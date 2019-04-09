Кайли Дженнер разделась для фото и намекнула на предательство двух близких людей

21-летняя модель выложила элегантные чёрно-белые снимки, напоминающие приглушенный пинап-стиль. Фотографом, как обычно, выступила Саша Самсонова, которая приложила руку уже не к одному проекту семьи Кардашьян. Не подвела девушка и в этот раз.
Всего Кайли выложила три снимка и подписала их так: "Когда концентрируешься на хорошем — его становится больше" и "Любые испытания делают тебя лучше". Фанаты тут же заподозрили, что девушка имела в виду двух близких людей, которые причинили ей боль и имена которых последние месяцы не сходят с передовиц газет.
Речь идёт, конечно же, о лучшей подруге Кайли — Джордин Вудс, с которой Тристан Томпсон изменил Хлое Кардашьян. А также о Трэвисе Скотте — парне Кайли, слухи об изменах которого плодятся с невероятной скоростью.
Близится апокалипсис Кардашьян. Знаменитое семейство утопает в изменах
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