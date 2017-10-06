Девушки без комплексов. Как "Мулен Руж" стал кузницей русских танцоров

128 лет назад, 6 октября 1889 года, впервые для гостей отрылось знаменитое на весь мир кабаре "Мулен Руж". Лайф вспоминает, кому из наших соотечественников удалось не только лучше всех танцевать канкан, но и достойно уйти на балетную пенсию, продолжив свою карьеру в Париже.

После падения железного занавеса из России начали утекать не только мозги, но и тела. В балете этот процесс шёл давно: русская балетная школа всегда высоко ценилась за рубежом, и несколько ведущих солистов Мариинки и Большого покинули Союз ещё в 1970-е годы. Знаменитые бегства Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова, Александра Годунова — не все эти истории заканчивались для артистов хорошо.

Судьба многих танцовщиков кабаре складывается так же, как и в балете. Обычный удел — всю карьеру быть "четвёртым грибом во втором составе". Но в "Мулен Руж" нашим танцовщикам удавалось вырываться на первые позиции.

"Мельница" по-русски

С самого дня открытия "Красной мельницы", у которой даже название связано с легендой о России (якобы во время взятия Парижа в 1814 году мельник убил нашего офицера, за что был четвертован и повешен на жерновах своей мельницы), от русских в ней не было отбоя. Ещё при СССР, правда уже в 1980-е годы, в кабаре была квота на посещение выступлений нашими дипломатами.

Наша речь звучит не только в зале, но и за кулисами. В разные годы в "Мулен Руж" постоянно танцуют от 5 до 15 русских девушек и мужчин. В среднем русскоговорящие артисты составляют треть труппы "Мулен Руж", кроме них в кабаре работают австралийцы, американцы и французы.

Первой русской звездой в этом кабаре стала Влада Крассильникова. Её полное имя — Владлена, она родом из Уфы, мастер спорта по художественной гимнастике. Надо полагать, что именно спортивная, а не танцевальная закалка предопределила её судьбу.

Самое трудное в работе примы — носить перья. Они на металлических каркасах. Весят 8–10 кило. Во время спектакля девушки переодеваются до 10 раз в костюмы стоимостью до $ 30 000 Скриншот видео youtube/Glam, Inc.

Администрация бережёт костюмы как зеницу ока: актёрам запрещено садиться на стулья и прислоняться к стенке, а если кто-то будет застигнут в костюме с сигаретой — немедленный разрыв контракта.

Крассильникова — девушка без комплексов. Она прилетела в Париж в 1993 году, чтобы попробоваться в эротическое шоу Crazy Horse, но оказалась слишком рослой: когда задирала ноги, она чуть не касалась низкого потолка сцены. Зато в "Мулен Руж" 178-сантиметровую красавицу взяли после первого же просмотра, и вскоре она стала там примой.

Самые гибкие — не только на сцене

Карьера любого танцовщика коротка, а танцовщика кабаре — ещё короче. Обычно в "Мулен Руж" артисты работают от трёх до пяти лет. Но только не русские. Влада Крассильникова смогла протанцевать в "Мулен Руж" рекордные 10 лет, уйдя из-за травмы ноги (она два месяца танцевала с раздробленной костью ступни), но зато на пике.

И если легендарная Ла Гулю — первая звезда "Мельницы" и муза Тулуз-Лотрека — после ухода со сцены так и не смогла найти себя, спилась и умерла в нищете, то русские танцовщики показывают свою способность трансформироваться и приспособиться к любым условиям.

За пару лет до ухода со сцены Крассильникова основательно подготовилась к жизни после: она вооружилась профессиональным фотоаппаратом и стала снимать коллег, причём только девушек, чаще всего — обнажённых. Поскольку мало кому разрешалось снимать за кулисами, изображения красавиц "Мулен Руж" стали тут же её визитной карточкой. Она организовала несколько выставок — в Лондоне, Нью-Йорке, затем и в Москве, — издала альбомы фотографий. Теперь Влада Крассильникова — признанный фотограф с именем.

Заслуженный артист канкана

К началу 1990-х Игорь Горячкин больше 10 лет проработал в ансамбле народного танца Моисеева, получил звание заслуженного артиста России. Когда всё, казалось, на родине "станцовано", а на зарплату в ансамбле стало практически невозможно жить, он решил попробовать себя в знаменитом кабаре и отправился по туристической визе в Париж. Но "Мулен Руж" дался Горячкину не сразу: первый просмотр он провалил, в том числе по причине своего роста: в отличие от Крассильниковой, Горячкин был слишком низким для кабаре. Его рост — 175 сантиметров.

Положение артиста усугубилось тем, что в первые дни пребывания во Франции у него украли все деньги и документы. Помог друг-испанец, который работал тогда в "Мулен Руж". Горячкин не только жил у него, но и брал постоянные уроки. Полгода интенсивных тренировок, чтобы научиться танцевать так, как принято на Монмартре: овладеть особой пластикой и безумной скоростью исполнения канкана. Со второй попытки танцовщика взяли — и сразу же солистом. Рост уже не имел значения для владельцев кабаре. Горячкину было суждено более 10 лет быть главным солистом канкана.

На нас лежит ответственность поддерживать танец в таком виде, как его создали его творцы. Работать "вполноги" нельзя. Каждый вечер надо выкладываться, и если надо сделать шпагат, то это значит, что каждый вечер ты должен коснуться известным местом пола Игорь Горячкин

— Здесь не похалтуришь — с тобой просто не продлят контракт. Непросто, конечно, находиться среди девушек топлес, "голышек", как мы их здесь называем. Глазки-то опускал поначалу. Правда, и теперь отмечаю красивых девушек, — говорит Горячкин.

Как и Влада Крассильникова, Игорь Горячкин в середине 2000-х стал искать пути отхода. В одном интервью он признавался, что, как и всякому эмигранту, ему не удастся порвать с Россией навсегда. Имея за плечами большой опыт работы у Моисеева, он решил открыть в Париже не собственное кабаре, а народное шоу-ансамбль "Князь Игорь", который сам называл русским балетом. В Париже он организовывал фестивали, куда приглашал танцевальные коллективы из республик бывшего СССР. Горячкин стал и востребованным педагогом: преподавал классический, народный танцы, танец джаз-модерн в хореографических школах, а также в парижской консерватории.