Кайли Дженнер разделась для фото и намекнула на предательство двух близких людей

Самая молодая миллиардерша в мире снова порадовала поклонников новыми снимками. В этот раз Кайли не стала сверкать привычными атрибутами семейства Кардашьян, а ограничилась простой и стильной фотосессией. И стоит сказать, что получилось великолепно, пишет Daily Mail.

21-летняя модель выложила элегантные чёрно-белые снимки, напоминающие приглушенный пинап-стиль. Фотографом, как обычно, выступила Саша Самсонова, которая приложила руку уже не к одному проекту семьи Кардашьян. Не подвела девушка и в этот раз.

Всего Кайли выложила три снимка и подписала их так: "Когда концентрируешься на хорошем — его становится больше" и "Любые испытания делают тебя лучше". Фанаты тут же заподозрили, что девушка имела в виду двух близких людей, которые причинили ей боль и имена которых последние месяцы не сходят с передовиц газет.

Речь идёт, конечно же, о лучшей подруге Кайли — Джордин Вудс, с которой Тристан Томпсон изменил Хлое Кардашьян. А также о Трэвисе Скотте — парне Кайли, слухи об изменах которого плодятся с невероятной скоростью.

Близится апокалипсис Кардашьян. Знаменитое семейство утопает в изменах