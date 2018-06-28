Священнику с 24 жёнами и 149 детьми, дали условку, "потому что его не исправить"

В канадской провинции Британская Колумбия Верховный суд обвинил 61-летнего Уинстона Блэкмора в многожёнстве — у него было 24 жены и 149 детей, сообщает Daily Mail. Некоторым из его жён не исполнилось и 15 лет. Кроме того, бывший священнослужитель приобщил к своему образу жизни зятя, у которого насчитали пять жён.

Пожилой канадец нарушил закон, согласно которому в государстве многожёнство запрещено. Блэкмора приговорили к 6-месячному заключению условно. Ему разрешено ходить на работу и посещать врачей по мере необходимости. Также священник должен будет отработать 150 часов на благо общества.

Зятю многожёнца — Джеймсу Олеру — за наличие пяти жён дали три месяца условного срока и 75 часов общественных работ. Оба мужчины ранее были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это образование одобряет полигамные отношения.

В суде Блэкмор нисколько не раскаивался в своих действиях и даже, наоборот, хвалился этим. Он заявил, что не отречётся от веры и не поменяет своего отношения к полигамным бракам.

Он ясно дал понять, что никакой приговор не удержит его от практики его веры Судья

Отмечается, что все пришедшие поддержать его жёны едва не затопили слезами здание суда после вынесения приговора.