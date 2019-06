10 самых недоступных курортов в мире: для тех, кого все вокруг достали

Если вы хотите провести отпуск там, где вас точно никто не достанет, воспользуйтесь этим списком укромных мест, разбросанных по всему земному шару.

Отель "Вартиосаари", Финляндия ($220 за ночь). Расположен на частном острове и окружён девственными лесами

Пальмовый остров, Сент-Винсент и Гренадины ($600 за ночь). Сюда можно добраться только морем. Или спуститься на парашюте

Остров Хайман, Австралия ($380 за ночь). Этим летом впервые откроется для туристов после урагана "Дебби", который похозяйничал здесь в 2017 году

Остров Малоло, Фиджи ($350 за ночь). Коралловые рифы, кокосовые пальмы и лазурные волны — что ещё нужно для счастья?

Крепость-отель No Man's Fort, Англия ($220 за ночь). Форт был построен недалеко от Портсмута в середине XIX века. С 2015 года здесь можно жить

Остров Калала, Никарагуа ($2000 за ночь). Эксклюзивный курорт может принять всего 8 гостей, которых будет обслуживать персонал численностью 25 человек

Остров Кузин, Сейшелы ($2200 за ночь). Всего одна деталь: гостей сюда доставляют на вертолёте

Отель You & Me by Cocoon, Мальдивы ($370 за ночь). Здешний ресторан полностью стоит на воде — на Мальдивах таких всего шесть

Ле Таха, Французская Полинезия ($1000 за ночь). К услугам гостей — 45 бунгало, парящих над изумрудными водами лагуны, и 12 вилл с выходом на пляж

Отель Amanpulo, Филиппины ($1100 за ночь). Расположен на острове, где белоснежные пляжи соседствуют с вечнозелёными зарослями и бирюзовым морем

