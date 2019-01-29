Менеджер захотела познакомиться с котом из окна напротив и подошла к делу с умом

Иногда в жизни каждого офисного работника наступает момент, когда становится просто необходимо разбавить серые будни чем-нибудь прекрасным. И Эрике Стронг это удалось, пишет Bored Panda.

Эрика, героиня этой истории, работает в офисе Shopify, напротив которого в жилом здании проживает милый котик, и Эрика часто видит его в окно. Девушке захотелось узнать имя пушистого котяры, но просто постучать в дверь его хозяев ей показалось странным, и она решила поступить необычно: перед новогодними праздниками она вместе со своим коллегой налепила на окно стикеры с вопросом "Как зовут вашего котика?" и понадеялась на удачу.

Прошло мучительно долгих полтора месяца, но семья котика ответила! В Shopify ликовали всем офисом, потому что за Эрику и её коллегу все очень переживали. Девушка считает, что хозяева Маршалла, того самого котика, так задержались с ответом из-за того, что распечатали табличку на работе и постоянно забывали её принести домой.

Эрика опубликовала эту историю в "Твиттере", и она набрала огромную популярность. Маршалл и его хозяева заслуживали узнать о своей известности, поэтому Эрика решила им об этом рассказать, но всё тем же проверенным способом.

Но останавливаться на достигнутом ни Эрика, ни пользователи "Твиттера" не намерены: в треде то и дело возникают новые вопросы, которые стоит задать Маршаллу.

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