Кадет, который вёл здоровый образ жизни, умер дома, неаккуратно повернув голову

17-летний курсант Бен Литтлвуд погиб от инсульта. Артерия в мозгу парня разорвалась, когда он заваривал чай.

Юношу нашли в судорогах на кухне в доме его матери после того, как она несколько раз не смогла дозвониться до него. Спустя 8 дней он умер в больнице. Врачи предполагают, что Бен просто слишком резко повернул голову. Из-за этого, высвободив сгусток крови, разорвалась артерия в мозгу, что и спровоцировало инфаркт.

Литтлвуд из города Дакинфилд, Англия, вёл здоровый образ жизни, как и полагается курсантам: не пил и не курил, каждый день занимался спортом. Его близкие никак не могли предположить, что у парня могут быть проблемы со здоровьем в таком юном возрасте.

Обычно он отвечает сразу или перезванивает. Но прошло уже 20 минут, и я сказала коллегам, что мне придётся отлучиться. "Кажется, что-то не так". Я просто почувствовала неладное Вики Броклхерст, мать Бена

Когда Бена привезли в больницу, томография не показала никаких отклонений в мозгу. Однако состояние молодого человека только ухудшалось. Когда ему сделали повторное сканирование, обнаружили тромбоз позвоночной артерии, но было уже поздно. Позже анализы подтвердили: Литтлвуд погиб от ишемического инсульта.

После смерти Бена его семья и друзья собрали 2100 фунтов стерлингов (176 тыс. рублей) и пожертвовали их в пользу Ассоциации по борьбе с инсультом, сообщает Ladbible.

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