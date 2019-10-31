Неадекватный фанат Кайли Дженнер под действием наркотиков проник в её дом

Фанат самой молодой в мире миллиардерши в состоянии наркотического опьянения проник на территорию дома звезды в Лос-Анджелесе, за что и поплатился.

22-летний преступник проник на охраняемую территорию, незамеченным дошёл до особняка Дженнер и начал агрессивно стучать в дверь, требуя встречи с кумиром.

Вот только самой Кайли в этот момент дома не было. Молодого человека встретил охранник. Секьюрити вывел его за пределы частной собственности и передал полиции. Также он отметил, что парень вёл себя странно и нервно.

Сама Кайли сообщила, что преследователь подписан на неё и членов её семьи в социальных сетях. Она беспокоится, что он может снова попытаться прийти в её дом в будущем. Ведь внутри могут оказаться близкие люди, в том числе и годовалая дочь Сторми.

Преступника арестовали по обвинению во вторжении на территорию частной собственности, а также за ввоз контрабанды в тюрьму: у зависимого была с собой стеклянная трубка для курения. Теперь ему запрещено приближаться к Дженнер, её дому и машине ближе чем на 100 ярдов (91 метр), пишет TMZ.

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