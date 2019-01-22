Власти против зимних каникул. А сколько отдыхают депутаты, сенаторы и министры?

В Совете Федерации хотят позволить работодателям сокращать дни зимнего отдыха
Установить каникулы 10 дней или 2 дня — решит ваш начальник на работе. Правда, пока это лишь идея. Непонятно, как её реализуют
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
А сколько отдыхают в Совете Федерации?
Согласно федеральному закону № 3-ФЗ, отпуск сенатора длится 42 дня. Тогда как обычный россиянин отдыхает лишь 28 дней в году
Против выходных и в Госдуме. Депутаты насчитали убытка в 2 млрд рублей
Депутат Геннадий Онищенко назвал десятидневные каникулы "графиком мучений" и предложил оставить выходными лишь 1–2 января
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
А насколько убыточны для страны депутаты Госдумы?
Зарплата депутата — 347 400 рублей.
Один депутат стоит 1,5 млн/месяц: жильё, льготы и бонусы
450 депутатов стоят 675 млн/месяц
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
А сколько работают депутат Госдумы и обычный россиянин?
Россиянин работает 5 дней в неделю по 8 часов.
Депутат в Госдуме — 3 дня в неделю по 4 часа. В год — 70 заседаний. Отпуск — 42 дня
Фото: © РИА Новости/ Владимир Федоренко
Отказаться от новогодних каникул хотят и в правительстве
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что страна 14 дней "мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает"
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
А много ли зарабатывают на отдых члены правительства?
Отпуск 30 дней + 1 день за год службы.
Средняя зп министра — 693 тыс. руб., или 23 тыс./час.
А средняя зп россиянина — 35 тыс./мес.
Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Астахов
Какова вероятность того, что зимние каникулы всё-таки заберут?
Вероятность велика. Полноценные каникулы существуют с 2013 года.
И уже пару лет их хотят отменить. Причина: ситуация в экономике
Фото: © РИА Новости/ Алексей Куденко
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