый

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/reinecitrouille/status/1195758374446608389" target="_blank">reinecitrouille</a></p>

Кроха — герой сериала "Звёздные войны: Мандалорец", который начали транслировать в конце 2019 года

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/CuteBabyYoda/status/1196241093383331840?s=20" target="_blank">CuteBabyYoda</a></p>

Картина выходит на новом стриминговом сервисе (контент сервиса предоставляется по ежемесячной подписке) Disney+ от одноимённой киностудии

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/taddonio/status/1195552972341751808?s=20" target="_blank">taddonio</a></p>

В первой серии главному герою — охотнику за головами дают задание похить 50-летнего представителя другой расы

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/wholesomememes/comments/e9gjyd/i_love_my_parents_thank_you_mom_and_dad_for/" target="_blank">MlTCH-LASAGNA</a></p>

В конце эпизода оказывается, что 50 лет для расы Йоды — это ещё младенчество, и всё это время Мандалорец гонялся за ребёнком

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/memes/comments/dzclvx/high_school_changes_a_man/" target="_blank">reidminer</a></p>

Ещё на стадии производства сериала Малыш Йода понравился директорам Disney. Стоило увидеть эти глаза и ушки — сразу стало понятно, что успех в кармане

<p>Фото © Reddit/</p>

Так всё и вышло: со дня премьеры кроха заполонил пространство мирового Интернета. О нём делают мемы, рисуют его портреты, делают татуировки

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/JasonKander/status/1195556784771125249?s=20" target="_blank">JasonKander</a></p>

А Disney тем временем миллионами продаёт фирменные футболки с изображением нового инопланетянина и другой мерч

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ManaByte/status/1203112011258744833" target="_blank">ManaByte</a></p>

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