Канадка отдаёт дом с видом на горы и стоимостью $1,7 млн, но надо написать эссе

Элла Вагнер креативно подошла к делу и устроила состязание за право получить особняк в живописной местности, пишет Huffington Post.

Столь желанный всеми особняк на 465 квадратных метров находится к югу от Калгари в Южной Альберте, Канада, и был построен в 2011 году на берегу озера. В нем есть три этажа и подвал с винным погребом, а из окон открывается прекрасный вид на Канадские Скалистые горы.

Многие задаются вопросом, как можно покинуть такой особняк, но ответ прост — по необходимости. Элли испытывает проблемы со здоровьем, из-за которых она вынуждена жить на одном этаже, а это нечестно по отношению к такому чуду архитектуры.

Идея отдать дом в качестве приза не нова, в 2015 году жительница США — Джанис Сейдж — уже запускала подобный конкурс, но за свою гостиницу она просила 125 долларов и эссе не менее чем на 200 слов. Элли же отдаёт особняк за сочинение и 25 долларов. В регионе нестабильная экономическая обстановка, отмечает она.

Что касается эссе, то оно не обязательно должно быть от руки, размером с "Войну и мир" или содержать исповедь пишущего. Элли просит лишь, чтобы конкурсанты ответили ей, как изменит их жизнь переезд к дому мечты на берегу озера.