Как власти Канады сделали из подростка самого опасного преступника в мире

19-летний юноша из Новой Шотландии, Канада, случайно нашёл тайные документы в открытом онлайн-доступе. Теперь ему грозит тюремный срок. И у этого пугающего абсурдного случая есть прецеденты.

Парень, имя которого не называется, хотел найти больше материалов для научной дискуссии. Он наткнулся на архив в свободном доступе и написал простенькую программку, чтобы удобнее было искать нужные документы. Подросток и не думал, что он теперь опасный хакер и государственный преступник.

В дом молодого человека ворвались 15 полицейских. Они разгромили жилище и изъяли электронную технику, включая компьютер и телефон отца, необходимые ему для работы. Представители закона задержали всех, даже младшего брата, который шёл в школу. А 13-летнюю сестрёнку увели и допросили в машине.

Они перерыли всё. Перевернули матрасы, вытрясли ящики, копались в личных документах и фотографиях. Это было невыносимо Мама 19-летнего подростка

Так в чём же причина ареста? Местное правительство — по ошибке или недоразумению — выложило в свободный информационный архив частные данные граждан, которые не подлежат разглашению. И теперь обвиняет подростка в том, что он увидел секретные документы.

Похожая ситуация произошла с американским программистом Аароном Шварцем. Парень тоже скачал публичные судебные документы, и за ним выехало ФБР. Ему грозило тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф около 1$ млн. История закончилась более чем печально — парень покончил с собой.

Моего сына убило правительство Отец Аарона Шварца

В результате ошибки властей, которую юноша обнаружил, сам того не желая, он может очень сильно пострадать. Родители и общественность надеются, что здравый смысл всё-таки возобладает и суд примет справедливое решение. Мальчик проводит дни в изоляции без доступа к Интернету и боится потерять учебный год.