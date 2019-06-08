10 самых недоступных курортов в мире: для тех, кого все вокруг достали

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Если вы хотите провести отпуск там, где вас точно никто не достанет, воспользуйтесь этим списком укромных мест, разбросанных по всему земному шару.

Отель "Вартиосаари", Финляндия ($220 за ночь). Расположен на частном острове и окружён девственными лесами

<p>Фото © Hotel Vartiosaari</p>

<p>Фото © Hotel Vartiosaari</p>

Пальмовый остров, Сент-Винсент и Гренадины ($600 за ночь). Сюда можно добраться только морем. Или спуститься на парашюте

<p>Фото © Palm Island Resort &amp; Spa</p>

<p>Фото © Palm Island Resort &amp; Spa</p>

Остров Хайман, Австралия ($380 за ночь). Этим летом впервые откроется для туристов после урагана "Дебби", который похозяйничал здесь в 2017 году

<p>Фото © InterContinental</p>

<p>Фото © InterContinental</p>

Остров Малоло, Фиджи ($350 за ночь). Коралловые рифы, кокосовые пальмы и лазурные волны — что ещё нужно для счастья?

<p>Фото © Ahura Resorts</p>

<p>Фото © Ahura Resorts</p>

Крепость-отель No Man's Fort, Англия ($220 за ночь). Форт был построен недалеко от Портсмута в середине XIX века. С 2015 года здесь можно жить

<p>Фото © Solent Forts</p>

<p>Фото © Solent Forts</p>

Остров Калала, Никарагуа ($2000 за ночь). Эксклюзивный курорт может принять всего 8 гостей, которых будет обслуживать персонал численностью 25 человек

<p>Фото © Calala Island</p>

<p>Фото © Calala Island</p>

Остров Кузин, Сейшелы ($2200 за ночь). Всего одна деталь: гостей сюда доставляют на вертолёте

<p>Фото © Cousine Island</p>

<p>Фото © Cousine Island</p>

Отель You & Me by Cocoon, Мальдивы ($370 за ночь). Здешний ресторан полностью стоит на воде — на Мальдивах таких всего шесть

<p>Фото © You &amp; Me by Cocoon Maldives</p>

<p>Фото © You &amp; Me by Cocoon Maldives</p>

Ле Таха, Французская Полинезия ($1000 за ночь). К услугам гостей — 45 бунгало, парящих над изумрудными водами лагуны, и 12 вилл с выходом на пляж

<p>Фото © Le Taha&#39;a Island Resort &amp; Spa</p>

<p>Фото © Le Taha&#39;a Island Resort &amp; Spa</p>

Отель Amanpulo, Филиппины ($1100 за ночь). Расположен на острове, где белоснежные пляжи соседствуют с вечнозелёными зарослями и бирюзовым морем

<p>Фото © AMAN Hotels &amp; Resorts</p>

<p>Фото © AMAN Hotels &amp; Resorts</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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