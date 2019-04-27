Кайли Дженнер устроила вечеринку, от которой все фанаты Marvel пришли в восторг

Кайли Дженнер и Тревис Скотт устроили вечеринку в честь выхода на экраны последней части франшизы о супергероях — "Мстители: Финал" — и грядущего дня рождения рэпера.

Премьера фильма в США была назначена на 26 апреля, а 30 апреля возлюбленный Кайли, рэпер Тревис Скотт, отпразднует день рождения. Решив объединить два этих события, Кайли вместе с Тревисом и их дочкой Сторми нарядились в супергероев, сообщает The Sun.

Кайли перевоплотилась в Капитана Марвел, а Тревис нарядился в эффектный костюм Железного Человека. Образ звезды "Инстаграма" дополняют светлые волнистые локоны и золотые сапоги на шпильке.

В качестве фона для фото они выбрали роскошный красный автомобиль. Обтягивающий костюм Капитана Марвел удачно подчеркнул выдающиеся формы девушки.

После фотосессии пара отправилась праздновать и есть торт, тоже оформленный в стиле фильмов Marvel. На вечеринке к ним присоединились Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, Крис Дженнер, а также Канье Уэст.

Кайли Дженнер встречается с рэпером Тревисом Скоттом с весны 2017 года. Певец родом из Хьюстона, его настоящее имя — Жак Берман Уэбстер II. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь, которую назвали Строми Уэбстер.