Рабочие нашли в канализации жирового "монстра" размером с Пизанскую башню

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Рабочие нашли в канализации жирового "монстра" размером с Пизанскую башню

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Видео: sidmouthherald.co.uk

Вызывающую отвращение находку сделали при плановой проверке в курортном городке Сидмут, Англия.

Сгусток жира вперемешку с мусором мог расти около трех лет и достиг в длину 64 метров, что больше, чем высота Пизанской башни, пишет nytimes.com. Но его вовремя обнаружили — он еще не представляет опасности для курортной зоны. Теперь рабочим придется попотеть, чтобы избавиться от огромной глыбы. Они будут её ликвидировать в защитных костюмах и масках.

Это крупнейшая находка за всю историю нашей работы. Команде потребуется около восьми недель, чтобы разобраться с этим монстром

Эндрю Роантри, директор South West Water

Но это не единственный случай, когда люди находили подобных "монстров". Им даже дали название "жирберги" (fatbergs) — смесь из жира, масла и влажных салфеток. Например, в 2017 году в Лондоне нашли сгусток весом 130 тонн. Сейчас компания South West Water, отвечающая за очистку сточных вод, призывает местных жителей "не кормить жирбергов", выбрасывая мусор в унитаз.

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