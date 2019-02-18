В Йошкар-Оле глыба льда упала в сантиметре от прохожего, но он даже не моргнул

Опасный момент произошёл ещё 14 февраля, но видео случившегося стало настолько популярным, что достигло зарубежных СМИ и соцсетей.

К сожалению, редко кого удивишь зимой упавшей сосулькой или глыбой льда. Не все происшествия заканчиваются благополучно, но этому парню повезло. На камеры видеонаблюдения Йошкар-Олы 14 февраля в 14:23 попал момент, как с крыши съехали две снежные глыбы льда и чуть не угодили на прохожего.

Как рассказали очевидцы, это уже не первый подобный случай, произошедший на этом месте. Пару недель назад с крыши уже падал снег, повредивший вывеску. В этот раз едва не досталось случайному человеку, но коммунальщики пока никак не отреагировали на претензии местных жителей.