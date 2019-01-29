Менеджер захотела познакомиться с котом из окна напротив и подошла к делу с умом

Эрика, героиня этой истории, работает в офисе Shopify, напротив которого в жилом здании проживает милый котик, и Эрика часто видит его в окно. Девушке захотелось узнать имя пушистого котяры, но просто постучать в дверь его хозяев ей показалось странным, и она решила поступить необычно: перед новогодними праздниками она вместе со своим коллегой налепила на окно стикеры с вопросом "Как зовут вашего котика?" и понадеялась на удачу.
Прошло мучительно долгих полтора месяца, но семья котика ответила! В Shopify ликовали всем офисом, потому что за Эрику и её коллегу все очень переживали. Девушка считает, что хозяева Маршалла, того самого котика, так задержались с ответом из-за того, что распечатали табличку на работе и постоянно забывали её принести домой.
Эрика опубликовала эту историю в "Твиттере", и она набрала огромную популярность. Маршалл и его хозяева заслуживали узнать о своей известности, поэтому Эрика решила им об этом рассказать, но всё тем же проверенным способом.
Но останавливаться на достигнутом ни Эрика, ни пользователи "Твиттера" не намерены: в треде то и дело возникают новые вопросы, которые стоит задать Маршаллу.
Спроси у Маршалла, есть ли у людей свобода воли?
Robert Hallock
Что значит "мяу"?
Matt Williams
Спроси, какие у него есть аккаунты в соцсетях, я бы хотел подписаться
Rob Clark
Говорят, что любопытство сгубило кошку, но в этом случае точно никто не пострадал.
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