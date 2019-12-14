Откуда взялся малыш Йода и почему все сходят по нему с ума: 10 лучших мемов

Малыш Йода? Кто? Вы, должно быть, видели десятки мемов с этим милахой. Мы отобрали и перевели 10 самых смешных из них. Они в подборке ниже вместе с парой занимательных фактов об этом герое.

Никого не напоминает этот малыш? Может быть, героя киновселенной "Звёздных войн" Мастера Йоды?

Всё правильно, ведь младенец и великий учитель — представители одной расы

И если мир впервые увидел Йоду в 1977-м с выходом фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", Малыш Йода — персонаж совсем новый

Кроха — герой сериала "Звёздные войны: Мандалорец", который начали транслировать в конце 2019 года

Картина выходит на новом стриминговом сервисе (контент сервиса предоставляется по ежемесячной подписке) Disney+ от одноимённой киностудии

В первой серии главному герою — охотнику за головами дают задание похить 50-летнего представителя другой расы

В конце эпизода оказывается, что 50 лет для расы Йоды — это ещё младенчество, и всё это время Мандалорец гонялся за ребёнком

Ещё на стадии производства сериала Малыш Йода понравился директорам Disney. Стоило увидеть эти глаза и ушки — сразу стало понятно, что успех в кармане

Так всё и вышло: со дня премьеры кроха заполонил пространство мирового Интернета. О нём делают мемы, рисуют его портреты, делают татуировки

А Disney тем временем миллионами продаёт фирменные футболки с изображением нового инопланетянина и другой мерч

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