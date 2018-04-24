Впервые на онлайн-казино подали в суд за невыплату выигрышей

В казино Bingo Boom призналась, что клиенты играют в азартные игры не в онлайн-режиме, а в записи.

Известное онлайн-казино Bingo Boom (под этой маркой работает ООО "Фирма "Стом") стало ответчиком по делу о невыплате выигрышей, свидетельствуют данные Симоновского районного суда города Москвы. Как рассказал телеграмм-каналу "Адские бабки" истец Галуст Хачатрян, казино задолжало ему 500 тысяч рублей.

— Сперва компания перечислила выигрыш, но потом отозвала платёжку, — рассказывает он. — Хорошо, что я играл в офлайн-отделении Bingo Boom (такие отделения официально работают как лотереи) и у меня сохранились доказательства выигрыша. Например, фотографии экрана машины, табло казино.

Причём в казино не отрицают, что выигрышная комбинация выпала, но, чтобы не выплачивать деньги, они тут же сознались в ужасном: деньги со счёта истца они списали потому, что игра якобы шла не в режиме реального времени — онлайн, — а в записи, так что счастливчику могли быть известны выигрышные номера. То есть, если это правда, дало официальные чистосердечные признания в мошенничестве со стороны казино.

По мнению юристов, шансы взыскать деньги с казино высоки.

— С экранов телевизоров и со страниц газет гражданам в основном рассказывают о случаях, когда люди неожиданно для себя выигрывают значительные суммы в лотерею, — говорит адвокат Мария Баст, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека. — И при всей значительности этих сумм граждане эти деньги получают. Этим, пожалуй, случай Галуста Хачатряна парадоксален. Для любой лотереи выигрыш в размере 500 000 рублей является небольшим, если даже брать в расчёт требуемый законодательно размер уставного капитала, и дело, доведённое до суда, имеет крайне нежелательные репутационные риски для любой организации, наш ответчик — не исключение. В настоящее время исковое заявление подано в суд, претензионный порядок нами был соблюдён, ответчик отказался урегулировать ситуацию в досудебном порядке, теперь мы ожидаем назначения первого заседания и будем добиваться выплаты Хачатряну выигрыша в полном объёме, а также компенсации морального вреда.

В "Фирме "Стом" телефоны не отвечали. Впрочем, по словам Хачатряна, даже в случае получения этого выигрыша он всё равно останется в минусе.

— Всего я там проиграл более 2 млн рублей, — заключает он. — Так что 500 тысяч станет сравнительно небольшой компенсацией.