Кайли Дженнер впервые снялась для Playboy, и эти фото должен увидеть каждый

22-летняя миллиардерша полностью разделась, прикрыв тело лишь прозрачной тканью.

Кайли Дженнер снялась для Playboy на прошлой неделе, но до сих пор радует своих фанатов новыми снимками. Причём автором откровенных снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова, которая сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе.

В первой части фотосессии полуобнажённая Кайли позировала вместе с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. Но следующие снимки, на которых звезда реалити-шоу разделась полностью, прикрыв тело лишь полупрозрачной тканью, не оставили никого равнодушным.

Кроме того, в интервью Кайли призналась, что никогда не думала, что будет позировать для Playboy, но результат превзошёл все ожидания. На одном из последних фото бизнесвумен предстала в образе кролика, надев перчатки и облегающие платье телесного цвета.

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