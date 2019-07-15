Кайли Дженнер показала, как проходит её отпуск, снявшись на улице без одежды

Каждая знаменитость в летнюю пору старается переплюнуть своих коллег и похвалиться тем, что её отель самый роскошный, пляж самый чистый, а вода прозрачна, как слеза. Но только не 21-летняя модель и бизнесвумен из семейства Кардашьян.

Кайли вместе с подругами отправилась отдыхать на острова Тёркс и Кайкос, пишет Daily Mail. И подход девушки в отношении фото из отпуска оказался самым нетривиальным, ведь на её снимке нет ничего лишнего. На нём модель позировала во внутреннем дворике арендованного жилья, сидя у фонтана и совершенно забыв про одежду. Она прикрывала грудь рукой, а лицо Кайли скрывала шляпа.

Правда, судя по комментариям под снимком, на особняк мало кто обратил внимание. Большая часть подписчиков осталась в полном восторге от фото Кайли, но некоторые не смогли сдержать недовольства.

Какой ещё отпуск, с твоими-то деньгами ты всегда в отпуске! Пользователь "Инстаграма"

Смотрите-смотрите, это она рукой имплант свой держит! Пользователь "Инстаграма"

Отличный пример для её дочери. Я люблю тебя, Кайли, но так нельзя. Нужно жить по совести Пользователь "Инстаграма"

Многие не смогли пройти мимо того факта, что звёзды шоу-бизнеса по каким-то своим соображениям не могут оставаться долго одетыми. Например, незадолго до фото в шляпе, которое за 15 часов набрало 9,6 миллиона лайков, Кайли выкладывала снимок из рекламы своего нового продукта. Там на девушке не было ничего, кроме боди в крупную сетку, и уж оно точно ничего не смогло прикрыть.

Кайли Дженнер разделась для фото и намекнула на предательство двух близких людей