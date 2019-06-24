Гигантский кальмар размером с автомобиль попал на камеру, напугав учёных

Учёные из National Oceanic and Atmospheric Administration использовали специальную систему камер под названием Medusa. Эта технология использует красный свет, который незаметен для морских существ, но его хватает, чтобы проводить съёмки на глубине. К зонду была прикреплена искусственная медуза, которая и приманила гигантского кальмара, сообщает The Sun.
Камера была установлена на глубине 750 метров в Мексиканском заливе, где впервые удалось заснять моллюска. На видео он нападает на объектив в надежде полакомиться. По оценке учёных, размер кальмара составлял около 3,7 метра.
У него самый большой глаз из всех известных нам животных, а клюв легко рвёт плоть. У такого кальмара голубая кровь и три сердца. Это удивительная форма жизни, о которой мы почти ничего не знаем
Эдит Уиддер, одна из руководителей экспедиции