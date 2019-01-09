Парень, который три часа ублажал чужой дверной звонок, попал на скрытую камеру

Когда соседи Арройо вернулись домой и посмотрели видео с камеры, они пришли в ужас и обратились в полицию, сообщает The Sun. Больше всего семейную пару напугал тот факт, что во время неадекватного поведения мужчины в доме спали дети.
Стоит отметить, что никакого ущерба имуществу соседей Роберто не нанёс. Позже они даже посмеялись над ситуацией и не стали предъявлять мужчине претензий. Впрочем, ареста любителю дверных звонков избежать не удастся — по мнению полиции, той же ночью мужчина совершил мелкую кражу в другом доме.
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