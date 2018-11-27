Автор видео из Калининграда: Человек умер возле БСМП, никто не отреагировал

По словам очевидцев, мужчина обращался за помощью, но ему, вероятно, отказали. Они заметили его на скамейке неподалёку от больницы. Он, по словам прохожих, был ещё жив.

В соцсетях появился ролик, на котором обеспокоенные очевидцы пытаются разобраться с неприятной ситуацией. По их словам, буквально в десяти метрах от больницы умер человек, которому никто из персонала БСМП не оказал помощь. Хотя сотрудники медучреждения были в курсе происходящего — их предупреждали о человеке без сознания. Медики появились, когда было уже поздно.

Человек умер возле БСМП, никто не отреагировал абсолютно. Было обращение? Люди говорят, что обращались автор ролика

Кроме того, вскоре к очевидцам подошли несколько мужчин, которые представились охраной и попытались запретить снимать. Инцидент вызвал возмущение не только у прохожих, но и в соцсетях.

23 ноября человеку не оказали медицинскую помощь на территории БСМП и он скончался буквально в 10 метрах от больницы. Как обычно, особо умный персонаж пытается запретить съёмку, дабы не предавать инцидент огласке пост из паблика "Подслушано в Калининграде"

В региональном СК РФ информацию о смерти подтвердили, пишет издание "Новый Калининград". Личность погибшего ещё не установлена, причина смерти не называется. Согласно официальному заявлению, на его теле не нашли никаких видимых повреждений, а факт обращения в медучреждение будет проверен.