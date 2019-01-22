Власти против зимних каникул. А сколько отдыхают депутаты, сенаторы и министры?

В январе представители власти последовательно предлагали отменить зимние каникулы. Сперва эту мысль высказал премьер Дмитрий Медведев, затем раздались голоса из Госдумы и Совета Федерации. Как предлагают упразднить праздники и сколько в сравнении с обычными россиянами отдыхают "слуги народа"?

В Совете Федерации хотят позволить работодателям сокращать дни зимнего отдыха Установить каникулы 10 дней или 2 дня — решит ваш начальник на работе. Правда, пока это лишь идея. Непонятно, как её реализуют Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов А сколько отдыхают в Совете Федерации? Согласно федеральному закону № 3-ФЗ, отпуск сенатора длится 42 дня. Тогда как обычный россиянин отдыхает лишь 28 дней в году Против выходных и в Госдуме. Депутаты насчитали убытка в 2 млрд рублей Депутат Геннадий Онищенко назвал десятидневные каникулы "графиком мучений" и предложил оставить выходными лишь 1–2 января Фото: © РИА Новости/Илья Питалев А насколько убыточны для страны депутаты Госдумы? Зарплата депутата — 347 400 рублей. Один депутат стоит 1,5 млн/месяц: жильё, льготы и бонусы 450 депутатов стоят 675 млн/месяц Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов А сколько работают депутат Госдумы и обычный россиянин? Россиянин работает 5 дней в неделю по 8 часов. Депутат в Госдуме — 3 дня в неделю по 4 часа. В год — 70 заседаний. Отпуск — 42 дня Фото: © РИА Новости/ Владимир Федоренко Отказаться от новогодних каникул хотят и в правительстве Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что страна 14 дней "мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает" Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов А много ли зарабатывают на отдых члены правительства? Отпуск 30 дней + 1 день за год службы. Средняя зп министра — 693 тыс. руб., или 23 тыс./час. А средняя зп россиянина — 35 тыс./мес. Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Астахов Какова вероятность того, что зимние каникулы всё-таки заберут? Вероятность велика. Полноценные каникулы существуют с 2013 года. И уже пару лет их хотят отменить. Причина: ситуация в экономике Фото: © РИА Новости/ Алексей Куденко